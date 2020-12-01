Шрифты, которые вас окружают

Немного разобравшись в шрифтах, рядовой читатель сможет поддержать незаурядную беседу или рассказать примечательную историю. В современном мире типографика повсюду: неважно, читаете ли вы инструкцию к порошку, сидя на унитазе, или вывеска магазина раздражает вас своим дурным вкусом. В любой компании можно поговорить о шрифтах.
Каждый день, читая какой-либо нерукописный текст, вы встречаете шрифты. На чеке из магазина, пластиковой карте, номере автомобиля и даже в описании освежителя воздуха, которое многие из нас читали, есть шрифты. Шрифты отражают тенденции эпох, умеют продавать дорого или отдавать за бесценок, меняют отношение к будущему, отвечают за безопасность, экономят чернила, облегчают чтение на одном языке и усложняют на другом.
Текст в работе дизайнера крайне важен. В графическом и цифровом дизайне не обходится без использования шрифтов, чего нельзя сказать о дизайне штор или ногтей. Умелое использование возможностей типографики повышает ценник дизайнера.
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