O‘zbekiston Markaziy banki 15-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 12 062,04 (+20,16) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK12 040
12 120
ASIA ALLIANCE BANK
12 010
12 090
ASAKA BANKI
12 000
12 100
ALOQABANK
12 000
12 120
ANOR BANK12 030
12 135
KAPITALBANK12 000
12 080
NBU12 030
12 120
IPOTEKA BANKI12 000
12 100
INFINBANK
12 000
12 120
IPAK YO‘LI BANKI
12 000
12 110
DAVR BANK
12 000
12 100
MADAD INVEST BANK
12 010
12 120
MIKROKREDITBANK12 005
12 100
TURON BANK
12 010
12 080
TRASTBANK
12 010
12 120
TENGE BANK
12 020
12 120
XALQ BANKI
12 020
12 120
HAMKORBANK
12 020
12 120
RAVNAQ-BANK
12 010
12 080
KDB BANK UZBEKISTAN
12 000
12 120
ORIENT FINANS BANK
12 000
12 120
QISHLOQ QURILISH BANK12 000
12 120
SQB12 030
12 115
UNIVERSAL BANK
12 000
12 120
UZUM BANK
12 010
12 080
POYTAXT BANK
12 000
12 080
SADERAT BANK
12 000
12 100
GARANT BANK
12 020
12 120
ZIRAAT BANK
12 010
12 115
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