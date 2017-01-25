EN РУ O`Z ЎЗ
26 января, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

На Узбекистанском проспекте вернули один из перекрестков

На пересечении Узбекистанского проспекта и ул. Бешагач вернули перекресток.

Вчера, 15:14   Общество  

В Ташкенте на пересечении Узбекистанского проспекта и улицы Бешагач вернули перекресток. В среду здесь была демонтирована часть разделительного забора между направлениями движения. На момент публикации новости велась подготовка к асфальтированию.

Закрытие перекрестков с целью обеспечения бессветофорного движения и их замена разворотами — одно из самых спорных решений в сфере дорожного строительства столицы в последние годы. Закрывающие обзор заборы создают множество аварийных ситуаций, а большие потоки транспорта приводят к тому, что водители для разворота занимают до трех полос движения.

Текст: «Газета.uz»      35 890

Материалы по теме

Комментарии

  • Славик К. 25 января 2017 17:20

    Слава тебе Господи!
    Неужели додумались?

    Теперь на Мукими наведите порядок!
    Вместо 2х светофоров на Катартале и бывш. Пионерской — 4 доп. светофора нагородили..
    развороты в 2 и в 3!!! ряда не редкость.
    Лучше поздно, чем никогда!

  • Bunyod Eshonkulov 25 января 2017 18:28

    В улице Мукими тоже надо убрать ворота а то через день там или авария что то еше.

  • Хабибулин Радмир Хасанович 25 января 2017 21:48

    Класс! Вот ещё бы на Мукими от Актепы до Текстильного вернули нормальные проезды.. А если ещё на Хадре открыли бы перекрёсток -- то вообще был бы праздник какой-то!
    В самом деле, какой толк от “дерегуляции“ перекрестков, если по факту пробки просто переносятся чуть дальше на развороты?

  • Артём Соболев 25 января 2017 23:36

    Да, на улице Мукими полный дорожный беспредел. Кто додумался создать такие проблемные участки? Вместо нормальных перекрестков понатыкали кучу светофоров, на разворотах приходится терять уйму времени.. Чиновники, услышьте простой народ!!!

  • виктор люллей 26 января 2017 09:52

    А сколько ждать стрелок на перекрёстке Мукими и Чиланзарской? А поворот на мост по дороге с аэропорта? Неужели надо ждать Ч.П.? ГАИ, проснитесь!!! Не надо ждать указаний сверху! Одному президенту всё решать довольно трудно. А вы на что?

  • Batir Sekerov 26 января 2017 12:41

    Хоршо бы про разворот на Пушкинской вспомнили???) и обратный, когда едешь от Паркентского рынка в сторону Пушкинской! Да ещё и от монумента Мужеству в сторону метро Мустакиллик дорожку надо бы открыть? Пожалуйста!)

  • Славик К. 26 января 2017 13:27

    Заметьте — авторы комментариев указывают на одни и те же точки.
    Судя по всему — пока их никто не слышит.
    Согласен со всеми вышенаписавшими авторами!

  • Зульфия Хуснулина 26 января 2017 14:37

    По ул. Янги-Куйлюк напротив Автобазы №1 (ош маркази сейчас) знак пешехода стоит, а разметки на земле нет (т.е. зебры). Машины этот знак игнорируют не останавливаются и не видят знак пешехода. Раньше там была трамвайная остановка Просьба ГАИ или дорожные службы сделать на земле разметку для пешеходов.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:35

В Ташкенте создадут систему экстренного оповещения

Сегодня, 20:17

Перехватывающие остановки у станций метро восстановят

Сегодня, 16:52

ФК «Бухара» объявил нового тренера и советника

Сегодня, 16:44

«Тошшахартрансхизмат»: до ввода электронной оплаты осталось недолго

Сегодня, 16:23

Нозим Хусанов назначен первым замхокима Ташкента

Сегодня, 15:52

Южный вокзал Ташкента реконструируется

Сегодня, 15:31

Парк автобусов столицы пополнят низкопольники MAN

Сегодня, 14:20

Узбекистан и Туркменистан намерены интенсифицировать сотрудничество

Популярное

На истязавшего кошек жителя Ташкента наложен штраф

Аэропорт Ташкента, улицы и другие объекты назовут именем Ислама Каримова

Назначен прокурор Кашкадарьинской области

На Узбекистанском проспекте вернули один из перекрестков