26 июня вокруг здания хокимията Чиланзарского района Ташкента было демонтировано металлическое ограждение. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе районной администрации, решение об этом было принято хокимом района Давроном Хидоятовым.
Полный демонтаж ограждения можно рассматривать как «символическое избавление от невидимого барьера между народом и государственными органами и повышение открытости в их деятельности», отметили в пресс-службе.
Планируется, что территория возле здания хокимията превратится в зону для отдыха и прогулок горожан.
Vovin Deggial
А вот это отличная инициатива!
Artem Is
Вот так либерализация! Думали ли мы, господа, что доживем до этих дней?