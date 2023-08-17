O‘zbekiston Markaziy banki 17-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 12 089,00 (+14,01) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK12 060
12 150
ASIA ALLIANCE BANK
12 030
12 100
ASAKA BANKI
12 040
12 130
ALOQABANK
12 030
12 150
ANOR BANK12 030
12 145
KAPITALBANK12 030
12 110
NBU12 040
12 140
IPOTEKA BANKI12 030
12 130
INFINBANK
12 030
12 100
IPAK YO‘LI BANKI
12 030
12 140
DAVR BANK
12 030
12 130
MADAD INVEST BANK
12 030
12 130
MIKROKREDITBANK12 030
12 150
TURON BANK
12 030
12 125
TRASTBANK
12 040
12 150
TENGE BANK
12 040
12 150
XALQ BANKI
12 030
12 150
HAMKORBANK
12 030
12 100
RAVNAQ-BANK
12 030
12 100
KDB BANK UZBEKISTAN
12 030
12 150
ORIENT FINANS BANK
12 030
12 150
QISHLOQ QURILISH BANK12 030
12 150
SQB12 040
12 110
UNIVERSAL BANK
12 030
12 140
UZUM BANK
12 040
12 110
POYTAXT BANK
12 040
12 120
SADERAT BANK
12 030
12 130
GARANT BANK
12 035
12 105
ZIRAAT BANK
12 040
12 135
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