Узбекистан занял 92-е место из 128 в мировом Индексе верховенства закона (PDF), составляемом международной организацией World Justice Project. За год страна поднялась на четыре позиции и оказалась между Филиппинами (91) и Танзанией (93).

Из стран Центральной Азии впереди Узбекистана расположился Казахстан (52-е место) и Кыргызстан (87). Таджикистан и Туркменистан в индекс не вошли.

Согласно региональному рейтингу, среди 14 стран Восточной Европы и Центральной Азии Узбекистан занимает 12-е место, обойдя лишь Россию (94-я место в мире) и Турцию (107). Лидером регионального рейтинга стала Грузия (42).

Первое место в рейтинге вновь занимает Дания, второе — Норвегия, третье — Финляндия. На последних трех позициях индекса Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла.

WJP составляет рейтинг верховенства закона на основе восьми показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, защита основных прав, правопорядок и безопасность, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие.

Таблица: Пресс-служба Минфина.