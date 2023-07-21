Сад, который мы теряем. Эксперты — о проблемах озеленения Ташкента

Продолжительность жизни: 300-500 лет
Достигаемая высота: 35-40 метров
Холодостойкость: -18-22
Жароустройчивость: +35+38
Продолжительность жизни: 1 500-2 000 лет
Достигаемая высота: 50 метров
Холодостойкость: -25-30
Жароустройчивость: +40+45
Продолжительность жизни: 80-120 лет
Достигаемая высота: 12-25 метров
Холодостойкость: -21-23
Жароустройчивость: +38+42
Продолжительность жизни: 80-120 лет
Достигаемая высота: 12-14 метров
Холодостойкость: – 20-22
Жароустойчивость: +42+48
Продолжительность жизни: 80-100 лет
Достигаемая высота: 8-12 метров
Холодостойкость: -22-25
Жароустройчивость: +35+40
Продолжительность жизни: 100-120 лет
Достигаемая высота: 30-35 метров
Холодостойкость: -18-20
Жароустройчивость: +35+40
Продолжительность жизни: 50-80 лет
Достигаемая высота: 20-30 метровХолодостойкость: -18-22
Жароустройчивость: +35+38
Продолжительность жизни: 100-200 лет
Достигаемая высота: 30 метров
Холодостойкость: -15-20
Жароустройчивость: +35+40
Холодостойкость: -18-20
Жароустройчивость: +33+35
Продолжительность жизни: 100-200 лет
Достигаемая высота: 15 метров
Холодостойкость: -18-22
Жароустройчивость: +35+40
Продолжительность жизни: 50-80 лет
Достигаемая высота: 10-15 метров
Холодостойкость: -15-18
Жароустройчивость: +35+38
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