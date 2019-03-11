Министерство здравоохранения Узбекистана закупило 200 аппаратов УЗИ General Electric, которые были установлены во всех кабинетах пренатальной диагностики многопрофильных центральных поликлиник городских и районных медицинских объединений. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минздрава.

По расчетам министерства, многопрофильные поликлиники теперь смогут охватить скринингом ежегодно в среднем 700 тысяч беременных женщин (ранее — 280−350 тысяч).

«Если раньше беременным женщинам приходилось ездить в столицу или областные центры для прохождения обследования, то сегодня такой необходимости нет… Самое главное, появилась возможность раннего выявления врожденных отклонений развития плода при сроке до 14 недель и предотвращения рождения детей, имеющих пороки, приводящие к смерти», — сказал министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Аппараты УЗИ были закуплены в рамках программы раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на 2018−2022 годы, утвержденной президентом страны в декабре 2017 года.