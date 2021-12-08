Ташкентцы обеспокоены слухами о сносе архитектурного ансамбля XIX века

«Это будет шикарное историческое место, которое и про историю архитектуры, и про историю Ташкента, строительного дела и вообще порядков того времени. И сам облик Ташкента можно будет себе представить, глядя на ряд этих домов. Вот об этом речь идёт», – сказал Борис Голендер.



«Убрать [жилую застройку] ничего не стоит, – добавил он. – Здесь вы можете провести аналогию с ленинской монументальной пропагандой, по плану которой в первые годы революции снесли все памятники и на их месте поставили новые. И все эти новые уже давно развалились, их уже нет. Поэтому мы и поднимаем бучу... Потому что ансамблей старого Ташкента в городе нет. Просто их не сохранилось и восстановить их невозможно. А здесь нужно просто освободить эти дома и сделать там такое общественное место, чтобы это было видно людям».



11 граждан, среди которых академики Академии наук, заслуженные строители и артисты, доктора и кандидаты искусствоведения и исторических наук, профессора и лауреаты государственной премии, призвали вице-премьера и министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова обратить внимание на сохранение архитектурного ансамбля.



«”УзБум” можно превратить не только в один из самых образцовых проектов для развития туризма, но и в уникальный пример в духе общемировой реконструктивной практики – проект ревалоризации, то есть обновления и включения исторического наследия в современную жизнь города», – говорится в обращении.



Архитекторы признают, что подобные проекты реконструкции стоят гораздо дороже, чем новое строительство, и требуют участия специалистов. Но в случае «УзБума» – последнего этнографического музея и жилого комплекса туркестанской архитектуры – это сделать необходимо. Потому что культурное достояние – не та монета, которой размениваются ради асфальта, новомодных сити и даже прибыли.