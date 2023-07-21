Сад, который мы теряем. Эксперты — о проблемах озеленения Ташкента

«А деревья? Они-то и не были показаны [в проектных картах — ред.] ни единым знаком. Потому что их не привыкли рассматривать как “объекты”, они не числились в инвентарной описи — “легенде” плана. Их можно было безжалостно срубить все или по своей прихоти какие-то из них оставить, — за деревья не отвечало ни одно подотчетное лицо, ни одно ведомство… Могучие, с пышной кроной деревья оказывались беззащитными перед людьми, для которых инвентарные описи, цифровые колонки расходов на используемые материалы и затраченный труд значили очень и очень много… Иные люди, размахивая описями и цифрами, забывали о долге своём перед природой. Она дана всем. “Пользуйся мной, но не забывай о совести!” — так говорит нам она», — пишет Пиримкул Кадыров в «Алмазном поясе».