Isroil mudofaa kuchlari (IMK) G‘azo sektoridagi “Al-Shifo” tibbiyot majmuasida HAMASga qarshi “reyd va zarurat asosida aniq va maqsadli” harbiy operatsiya o‘tkazmoqda. Bu haqda 15-noyabr tonggida Isroil tashkiloti X (Twitter)dagi rasmiy sahifasida xabar berdi.

Operational Update:

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and…