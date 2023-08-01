O‘zbekiston Markaziy banki 1-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 618,15 (+17,98) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK11 615
11 675
ASIA ALLIANCE BANK
11 610
11 670
ASAKA BANKI
11 580
11 670
ALOQABANK
11 610
11 675
ANOR BANK11 600
11 675
KAPITALBANK11 605
11 675
NBU11 615
11 675
IPOTEKA BANKI11 605
11 675
INFINBANK
11 590
11 675
IPAK YO‘LI BANKI
11 570
11 660
DAVR BANK
11 580
11 675
MADAD INVEST BANK
11 610
11 670
MIKROKREDITBANK11 560
11 675
TURON BANK
11 610
11 675
TRASTBANK
11 610
11 675
TENGE BANK
11 580
11 660
XALQ BANKI
11 615
11 675
HAMKORBANK
11 59011 675
RAVNAQ-BANK
11 615
11 675
KDB BANK UZBEKISTAN
11 560
11 675
ORIENT FINANS BANK
11 560
11 670
QISHLOQ QURILISH BANK11 600
11 675
SQB11 615
11 675
UNIVERSAL BANK
11 600
11 675
UZUM BANK
11 615
11 675
POYTAXT BANK
11 610
11 660
SADERAT BANK
11 560
11 675
GARANT BANK
11 610
11 650
ZIRAAT BANK
11 560
11 670
"Gazeta.uz"da reklama