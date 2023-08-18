O‘zbekiston Markaziy banki 18-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 12 066,19 (-22,81) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK12 030
12 125
ASIA ALLIANCE BANK
12 020
12 090
ASAKA BANKI
12 020
12 100
ALOQABANK
12 005
12 125
ANOR BANK12 030
12 100
KAPITALBANK12 010
12 075
NBU12 030
12 110
IPOTEKA BANKI12 005
12 100
INFINBANK
12 005
12 100
IPAK YO‘LI BANKI
12 01012 100
DAVR BANK
12 020
12 120
MADAD INVEST BANK
12 010
12 110
MIKROKREDITBANK12 010
12 125
TURON BANK
12 010
12 110
TRASTBANK
12 015
12 110
TENGE BANK
12 020
12 120
XALQ BANKI
12 010
12 120
HAMKORBANK
12 010
12 090
RAVNAQ-BANK
12 010
12 080
KDB BANK UZBEKISTAN
12 005
12 125
ORIENT FINANS BANK
12 010
12 120
QISHLOQ QURILISH BANK12 010
12 120
SQB12 040
12 110
UNIVERSAL BANK
12 020
12 125
UZUM BANK
12 015
12 075
POYTAXT BANK
12 010
12 080
SADERAT BANK
12 010
12 110
GARANT BANK
12 010
12 090
ZIRAAT BANK
12 015
12 110
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