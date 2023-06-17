Для этого, правда, есть важное условие: её нужно беречь. Нерациональный расход воды привёл к дефициту
и неравномерному распределению
источника жизни. Поскольку мы всё ещё не используем водосберегающие технологии, беспощадно осваиваем русла рек, орошаем земли самым расточительным, напускным методом, вода кончается на поверхности, и мы добываем её из-под земли. Но бережём ли эту, последнюю?
Алексей Волков говорит, что сейчас правительство разрешило бурить скважины везде, где есть грунтовые воды. И несмотря на страшный дефицит воды, каждый фермер, получающий к ней доступ, пытается подать на поле как можно больше жидкости.
Скважина есть и у Шарофиддина Мусаева. Труба воткнута на глубину 120 метров. Под весенним пеклом бутилированная вода в машине нагрелась. Пить её тошно. Фермер открывает для нас вентиль, и мы долго ждём, когда мать-Земля согласится напоить нас.
Комментарии