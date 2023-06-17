Ещё одно условие — инновационный подход. «Мы не будем финансировать проект по замене железных труб на пластиковые или посадке простого сада, — поясняет он. — Мы помогаем внедрить то, что по каким-то причинам в Узбекистане пока не работает, но может заработать, если дать такой технологии толчок».



Условие инновационного подхода неразрывно связано с условием масштабирования проекта. ГЭФ стремится финансировать полезные для природы, устойчивые и инновационные начинания, которые можно распространить на всю страну, которую подхватят другие люди за рамками проекта.



Успешное масштабирование получилось с фисташкой. 15 лет назад ПМГ ГЭФ даже привлекла экономистов, чтобы доказать фермерам выгоду «фисташкового землепользования».



«В первые 7-8 лет фермер ничего не получит, потому что фисташка начинает плодоносить на 7-10 год. Но за 20 лет её выращивание на богарных землях оказывается в 20-50 раз выгоднее разведения скота и выращивания зерна или чего бы то ни было. Для земли наличие лесного покрова лучше скота и зерна, потому что выращивание фисташки предотвращает деградацию земель, возвращает почву к жизни, — говорит Алексей Волков. — Голландия, где не растёт ни одного фисташкового дерева, зарабатывает на реэкспорте фисташки больше нас. Мы же можем зарабатывать на ней миллиарды, потому что мы — родина фисташки».