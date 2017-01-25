На Узбекистанском проспекте вернули один из перекрестков

Фото: «Газета.uz»
В Ташкенте на пересечении Узбекистанского проспекта и улицы Бешагач вернули перекресток. В среду здесь была демонтирована часть разделительного забора между направлениями движения. На момент публикации новости велась подготовка к асфальтированию.
Закрытие перекрестков с целью обеспечения бессветофорного движения и их замена разворотами — одно из самых спорных решений в сфере дорожного строительства столицы в последние годы. Закрывающие обзор заборы создают множество аварийных ситуаций, а большие потоки транспорта приводят к тому, что водители для разворота занимают до трех полос движения.
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Комментарии
Слава тебе Господи!
Неужели додумались?
Теперь на Мукими наведите порядок!
Вместо 2х светофоров на Катартале и бывш. Пионерской — 4 доп. светофора нагородили..
развороты в 2 и в 3!!! ряда не редкость.
Лучше поздно, чем никогда!
В улице Мукими тоже надо убрать ворота а то через день там или авария что то еше.
Класс! Вот ещё бы на Мукими от Актепы до Текстильного вернули нормальные проезды.. А если ещё на Хадре открыли бы перекрёсток -- то вообще был бы праздник какой-то!
В самом деле, какой толк от “дерегуляции“ перекрестков, если по факту пробки просто переносятся чуть дальше на развороты?
Да, на улице Мукими полный дорожный беспредел. Кто додумался создать такие проблемные участки? Вместо нормальных перекрестков понатыкали кучу светофоров, на разворотах приходится терять уйму времени.. Чиновники, услышьте простой народ!!!
А сколько ждать стрелок на перекрёстке Мукими и Чиланзарской? А поворот на мост по дороге с аэропорта? Неужели надо ждать Ч.П.? ГАИ, проснитесь!!! Не надо ждать указаний сверху! Одному президенту всё решать довольно трудно. А вы на что?
Хоршо бы про разворот на Пушкинской вспомнили???) и обратный, когда едешь от Паркентского рынка в сторону Пушкинской! Да ещё и от монумента Мужеству в сторону метро Мустакиллик дорожку надо бы открыть? Пожалуйста!)
Заметьте — авторы комментариев указывают на одни и те же точки.
Судя по всему — пока их никто не слышит.
Согласен со всеми вышенаписавшими авторами!
По ул. Янги-Куйлюк напротив Автобазы №1 (ош маркази сейчас) знак пешехода стоит, а разметки на земле нет (т.е. зебры). Машины этот знак игнорируют не останавливаются и не видят знак пешехода. Раньше там была трамвайная остановка Просьба ГАИ или дорожные службы сделать на земле разметку для пешеходов.