Farg‘ona viloyati Furqat tumanida elektrobuslar ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Bu bo‘yicha viloyat delegatsiyasining Xitoyga qilgan tashrifi doirasida kelishuvga erishilgan. Bu haqda Farg‘ona viloyati hokimligi xabar qildi.

Tashrifi davomida jami 32 ta, shundan umumiy qiymati 1,37 mlrd dollar bo‘lgan 29 ta investitsiyaviy kelishuv va savdo shartnomalari imzolandi.

Xususan, DongFeng Special Car Sompany bilan imzolangan kelishuv bo‘yicha Furqat tumanida 2 bosqichda yillik quvvati 1000 dona, qiymati 100 mln dollarlik elektrobuslar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshiriladi. Bu loyiha ortidan qiymati 50 mln dollarlik elektromobillarni quvvatlash uskunalarini ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish uchun Tunghsu Group kompaniyasi, qiymati 30 mln dollarlik Dongfeng elektrobuslariga akkumulyatorlar ishlab chiqarish loyihasi bilan Jiangxi Anchi New Energy Technology Co. Ltd kompaniyalari Farg‘ona viloyatiga kirib keladi.