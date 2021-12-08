Ташкентцы обеспокоены слухами о сносе архитектурного ансамбля XIX века

Член научно-экспертного совета Агентства культурного наследия Министерства туризма и спорта, доктор архитектуры Абдуманоп Зияев отметил «Газете.uz», что архитектурный ансамбль «УзБум» никогда не состоял в реестре материального культурного наследия.
«В советское время промышленная архитектура редко вносилась [в реестр]. Считалось, что заводы будут гарантированно работать, никто их не тронет. Но приватизация изменила ситуацию», – пояснил он.
Сегодня экспертный совет рассматривает вопрос включения колониальной застройки «УзБума» в список охраняемых государством объектов. Учёные осмотрели здания на месте, но не смогли попасть на территорию завода «УзБум». Для этого на руководство нужно выйти с письмом, сказал Абдуманоп Зияев.
В 2018 году 100% доли в фонде бывшей фабрики «УзБум» были выставлены
на аукционные торги. Фабрика продавалась под инвестиционные обязательства в размере 10 млн долларов сроком на три года. Договор купли-продажи планировалось заключить с победителем аукциона только после того, как тот предоставит проект, который планируется реализовать на базе объекта.
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