Фарғона вилояти Фурқат туманида электробуслар ишлаб чиқарилиши режалаштирилмоқда. Бу бўйича вилоят делегациясининг Хитойга қилган ташрифи доирасида келишувга эришилган. Бу ҳақда Фарғона вилояти ҳокимлиги хабар қилди.

Ташрифи давомида жами 32 та, шундан умумий қиймати 1,37 млрд доллар бўлган 29 та инвестициявий келишув ва савдо шартномалари имзоланди.

Хусусан, DongFeng Special Car Сompany билан имзоланган келишув бўйича Фурқат туманида 2 босқичда йиллик қуввати 1000 дона, қиймати 100 млн долларлик электробуслар ишлаб чиқариш лойиҳаси амалга оширилади. Бу лойиҳа ортидан қиймати 50 млн долларлик электромобилларни қувватлаш ускуналарини ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга ошириш учун Tunghsu Group компанияси, қиймати 30 млн долларлик Dongfeng электробусларига аккумуляторлар ишлаб чиқариш лойиҳаси билан Jiangxi Anchi New Energy Technology Co. Ltd компаниялари Фарғона вилоятига кириб келади.