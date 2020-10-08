Приоритетным направлением в своем развитии Beeline Business обозначает постоянную модернизацию предлагаемых услуг для корпоративных клиентов. Именно поэтому в компании ведутся непрерывные работы по разработке и внедрению оптимальных предложений для бизнеса. С выгодными предложениями от Beeline Business клиенты смогут эффективнее реализовать потенциал своего бизнеса, постоянно оставаясь на связи.

Beeline Business объявил о расширении линейки тарифных планов Business Plus. Оператор запустил новую линейку корпоративных интернет-пакетов по привлекательным ценам Business Online.

Новые интернет-пакеты легко адаптировать под индивидуальные особенности, подключая удобную и необходимую конфигурацию интернет-трафика для разных пользователей одного корпоративного договора. А два новых тарифа — Business Medium Plus и Business Pro Plus — созданы специально для бизнеса. Это большой объем интернет-трафика, звонки на все сети, а также включенный пакет SMS по Узбекистану.

«Постоянное обновление и улучшение корпоративных предложений остается важной частью нашей стратегии развития. Предоставляя удобные и выгодные условия, мы помогаем предпринимателям успешно развивать свое дело, не отвлекаясь на поддержание базовой потребности в надежной и качественной связи. Тем более, когда сегодня бизнес часто делается „на расстоянии“, вне офиса, как никогда важно оставаться онлайн. А это требует индивидуального подхода к решению поставленных задач. Поэтому мы разработали гибкую линейку новых интернет-пакетов для бизнеса, которая максимально приближена к запросам наших клиентов» — прокомментировала старший менеджер по развитию бизнес-сегмента Эстелла Дымченко.

Новая линейка интернет-пакетов доступна для корпоративных клиентов постоплатной и предоплатной систем расчета на следующих тарифных линейках и планах:

Business Plus и Business M2M;

Shifokor, Ustoz, Terminal, Tuner, Electronics.

Подробная информация о новых интернет-пакетах доступна на сайте компании.

Информацию об обновленных тарифах можно найти по ссылке.

Для справки

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 210 млн абонентов в 10 странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,7 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США.

За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,8 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

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