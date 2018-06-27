26 июня вокруг здания хокимията Чиланзарского района Ташкента было демонтировано металлическое ограждение. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе районной администрации, решение об этом было принято хокимом района Давроном Хидоятовым.





Полный демонтаж ограждения можно рассматривать как «символическое избавление от невидимого барьера между народом и государственными органами и повышение открытости в их деятельности», отметили в пресс-службе.





Планируется, что территория возле здания хокимията превратится в зону для отдыха и прогулок горожан.