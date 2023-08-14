O‘zbekiston Markaziy banki 14-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 12 041,88 (-33,15) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK12 020
12 100
ASIA ALLIANCE BANK
12 000
12 090
ASAKA BANKI
11 990
12 100
ALOQABANK
12 000
12 100
ANOR BANK12 020
12 120
KAPITALBANK11 985
12 065
NBU12 010
12 090
IPOTEKA BANKI11 980
12 100
INFINBANK
11 980
12 100
IPAK YO‘LI BANKI
12 000
12 100
DAVR BANK
12 000
12 100
MADAD INVEST BANK
11 990
12 100
MIKROKREDITBANK11 985
12 100
TURON BANK
11 990
12 090
TRASTBANK
11 980
12 100
TENGE BANK
12 000
12 100
XALQ BANKI
12 030
12 100
HAMKORBANK
12 000
12 100
RAVNAQ-BANK
11 990
12 050
KDB BANK UZBEKISTAN
11 980
12 100
ORIENT FINANS BANK
11 98012 100
QISHLOQ QURILISH BANK12 000
12 100
SQB12 035
12 115
UNIVERSAL BANK
11 980
12 100
UZUM BANK
11 995
12 065
POYTAXT BANK
12 000
12 080
SADERAT BANK
11 980
12 100
GARANT BANK
12 000
12 100
ZIRAAT BANK
11 990
12 095
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