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Азамат Шамузафаров
Дизайнер, автор Телеграм-канала Азамат Тудэй

Шрифты, которые вас окружают
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как часто в своей жизни вы видите шрифты? Замечаете ли их разнообразие и понимаете ли, что одни шрифты читать просто и быстро, другие – утомляют глаза? Шрифты отражают тенденции эпох, умеют продавать дорого или отдавать за бесценок, меняют отношение к будущему, отвечают за безопасность, облегчают чтение на одном языке и усложняют на другом и даже наводят скуку.

В этом классном и интересном материале вы узнаете
Зачем вам читать этот материал
Что такое шрифт
Проблема в Узбекистане
I
II
III
Типографика продаёт, спасает и обманывает
IV
История типографики
Нормальный шрифт
Антиква и гротески
V
VI
VII
В окружении шрифтов
VIII
Зачем вам читать этот материал?
Немного разобравшись в шрифтах, рядовой читатель сможет поддержать незаурядную беседу или рассказать примечательную историю. В современном мире типографика повсюду: неважно, читаете ли вы инструкцию к порошку, сидя на унитазе, или вывеска магазина раздражает вас своим дурным вкусом. В любой компании можно поговорить о шрифтах.

Каждый день, читая какой-либо нерукописный текст, вы встречаете шрифты. На чеке из магазина, пластиковой карте, номере автомобиля и даже в описании освежителя воздуха, которое многие из нас читали, есть шрифты. Шрифты отражают тенденции эпох, умеют продавать дорого или отдавать за бесценок, меняют отношение к будущему, отвечают за безопасность, экономят чернила, облегчают чтение на одном языке и усложняют на другом.

Текст в работе дизайнера крайне важен. В графическом и цифровом дизайне не обходится без использования шрифтов, чего нельзя сказать о дизайне штор или ногтей. Умелое использование возможностей типографики повышает ценник дизайнера.
Что такое шрифт
То, как выглядят буквы и знаки в общей композиции, называют шрифтом. Шрифт может состоять из нескольких рисунков: обычного, курсивного, полужирного, полужирного курсивного, узкого, широкого, сверхширокого и так далее. Набор таких начертаний называют гарнитурой. Для упрощения гарнитуру можно называть шрифтом и наоборот.

Набор толщин в гарнитуре Гельветика Нау

Шрифт используется в компьютерном наборе при оформлении текстов. Большинство людей не различает шрифты, несмотря на их разнообразие, но это нормально.

Например, сейчас вы читаете ← этот ⇅ текст →, набранный шрифтом Робóто. О нем пойдет речь дальше, но уже сейчас вы можете отметить для себя какие-то интересные характеристики в его рисунке.
Пример использования гарнитуры Panetteria студии Леттерхэд
Проблема в Узбекистане
Основная проблема типографики в Узбекистане — отсутствие
конкуренции в бизнесе.

Ощущается явный перевес возможностей отдельных финансовых групп, которые могут себе позволить хороших специалистов. Их продукция в большей степени отвечает современным требованиям качества дизайна.

Все остальные представители бизнеса, особенно малого, не угнетают себя высокими требованиями к рекламной продукции, вывескам или упаковке.
Неискушенный потребитель не слишком разборчив и покупает то, что предлагают. Среди граждан отсутствует культура хорошего вкуса, потому что у них другие более низменные проблемы: продукты, здоровье, одежда, учеба и прочее.
С ростом уровня жизни, будут расти и потребности в более качественных услугах и продуктах. А пока такой уровень доступен только самым обеспеченным слоям населения.

Книги, издаваемые в Узбекистане, делятся на две категории качества: мусор и сакральные артефакты. Большинство книг, издаваемых для детей или для широкого круга читателей, не только напечатаны на плохой бумаге, используют чужие иллюстрации, но и текст в них оформлен непрофессионально. Во многом это связано с низким спросом на качественно оформленные – недешёвые – книги на узбекском языке. Если вы не сможете продать книгу за нужную вам цену, то и вкладывать в ее производство не станете.

Другая крайность — издание дорогих книг на глянцевой бумаге с профессиональными фотографиями, которое обходится так дорого, что можно только покупать в подарок важным гостям или продавать сразу за рубеж. Это не столько книга для чтения, сколько сувенир.
Типографика продает, спасает и обманывает
Шрифт меняет ваше отношение к продукту. Вы можете на это не обращать внимание, но маркетологи знают, как вам продать один и тот же товар по разной цене. Достаточно использовать подходящий шрифт, и Национальная гвардия начинает выглядеть как военная организация, соответствующая ожиданиям людей. Но стоит использовать не тот шрифт, как несмотря на грозное название, Нацгвардия выглядит как группа в детском саду.
Сверху – военная организация. Снизу – детский сад.
Типографика не только продает товары втридорога, она спасает жизни, когда правильно применяется.
Одни и те же цифры на спидометре можно оформить по-разному, и тогда водитель увидит или не увидит, с какой скоростью он едет. На дорожных знаках разборчивость шрифта обеспечивает безопасное движение.

Интерфейс медицинского оборудования нужно сделать таким, чтобы сотрудники больницы случайно не ошибались. В этом также помогает типографика: размеры, рисунок шрифта, его контрастность, отступы, разряженность (интервалы между знаками, их увеличение или уменьшение – ред.), начертание — десятки показателей влияют на то, как вы увидите текст.
Печально известный "мелкий шрифт" в банковских договорах работает против потребителей. Применять нечитабельный текст для оформления хитрых условий сделки — тоже типографика.

К сожалению, пока законодательно не закреплены стандарты оформления договоров, мы будем сталкиваться с нечестными приёмами в предоставлении услуг.
Шрифт вредит вашему здоровью
Чрезмерное игнорирование важности дизайна в нашей жизни приводит к глупым правилам и законам, нецелевому расходу бюджета, формальному выполнению требований и обычному обману.
Когда чиновники принимают решения в областях дизайна, не посоветовавшись со специалистами, это приводит к таким результатам как надпись о вреде алкоголя.
Стандартная фраза, которую уже никто не замечает.
Согласно закону, надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» должна занимать не менее 5% площади всей рекламы алкогольных напитков. На этом требования заканчиваются, и производители выполняют их формально, потому что им невыгодно отпугивать клиентов.

Сама фраза слабая и никого не пугает. Использование прописных букв делает надпись нечитабельной: потребитель видит прямоугольник, потому что буквы сливаются в «кирпич». В законе ничего не сказано о начертании шрифта, поэтому используется суперузкое начертание и максимальное заполнение тех самых 5% площади, чтобы потребитель вместо текста видел "прямоугольник". Очень часто применяется неконтрастный цвет, потому что ничего о контрастности не сказано. Возьмите любую этикетку алкоголя, предупреждение придется поискать, а так быть не должно.

Попробуем немного изменить дизайн надписи, чтобы сравнить с тем, что используется сейчас.
Занимая тот же требуемый объем, более читабельные буквы сделали сообщение, которое можно прочитать и заметить.
Бесконечное тиражирование одной и той же фразы приводит к ее игнорированию, потому что покупатель и так знает, что там будет написано. Представьте, если бы наружная реклама одного товара выглядела одинаково на протяжении десятков лет.

Если очень хочется сохранить большие буквы, потому что они выглядят важными, можно поменять текст, добавить черную рамку и фон ближе к цвету могильный плиты. Немного драматично, но фразы вроде «чрезмерное употребление» звучат не как в жизни, а как в отчете чиновников, которым нет веры.
Возможно, нужно обращаться к низменным инстинктам самосохранения, а не ждать, что граждане станут более сознательными.
Данные Роспотребнадзора в сравнении с официальной статистикой Росстата.
На практике текстовые сообщения не работают. Решать проблему нужно на другом уровне. Но если представить, что иначе нельзя, правильно было бы разработать несколько готовых дизайнов и обязать использовать только их. Каждые пять лет менять дизайн и текст, сохраняя задачу, чтобы к сообщению не успевали привыкать как к обыденной части маркировки упаковки.
Шрифт заставляет вас читать
Хорошо или плохо оформленный одинаковый текст воспринимается по-разному. Даже статья в Википедии, стоит немного увеличить размер текста, будет читаться лучше.
В дизайне Википедии используется размер текста (кегль) достаточный для комфортного чтения, который не создаёт сложности для большинства пользователей. Но если вы увеличите кегль, то текст станет читабельнее не только потому, что буквы станут больше.
Какой текст хочется больше прочитать?
Строка станет короче и слова станут ближе к вам. Больше не нужно напрягать зрение, предложения считываются быстрее. Я почти уверен, что вы прочитали нижний пример целиком.

Хорошая верстка текста делает книги, газеты и журналы читабельнее. Вам хочется читать книгу, потому что она шикарно выглядит. Вы предвкушаете то удовольствие, которое получите от чтения, потому что видите, что над книгой работали профессионалы. Несмотря на то, что не все книги состоят только из текста, его оформление лежит в основе хорошей верстки.
Книга «Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство». Кристофер Александер, Сара Исикава, Мюррей Силверстайн. Перевод с английского И. Сыровой. Издательство Студии Артемия Лебедева, 2014.

Шрифт позволяет вам читать
Существуют специальные шрифты, которые доступны для людей с особыми потребностями.
Шрифт Брайля

Он предназначен для письма и чтения незрячими людьми. Луи Брайль был сыном сапожника. Он начал терять зрение в три года после того, как поранил глаз в отцовской мастерской. В 1824 году, в возрасте 15 лет, он создаст тактильный шрифт для чтения людям со слабым зрением. Среди особенностей этого шрифта можно отметить отсутствие пробелов, редкое использование заглавных букв и различное кодирование для разных языков.

⠵⠙⠑⠎⠾ ⠝⠁⠏⠊⠎⠁⠝⠕ ⠺⠁⠱⠑ ⠊⠍⠫ ⠱⠗⠊⠋⠞⠕⠍ ⠃⠗⠁⠯⠇⠫⠲

Понятно, что этот шрифт предназначен для тактильного считывания руками, но вы можете примерно представить себе как выглядит такой текст на бумаге.
Шрифты для дислексии

Некоторые люди с дислексией (специфическая неспособность к обучению, характеризующаяся трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме) не могут читать тексты с обычными шрифтами. Для них буквы в строке меняются местами, зеркально отражаются и затрудняют считывание. Хотя с определенными усилиями прочитать обычный текст возможно. Существует несколько специальных шрифтов.
Особенности рисунка шрифта Dyslexie.
©DYSLEXIE FONT B.V.
В таких шрифтах имеются особенности рисунка: различная высота и толщина верхней и нижней частей букв, отличительные детали у зеркально похожих букв и т. п. Все сводится к тому, чтобы каждую букву можно было корректно опознать, несмотря на ее «поведение».
История типографики
Формально типографика как наука началась с изобретения Гуттенбергом печатного станка в XV веке. Если раньше монахи вручную переписывали книги, применялась ксилография, то с появлением тиражной печати остро встал вопрос создания шрифтов, потому что теперь все завертелось.
Прорыв в книжном производстве
Страница из первой напечатанной Гуттенбергом Библии
Иоганн Гуттенберг создал наборную форму из свинцовых букв. В такой форме металлические буквы укладывались как в тетрисе, составляя текст всей страницы. Этот набор еще называют металлическим. Больше всего способ печати напоминает обычные современные печати, которые постоянно требуют в банках и не пропускают без них ни одной бумажки.

Новый способ печати позволил тиражировать книги и использовать разнообразные шрифты. Дело в том, что Гуттенберг в качестве первого наборного шрифта использовал готические буквы, потому что тогда так было принято писать в Германии. Узкая форма готического шрифта в Библии связана еще с большой длиной слов в немецком языке. Но сама технология позволяла использовать любую гарнитуру, которую ты создашь, в рамках технических ограничений.
Ручной металлический набор. Каждая металлическая деталь — оттиск одной буквы или знака, включая пробелы или знаки препинания.
Печатать тексты с оттисков научились за тысячелетия до Гуттенберга, но именно он придумал как поставить производство на поток. Его значение в печати примерно как у Форда, который не изобретал конвейер, но придумал как на нем собирать автомобили.
Нормальный шрифт
Проблема готичного письма была в том, что неподготовленному человеку читать такой текст было трудно. Примерно так же, как сейчас не все могут оценить хорошее вино или современное искусство.

В 1470 году в Венеции гравер Николя Жансон создал гарнитуру имени себя – Jenson. Читать ее было значительно проще. Его шрифт быстро набрал популярность, и с тех пор мы набираем текст шрифтами, похожими на Жансон. Готичные же шрифты остались для расстановки акцентов или стилистических оформлений в духе Средневековья.
Разворот книги «О знаменитых мужах», напечатанной Николя Жансоном около 1474 года. Экземпляр из Баварской государственной библиотеки.
«Нормальные», не сказочные, буквы придумали еще в Древнем Риме, но к средним векам о них уже забыли, потому что население в основе своей было безграмотным и после Тёмных веков. Читать и писать умели лишь единицы.
В современном Риме сохранилась Колонна Траяна. Для оформления текста на колонне используется римская заглавная форма письма, которую применяли в основном в эпиграфике. Судя по всему, от этой практики пошла мода писать названия организаций большими буквами на табличках.
Колонна Траяна
колонна на форуме Траяна в Риме, созданная архитектором Аполлодором Дамасским в 113 году н. э. в честь побед Траяна над даками. Триумф императора запечатлён в форме скульптурного декора площади, изображающего дакийцев и военные трофеи, а также в форме рельефов колонны Траяна, повествующих о завоевании Дакии.
Эпигра́фика
историческая дисциплина, изучающая содержание и формы надписей на твёрдых материалах (камне, керамике, металле и других).
Фрагмент текста с Колонны Траяна
Как видно, заглавные буквы римского эпиграфического письма (также известного как «римская капитель») больше напоминают нам современные шрифты, гарнитуру Жансон. Они совсем не похожи на готическое письмо, использованное в Библиях Гуттенберга.
Следующие пятьсот лет происходили важные события для типографов: появление курсива, чистой типографики, кеглей, гротесков и прочего, но для читателей важный момент наступил только в 1944 году, когда во Франции появился фотонабор. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что он позволил значительно ускорить и упростить процесс допечатной подготовки.
Если ад существует, он, безусловно, компьютеризирован
Современная типографика стала возможной благодаря компьютерному набору и издательским программам. Все известные шрифты, которые прежде были только в металлическом виде, оцифровали. Векторная графика позволила реализовать любые типографские фантазии. Только в 2009 году браузеры научились поддерживать все шрифты для веб-страниц. До этого существовал только ограниченный объем из пары десятков «безопасных» шрифтов, что сильно ограничивало творческие возможности веб-дизайнеров.
Антиква и гротески
Если сильно упростить, то большинство шрифтов можно разделить на две категории: анти́квенные и гроте́сковые. Первые — шрифты с засечками (серифы, от англ. serif — засечка), а вторые, соответственно, без засечек (сансы, от англ. sans — без).

Этот текст набран гротесковым или, как его еще называют, рубленным шрифтом. Почти все старые книги набраны антиквенными шрифтами.
Пример антиквенной гарнитуры Heldane
Традиционно основной текст набирают антиквенными гарнитурами. Считается, что такой набор облегчает чтение, благодаря рисунку букв, где засечки выстаривают условную линию строки.

Но компьютеры долгое время не позволяли отвлекаться на антикву из-за низкого разрешений экранов. Поэтому на смену шрифту с засечками приходит гротеск.

Со временем экраны компьютеров, телевизоров и мобильных устройств позволили использовать антиквенные шрифты. Но современный человек настолько привык к рубленному шрифту, что, как показывают исследования , большой разницы в скорости чтения между антиквенными шрифтами и шрифтами без засечек нет.
Абзац, набранный шрифтом с засечками William.
Привычку современников читать рубленным шрифтом можно объяснить двумя причинами.

Около десяти лет назад появилась возможность использовать любые шрифты на веб-сайтах, и многие дизайнеры стали искать новые способы оформления текста, в том числе с помощью гротесковых гарнитур. На это также повлияло распространение смартфонов, потому что мелкий текст с засечками труднее читать, чем текст без засечек.

Второй причиной можно считать желание выглядеть более современно, потому что антиквенные шрифты — это что-то историческое, классическое и древнее (именно так и переводится слово «антиква»).
Гротесковая гарнитура Formular
Гротески так называются, потому что многие считали их странными, когда они появились в начале XIX века. В то время весь текст набирался книжными шрифтами с засечками. Развитие промышленности и производства товаров и услуг привело к росту рекламных материалов. Типографы в поисках новых визуальных решений стали разрабатывать больше шрифтов. Одним из таких результатов стали гротесковые гарнитуры.
Гротеск
Само слово гротеск означает причудливые вещи. В переводе с французского grotesque — гротовый, находящийся в гротах. Выражение появилось, когда в 15 веке копали римские развалины и нашли там Золотой дом Нерона. В оформлении стен и потолков использовались рисунки с животными и растениями. Сейчас бы мы назвали их мутантами, тогда их стали называть чудиками.
Плакат XIX века с полным набором шрифтов, которые были у оформителя. 100 лет назад также хватало плохих дизайнеров.
В наше время причудливыми являются скорее классические группы шрифтов с засечками, потому что современный человек чаще сталкивается с рубленными шрифтами: они используются в дизайне приложений, логотипах и в видеоиграх.

Интересно, что по восприятию одна и та же шутливая подпись к картинке, набранная антиквенным строгим шрифтом вроде «Таймс Нью Роман», «звучит» смешнее, чем более «подходящая» подпись, набранная шрифтом без засечек. Вероятно, срабатывает контраст от восприятия характера шрифта: классический шрифт выглядит строго, и когда его применяют в юморе, приём играет звонче.
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В окружении шрифтов
Таймс Нью Роман
Робото
ОКР-А
I
II
III
Футура
Гельветика
Ариал
V
VI
IV
Как мы уже знаем, компьютеры и цифровая печать дали возможность использовать любые шрифты. Дизайнеры смогли проявить свои творческие способности и внести разнообразие в оформление текстов. К сожалению, доступность печати и низкий порог вхождения в ремесло дизайнера привели к засилью образцов плохого вкуса.

Сегодня мы поговорим о тех шрифтах, которые встречаются нам чаще других. Это самые популярные гарнитуры: «Таймс Нью Роман», «Ариал», «Окр-А», «Робото», «Футура» и «Гельветика».

Читаете ли вы книги, смотрите в смартфон, видите рекламное объявление, играете в видеоигры, собираете презентацию, выбираете ли блюда в меню — перед вами всегда есть шрифты. Все тексты, набранные на компьютере используют какой-то шрифт.

﻿Приготовьте себе капучино, наденьте теплые носки и усаживайтесь удобнее — нас ждут увлекательные истории из жизни занудных шрифтовиков.
«Таймс Нью Роман»
Шрифт для основного набора текста Times New Roman можно назвать самым стандартным шрифтом. Большинство текстов в мире вероятно напечатаны с использованием «Таймса». Во многих государственных структурах этот шрифт является официальным стандартом документооборота. Так сложилось, потому что «Таймс» был включен в ОС Windows 3.1 в качестве основного шрифта и не менялся до 2007 года, когда его заменил шрифт «Колибри».
Скоро шрифту исполнится 100 лет. Его автор Стенли Морисон вместе с художником Виктором Лардентом* нарисовал «Таймс Нью Роман» в 1931 году для знаменитой английской газеты «Таймс» (The Times).

Интересно, что инициатива исходила от самого Морисона, который критиковал прежде используемый в газете шрифт «Плантин». «Таймс» наняли критика в качестве консультанта по редизайну газеты — это был, вероятно, первый в истории задокументированный случай редизайна.

Проблема «Плантина» была в том, что он был слишком детализирован и содержал высококонтрастные элементы, которые хотя и выглядели красиво, но не подходили для качества печати газет того времени и размера текста в статьях — это были мелкие буквы с «колючками», которые усложняли чтение. Из-за высокой контрастности элементов (много острых деталей) «Плантина», набранный им текст также выглядел бледнее, чем более плотный рисунок «Таймса».
*по некоторым данным, оригинальный рисунок принадлежал Старлингу Берджесу, но это оспаривается.

Слева текст набран шрифтом Таймс Нью Роман. Справа текст набран шрифтом Плантин.

Использование «Таймса» позволило вмещать больше текста в колонки, потому что рисунок его букв был немного уже. Сравните овальную площадь букв «а» в «Таймсе» и круглую в «Плантине».

Более открытые буквы «с» и «s» позволяют считывать текст легче, потому что эти же буквы в «Плантине» больше похожи на «о» и «8». Аналогично и с другими буквами и цифрами: 9 и 3 сильнее похожи на 8, чем эти же цифры в «Таймсе». На первый взгляд может показаться, что это несущественные моменты. Однако, для людей с плохим зрением читать много текста ощутимо легче, если он набран шрифтом «Таймс Нью Роман», нежели «Плантином».

Джон Джейкоб Астор V, председатель газеты «Таймс» у станка, печатающего первый номер с новым шрифтом 3 октября 1932 г.

Старый шрифт в редакции называли Times Old Roman, поэтому Морисон, не долго думая, свой вариант назвал новым — Times New Roman.

Благодаря решению Майкрософт использовать «Таймс» в своей ОС «Виндоус», шрифт разошелся по всему миру. Так долгое время он был стандартным шрифтом текста в браузерах, если не было указано иначе. Сейчас его популярность понизилась, потому что его заменил «Колибри». Но «Таймс» всегда будет в нашей памяти как стандартный шрифт для текстов.
«Робóто»
Большинство из вас видит этот шрифт по несколько часов в день. Его разработали специально для операционной системы «Андроид» и многих других продуктов «Гугла» в 2011 году. Одной из причин была необходимость перестать оплачивать лицензию за предыдущий шрифт «Дроид», который использовали прежде. Лучше и дешевле было бы заказать разработку собственной гарнитуры.

Перед автором шрифта Кристианом Робертсоном была поставлена задача нарисовать гротесковую гарнитуру, подходящую для цифровых интерфейсов ОС, приложений и сайтов. Дизайн «Робо́то» позволяет хорошо читать текст в мелких размерах, что важно для носимых устройств. Все основные задачи в дизайне этого шрифта были направлены на то, чтобы рисунок его знаков, межбуквенный интервал, концевые элементы работали на лучший пользовательский опыт в цифровой среде, в том числе на экранах с высоким разрешением.
Работа над обновлением рисунка шрифта, блог Google Developers.
Чтобы в вашем «Андроиде» мелкий текст хорошо читался даже на старых экранах, буквы были сделаны более открытыми и не слишком контрастными. Это позволяет не путать похожие формы в малых размерах.

У гарнитуры имеется множество начертаний, и одно из них — узкое — используется для названий топонимов в картах «Гугла». Таким образом экономится место среди множества объектов не только на карте, но и при указании адресов или других данных, которые плохо помещались бы с обычным рисунком шрифта.
«ОКР-А»
Этот интересный шрифт вы наверняка видели, если хотя бы раз в жизни держали в руках депозитные или кредитные карты. Именно «ОКР-А» используется для эмбоссинга (объемного выдавливания) номеров на картах международного образца платежных систем Виза, Мастеркард и других.

На развороте паспорта под фотографией владельца есть цифровые и именные коды, для которых используют шрифт «ОКР-Б». Им также набирают имена и фамилии пользователей карт.
Транспортная карта
В Узбекистане шрифт «ОКР-А» применяется на картах «Хумо». А вот на картах «Узкард» каждый банк выбирает любой шрифт, как бог на душу ляжет, потому что к этим картам подобного рода требований нет.

Шрифт так называется, потому что OCR — это оптическое распознавание символов (англ. optical character recognition). Он был разработан в 1968 году для того, чтобы с помощью компьютеров можно было бы распознавать текст на банковских чеках. Позже он применялся для распознавания банкоматами номеров кредитных карт.
Стенд с шрифтами в Музее современного искусства, Нью-йорк. ©theartblog.org
Человеческому глазу сложно различать буквы и цифры у этого шрифта, зато доисторические программы 60-х годов прошлого века хорошо с этим справлялись. Все благодаря особенному рисунку, который сделан таким образом, чтобы каждый знак максимально отличался от других.

Поэтому здесь цифра 1 имеет широкую ножку, которую нечасто встретишь в других шрифтах. Цифра 4 имеет не менее редкий нетреугольный рисунок как многие привыкли видеть. Цифры 6 и 9 обрублены на концевых элементах, чтобы компьютерный мозг не принял их за 5 или 8.

В наши дни использовать специальный шрифт для распознавания уже необязательно. Технологии машинного обучения позволяют неплохо понимать даже рукописный текст. В банковской же отрасли не принято менять то, что работает, потому что это может быть связано с безопасностью финансов. Таким образом пока существуют пластиковые карты, мы будем видеть «ОКР-А» на наших электронно-физических кошельках.
«Футура»
Самые знаменитые логотипы в мире сделаны с использованием «Футуры»: «Дольче энд Габбана», «Найк», «Луи Виттон», «Суприм», «Ред булл», «Фед-экс» и Райффайзен-банк. Типографы всего мира относят ее к великим шрифтам.

В 30-е годы прошлого века оформителям требовался шрифт, который будет отвечать потребностям времени, отражать происходящие изменения и взгляд в будущее. Падение монархий, распространение социалистических идей и авангардного искусства привело к появлению нового жанра в искусстве — конструктивизма.
Плакат с Футурой в стиле «Найка». ©Джордж Би Дизайн (https://georgebdc.cargo.site/Futura-Poster)

В промышленном дизайне форма стала определяться функцией. Современная архитектура – та, которая в основе своей содержит функциональные потребности человека в жилье. Современное искусство – то, которое создаётся из головы, не используя окружающую природу для вдохновения.

﻿Современный промышленный дизайн не расходует ресурсы на излишества и сразу зрит в корень. Люди нового времени не эксплуатируют старое, а создают новое.
Первым геометричным шрифтом без засечек стал «Эрбар-Гротеск». По рисунку он менее универсальный и все-таки сильно напоминает ретро-шрифты, потому что у него большая разница в высоте заглавных и прописных букв. Но компания, которая лоббировала этот шрифт была меньше той, которая работала с «Футурой». Поэтому, хотя «Эрбар-Гротеск» и остался в истории, он не стал великим.

Максимально функциональным шрифтом, созданным словно по линейке, где каждая линия несет функциональную нагрузку стал «Футура».

В 1924 году издатель Якоб Хегнер заказал «шрифт будущего» художнику Паулю Реннеру. Работа была закончена в 1927 году, но еще до 80-х годов выходили обновления и новые начертания. Все эти годы шрифт был сильно востребован в рекламе и издательстве.
Первая версия Футуры, которую нарисовали с помощью циркуля и линейки. Пауль Реннер, 1925.
Например, у него длинные выносные элементы в буквах b, d, f, h, j, k, l, q, f и y. Так сделано для того, чтобы легче считывались немецкие слова, потому что они состоят из большого количества букв, и выносные элементы позволяют быстрее «узнавать» слово, так как такие буквы легче распознаются глазом.

Почему же он называется геометричным шрифтом? Потому, что его рисунок выполнен как по миллиметровке, а не так, как выглядят буквы, когда пишешь их пером от руки. Все круглые элементы симметрично круглые, а не овальные как это бывает у других шрифтов. Толщина линий одинаковая по площади всей буквы, контраст не используется как излишество.

Буква t не имеет характерного закругления на хвосте и обрывается на линии шрифта, потому что уже в таком виде она правильно считывается. По той же причине, чтобы поддерживать общий характер, отсутствует хвост у буквы j, только на этот раз считываемость страдает.

Это одна из причин, почему с годами появились новые версии шрифта от других дизайнеров, которые постарались исправить недочеты (на их взгляд) оригинала и обновить его, чтобы использовать шрифт в цифровой среде.

Формы рисунка букв в шрифте позволяют создать нужное впечатление в зависимости от контекста.

В логотипах модных брендов Кельвина Кляйна или Дольче и Габбаны шрифт «Футура» строгостью своих форм подчеркивает высокий стиль.
Одно из начертаний «Футуры» в логотипе «Дольче энд Габбана».
В фантастических фильмах вроде «Гравитации» или «Космической одиссеи 2001 года» круглые, треугольные и прямоугольные знаки выглядят как язык будущего. Это особенно хорошо заметно, когда знаешь, что «Футура» — индустриальная гарнитура. Ее делали, чтобы подчеркнуть функционализм — где же как не на космическом корабле, где каждая деталь сто раз обдумана и оправдана, стоит использовать «Футуру», чтобы покорять космос со стилем.
Гарнитура «Футура» на оригинальном плакате фильма «Космическая одиссея 2001 года» Стенли Кубрика
Когда американцы отправились на Луну в 1969 году, «Футура» выглядела все еще современно. Вероятно по этой причине ее использовали при дизайне памятной таблички, которая навсегда останется на нашем спутнике в память о достижениях человечества.
Памятная табличка, которую оставили на Луне во время экспедиции 1969 года, была оформлена «Футурой». На ней сказано: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну в июле 1969 г. Мы пришли с миром ради всего человечества». © Courtesy NASA
С момента выпуска прошел почти век, но «Футура» до сих пор популярна, потому что имеет узнаваемый практичный рисунок и оригинальные сочетания форм в знаках. Шрифт, созданный как автомат АК-47, уверенно смотрит в будущее и будет встречаться вам еще не раз.
«Гельветика»
Сравниться с «Таймс Нью Роман» в популярности может только «Гельветика». Наибольшее количество логотипов, вывесок, интерфейсов, книг, плакатов и другой графики было оформлено с помощью этого шрифта. Например, логотипы: «Люфтганза», «Панасоник», «Норс фейс», «3М», «Фенди», «Дукати», «Байер», «Дойчбанн», «БМВ», «Макдональдс» и даже наш родной GM. Первые версии айфонов использовали «Гельветику», но сейчас у них уже свой шрифт — SF.

Дизайнер швейцарской шрифтолитейной фабрики Макс Мидингер, по указанию своего директора Эдуарда Хоффмана, в 1956 году занялся разработкой нового шрифта без засечек. В послевоенное время дела у компании шли плохо. Нужен был новый хит — шрифт, который захотят все. Таким шрифтом станет Helvetica, что в переводе с латыни означает «швейцарская».
Плакат про «Гельветику». ©BVD, Sweden
Авторы хотели связать его с модой на так называемый швейцарский дизайн. Популярность набирала швейцарская школа дизайна, которая отличалась размещением объектов в модулях по линейке. У каждого элемента дизайна было свое четко определенное место, и новый шрифт отлично подходил для этого, потому что сам был строгим как «Футура», но при этом более естественным, с приложением человеческой руки.

У конкурентов уже были аналоги и похожие шрифты появились еще в конце XIX века. Однако, это не помешало создать новый шедевр — универсальный шрифт, который смотрелся хорошо практически в любом применении.
Записная книжка директора с проверкой наиболее сложных сочетаний букв шрифта. Первоначально шрифт назывался Neue Haas-Grotesk, потому что был переделанной версией другого шрифта Haas-Grotesk.
Популярность «Гельветики» оказалась такой высокой, что авторы не успевали выпускать новые начертания. В наше время гарнитурой владеет компания «Линотайп», которая выпустила обновления, отвечающие современным требованиям к шрифтам. В этих версиях десятки начертаний и тысячи знаков для языков всего мира.

Простой и понятный дизайн, который никого не раздражал, — так можно было бы написать в ее некрологе.
Метрополитен Нью-йорка в своей навигации использует «Гельветику» с 1989 года. По современным взглядам этот шрифт не подходит для подобного применения, тем более в таком плотном виде — расстояние между буквами уменьшено, как было модно в свое время. Сейчас для навигации в метро, аэропортах или парках используются специально сделанные для таких потребностей шрифты и не используются «обычные».
Еще в 1970 году администрация метрополитена выпустила специальное руководство по навигации, где были описаны все требования к типографике. К сожалению, подобного нельзя сказать о ташкентском метрополитене, где навигация сделана не так, как хотелось бы.

Гарнитура стала не просто шрифтом, а брендом. Она настолько популярна, что существуют сувениры, оформленные «Гельветикой» ради нее самой. Например, за 28 долларов можно купить парфюм с ароматом шрифта.
Helvetica. The Perfume.
Если в Узбекистане детей называли как шрифты, то ваш сын был бы не Сардором, а Гельветикой.
В то же время существуют и противники этого шрифта. Одни считают, что «Гельветики» слишком много в этом мире. Другие – что нужно быть более творческим и не прибегать к этой гарнитуре просто потому, что она всем нравится. Есть и те, кому не подходит сам рисунок букв и он видит в них недостатки. Одна из причин, почему «Эпл» вместо «Гельветики» стала использовать свой новый шрифт «СФ», была сравнительно плохая читаемость первого, которую можно не замечать без сравнения, но которая становится очевидной — после.

К счастью или сожалению, но в Узбекистане этот шрифт используется не так часто, как в мире. И тому есть одно объяснение — много плохих дизайнеров. Шрифт действительно очень уж банален, однако его место на наших улицах занял младший брат, шрифт «Ариал». Почему это плохо читайте в последней части этого материала.
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«Ариал»
За всю свою жизнь в нашей стране каждый гражданин видел 17 тысяч вывесок DORIXONA, прочитал примерно 226 миллионов слов в документах и однажды даже едва не восхитился логотипом. Всю эту статистику, взятую с потолка, объединяет то, что в каждой такой вывеске, словах и логотипах использовался наиболее банальный шрифт на Земле — «Ариáл». И все от того, что дизайнеры идут по пути меньшего сопротивления, используя шрифт, к которому трудно придраться.
Шрифт «Ариал» нормального начертания
Шрифт идеальным назвать нельзя, но свою скучную работу как скучный шрифт он выполняет хорошо.
К сожалению, в этой части статьи не будет интересных картинок, потому что «Ариал» на столько скучный шрифт, что с ним никто не работает как с графическим элементом. Его используют для набора вывесок, табличек, документов, объявлений, цитат и всех тех случаев, когда важно не перестараться с дизайном.

Почему же он так популярен, если настолько плох? Исторически так сложилось, что у него было некоторое преимущество при выборе шрифтов.

В 1982 году для компании «Монтайп» с десяток человек сделали новый шрифт, похожий на «Гельветику». Когда «Майкрософту» потребовался шрифт без засечек для своей новой операционной системы «Виндоус», они включили «Ариал» в комплект, потому что лицензия на этот шрифт была дешевле, чем на «Гельветику».
Основные различия между буквами «Гельветики» и «Ариала» (внизу).
С годами компьютеры с ОС «Виндоус» распространились по всему миру, и шрифтом по умолчанию (таким, который не надо отдельно выбирать) был неогротеск «Ариал». С тех пор, все офисные работники, которые не умели менять шрифты в документах или кому не было до этого дела, использовали в текстах «Ариал».

Этот шрифт хорошо подходит для договоров или объявлений несмотря на то, что он совершенно безликий. Тексты с «Ариалом» легко считываются не только в печати, но и на экране.
«Ариал» на светокоробе с поздравлением. Такое оформление
с ярковыраженной государственностью вызывает эффект «баннерной слепоты», когда зритель просто не обращает внимание на все, что размахивает гербом и набором зданий, символизирующих процветание. Шрифт «Ариал», который так и кричит на нас с плаката, только подтверждает то, что на нем нечего смотреть.
Часто к его использованию прибегают государственные органы, потому что за него не нужно платить лицензию. Дизайнеры, выпускающие бесконечное количество табличек для организаций, не хотят спорить о дизайне текстовых элементов, поэтому всегда выбирают беспроигрышный вариант, который всегда утвердит клиент — «Ариал». Допускаю, что многие чиновники, даже не зная самого шрифта, воспринимают его как фирменный шрифт государства.
Фото: МНО
Большинство вывесок аптек и небольших магазинов также оформлены этим шрифтом в полужирном начертании. Считается, что это самый читабельный шрифт (нет), потому что самый понятный — у него все буквы без выкрутасов: унылые, но очевидные.
Стандартная аптека с «Ариалом» на вывеске
В лучшем мире вместо скучного «Ариала» использовалась бы «Гельветика» с характером.
Некоторые дизайнеры считают «Ариал» паразитом, который обесценил «Гельветику». Он стал настолько популярным, что «Гельветике» теперь нет места в дизайне обыденных вещей. Несмотря на большую распространенность швейцарской гарнитуры в профессиональном дизайне, она уступает массе присутствия «Ариала» в ежедневной суете дел.
Вывеска и лозунги на фасаде 110-й школы набраны шрифтом, о котором идет здесь речь.
Фото: 110-maktab.uz
Сейчас постепенно его вытесняют новые шрифты, которые пришли на замену прежним. Однако, в мире ещё слишком много старых компьютеров и мы будем пожинать плоды их существования.

У дизайнера всегда есть возможность поменять шрифт «Ариал» на другой, в том числе бесплатный. Сотни таких шрифтов доступны на сервисе «Гугл фонтс», но так как им проще не прикладывать усилий, то нас окружает пространство с одним и тем же шрифтом.

Часть бесплатных шрифтов из сервиса «Гугл фонтс»

Типографика — половина дизайна, потому что текст в графике и интерактивном дизайне используется часто. Даже в дизайне ногтей вам могут нарисовать текст «Футурой» (нет).

От того, как много внимания мы будем уделять шрифтам в дизайне ежедневных вещей, будет зависеть качество нашей жизни. Если мы можем себе позволить игнорировать такой пласт культуры, значит, мы еще не доросли до того уровня, которого он заслуживает.
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Автор текста: Азамат Шамузафаров
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