O‘zbekiston Markaziy banki 11-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 12 075,03 (+408,03) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK12 050
12 135
ASIA ALLIANCE BANK
12 020
12 110
ASAKA BANKI
12 020
12 130
ALOQABANK
12 060
12 135
ANOR BANK11 990
12 100
KAPITALBANK12 060
12 135
NBU12 050
12 135
IPOTEKA BANKI12 040
12 135
INFINBANK
12 050
12 135
IPAK YO‘LI BANKI
12 040
12 130
DAVR BANK
12 020
12 100
MADAD INVEST BANK
12 020
12 130
MIKROKREDITBANK12 015
12 135
TURON BANK
12 050
12 135
TRASTBANK
12 015
12 135
TENGE BANK
12 015
12 135
XALQ BANKI
12 070
12 135
HAMKORBANK
12 015
12 135
RAVNAQ-BANK
12 015
12 100
KDB BANK UZBEKISTAN
12 015
12 135
ORIENT FINANS BANK
12 020
12 130
QISHLOQ QURILISH BANK12 020
12 135
SQB12 030
12 115
UNIVERSAL BANK
12 015
12 135
UZUM BANK
12 070
12 135
POYTAXT BANK
12 015
12 130
SADERAT BANK
12 020
12 135
GARANT BANK
12 030
12 135
ZIRAAT BANK
12 020
12 130
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