O‘zbekiston Markaziy banki 9-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 664,86 (-10,15) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK11 660
11 725
ASIA ALLIANCE BANK
11 660
11 720
ASAKA BANKI
11 640
11 720
ALOQABANK
11 660
11 725
ANOR BANK11 640
11 720
KAPITALBANK11 650
11 720
NBU11 660
11 720
IPOTEKA BANKI11 650
11 725
INFINBANK
11 640
11 725
IPAK YO‘LI BANKI
11 630
11 710
DAVR BANK
11 610
11 710
MADAD INVEST BANK
11 640
11 720
MIKROKREDITBANK11 610
11 725
TURON BANK
11 650
11 720
TRASTBANK
11 650
11 725
TENGE BANK
11 650
11 725
XALQ BANKI
11 665
11 725
HAMKORBANK
11 640
11 725
RAVNAQ-BANK
11 640
11 690
KDB BANK UZBEKISTAN
11 615
11 735
ORIENT FINANS BANK
11 610
11 720
QISHLOQ QURILISH BANK11 640
11 725
SQB11 655
11 725
UNIVERSAL BANK
11 650
11 735
UZUM BANK
11 660
11 720
POYTAXT BANK
11 645
11 720
SADERAT BANK
11 630
11 735
GARANT BANK
11 645
11 725
ZIRAAT BANK
11 610
11 720
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