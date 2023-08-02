O‘zbekiston Markaziy banki 1-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 633,11 (+14,96) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK11 620
11 690
ASIA ALLIANCE BANK
11 620
11 680
ASAKA BANKI
11 600
11 690
ALOQABANK
11 630
11 690
ANOR BANK11 620
11 690
KAPITALBANK11 620
11 690
NBU11 63011 690
IPOTEKA BANKI11 605
11 690
INFINBANK
11 615
11 690
IPAK YO‘LI BANKI
11 580
11 680
DAVR BANK
11 580
11 680
MADAD INVEST BANK
11 610
11 670
MIKROKREDITBANK11 580
11 690
TURON BANK
11 615
11 690
TRASTBANK
11 620
11 690
TENGE BANK
11 620
11 690
XALQ BANKI
11 630
11 690
HAMKORBANK
11 610
11 690
RAVNAQ-BANK
11 620
11 690
KDB BANK UZBEKISTAN
11 575
11 690
ORIENT FINANS BANK
11 580
11 690
QISHLOQ QURILISH BANK11 610
11 690
SQB11 625
11 690
UNIVERSAL BANK
11 610
11 690
UZUM BANK
11 630
11 690
POYTAXT BANK
11 620
11 690
SADERAT BANK

11 690
GARANT BANK
11 630
11 690
ZIRAAT BANK
11 580
11 690
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