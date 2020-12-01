Шрифты, которые вас окружают

Например, у него длинные выносные элементы в буквах b, d, f, h, j, k, l, q, f и y. Так сделано для того, чтобы легче считывались немецкие слова, потому что они состоят из большого количества букв, и выносные элементы позволяют быстрее «узнавать» слово, так как такие буквы легче распознаются глазом.



Почему же он называется геометричным шрифтом? Потому, что его рисунок выполнен как по миллиметровке, а не так, как выглядят буквы, когда пишешь их пером от руки. Все круглые элементы симметрично круглые, а не овальные как это бывает у других шрифтов. Толщина линий одинаковая по площади всей буквы, контраст не используется как излишество.



Буква t не имеет характерного закругления на хвосте и обрывается на линии шрифта, потому что уже в таком виде она правильно считывается. По той же причине, чтобы поддерживать общий характер, отсутствует хвост у буквы j, только на этот раз считываемость страдает.



Это одна из причин, почему с годами появились новые версии шрифта от других дизайнеров, которые постарались исправить недочеты (на их взгляд) оригинала и обновить его, чтобы использовать шрифт в цифровой среде.



Формы рисунка букв в шрифте позволяют создать нужное впечатление в зависимости от контекста.



В логотипах модных брендов Кельвина Кляйна или Дольче и Габбаны шрифт «Футура» строгостью своих форм подчеркивает высокий стиль.