O‘zbekiston Markaziy banki 4-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 647,79 (-7,22) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK11 640
11 705
ASIA ALLIANCE BANK
11 640
11 705
ASAKA BANKI
11 630
11 700
ALOQABANK
11 640
11 705
ANOR BANK11 630
11 705
KAPITALBANK11 635
11 705
NBU11 640
11 705
IPOTEKA BANKI11 620
11 705
INFINBANK
11 640
11 705
IPAK YO‘LI BANKI
11 600
11 700
DAVR BANK
11 610
11 710
MADAD INVEST BANK
11 630
11 710
MIKROKREDITBANK11 590
11 705
TURON BANK
11 645
11 705
TRASTBANK
11 640
11 705
TENGE BANK
11 630
11 700
XALQ BANKI
11 650
11 705
HAMKORBANK
11 630
11 705
RAVNAQ-BANK
11 60011 680
KDB BANK UZBEKISTAN
11 590
11 705
ORIENT FINANS BANK
11 590
11 700
QISHLOQ QURILISH BANK11 620
11 705
SQB11 64511 705
UNIVERSAL BANK
11 610
11 710
UZUM BANK
11 645
11 705
POYTAXT BANK
11 640
11 700
SADERAT BANK
11 60011 705
GARANT BANK
11 600
11 705
ZIRAAT BANK
11 600
11 710
"Gazeta.uz"da reklama