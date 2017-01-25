На Узбекистанском проспекте вернули один из перекрестков

В Ташкенте на пересечении Узбекистанского проспекта и улицы Бешагач вернули перекресток. В среду здесь была демонтирована часть разделительного забора между направлениями движения. На момент публикации новости велась подготовка к асфальтированию.

Закрытие перекрестков с целью обеспечения бессветофорного движения и их замена разворотами — одно из самых спорных решений в сфере дорожного строительства столицы в последние годы. Закрывающие обзор заборы создают множество аварийных ситуаций, а большие потоки транспорта приводят к тому, что водители для разворота занимают до трех полос движения.

Текст: «Газета.uz» 35 890