O‘zbekiston Markaziy banki 17-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 12 089,00 (+14,01) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.
Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.
Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.
Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
|AGROBANK
|12 060
|12 150
|ASIA ALLIANCE BANK
|12 030
|12 100
|ASAKA BANKI
|12 040
|12 130
|ALOQABANK
|12 030
|12 150
|ANOR BANK
|12 030
|12 145
|KAPITALBANK
|12 030
|12 110
|NBU
|12 040
|12 140
|IPOTEKA BANKI
|12 030
|12 130
|INFINBANK
|12 030
|12 100
|IPAK YO‘LI BANKI
|12 030
|12 140
|DAVR BANK
|12 030
|12 130
|MADAD INVEST BANK
|12 030
|12 130
|MIKROKREDITBANK
|12 030
|12 150
|TURON BANK
|12 030
|12 125
|TRASTBANK
|12 040
|12 150
|TENGE BANK
|12 040
|12 150
|XALQ BANKI
|12 030
|12 150
|HAMKORBANK
|12 030
|12 100
|RAVNAQ-BANK
|12 030
|12 100
|KDB BANK UZBEKISTAN
|12 030
|12 150
|ORIENT FINANS BANK
|12 030
|12 150
|QISHLOQ QURILISH BANK
|12 030
|12 150
|SQB
|12 040
|12 110
|UNIVERSAL BANK
|12 030
|12 140
|UZUM BANK
|12 040
|12 110
|POYTAXT BANK
|12 040
|12 120
|SADERAT BANK
|12 030
|12 130
|GARANT BANK
|12 035
|12 105
|ZIRAAT BANK
|12 040
|12 135