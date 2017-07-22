Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с активом Ташкентской области заявил, что настало время пересмотреть принципы работы. Ряд руководителей предложено уволить.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 июля в ходе посещения Ташкентской области провел встречу с руководством региона. Как сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан», на заседании были рассмотрены вопросы дальнейшего развития области.

Шавкат Мирзиёев остановился на необходимости поднятия уровня жизни населения. «Люди устали ждать условий, пора приниматься за работу и обеспечить их всем необходимым», — процитировала передача главу государства. Среди главных задач — обеспечение чистой питьевой водой дальних уголков региона, строительство жилья и транспортных коммуникаций.

Доступные многоэтажные жилые дома, которые строятся в Сергелийском районе Ташкента, будут строиться и в Ташкентской области.

В Паркенте будет создана свободная экономическая зона. В проекте примут участие южнокорейские инвесторы. Это послужит развитию района, создаст рабочие места. «Это то, о чем я всегда думаю, о чем мечтаю, что меня заботит», — подчеркнул Президент.

Для Бостанлыка и Ангрена первостепенен вопрос развития туризма. Как отметил глава государства, «для этого есть возможности, есть что презентовать гостям, нет только условий». Нужны современные гостиницы и соответствующая инфраструктура.

Остро в регионе стоит вопрос поступления в высшие учебные заведения, продолжил Президент. По его предложению в Чирчике вновь откроется Педагогический институт, а в Алмалыке на базе одного из лицеев откроется филиал Московского института стали и сплавов.

Президент подверг критике деятельность ряда государственных органов. От должности было предложено освободить хокима Ангрена Ибрагимжона Рахманова, хокима Ахангаранского района Рустама Убайдуллаева. Свои посты также покинут прокуроры Пскентского и Уртачирчикского районов, начальник УВД и глава налоговой службы Уртачирчикского района, а также руководитель Главного управления Центрального банка по области.

Перед другими руководителями поставлены задачи исправить ситуацию в ближайшее время и в корне изменить подходы к своей работе.

«Главная цель — это развитие региона. Раньше мы сосредоточивали силы на столице. Это понятно, уровень развития главного города отражает уровень развития страны в целом. Но настало время взглянуть на приоритеты по-другому — проанализировать недочеты, упущения и сделать жизнь людей лучше», — сказал Шавкат Мирзиёев.