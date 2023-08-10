O‘zbekiston Markaziy banki 10-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 667,00 (+2,14) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK12 015
12 135
ASIA ALLIANCE BANK
12 015
12 135
ASAKA BANKI
12 015
12 130
ALOQABANK
12 015
12 135
ANOR BANK12 015
12 135
KAPITALBANK12 060
12 135
NBU12 015
12 120
IPOTEKA BANKI12 015
12 135
INFINBANK
12 015
12 135
IPAK YO‘LI BANKI
12 020
12 135
DAVR BANK
12 020
12 135
MADAD INVEST BANK
12 000
12 130
MIKROKREDITBANK12 015
12 135
TURON BANK
11 660
12 135
TRASTBANK
12 015
12 135
TENGE BANK
12 015
12 135
XALQ BANKI
12 015
12 130
HAMKORBANK
12 040
12 135
RAVNAQ-BANK
12 015
12 130
KDB BANK UZBEKISTAN
12 015
12 135
ORIENT FINANS BANK
12 020
12 130
QISHLOQ QURILISH BANK12 020
12 135
SQB12 050
12 135
UNIVERSAL BANK
12 020
12 135
UZUM BANK
12 070
12 135
POYTAXT BANK
12 015
12 130
SADERAT BANK
12 020
12 135
GARANT BANK
12 015
12 135
ZIRAAT BANK
12 020
12 130
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