Исроил мудофаа кучлари (ИМК) Ғазо секторидаги «Ал-Шифо» тиббиёт мажмуасида ҲАМАСга қарши «рейд ва зарурат асосида аниқ ва мақсадли» ҳарбий операция ўтказмоқда. Бу ҳақда 15 ноябрь тонггида Исроил ташкилоти X (Twitter)даги расмий саҳифасида хабар берди.

