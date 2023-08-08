O‘zbekiston Markaziy banki 8-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 675,01 (+14,99) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK11 670
11 735
ASIA ALLIANCE BANK
11 660
11 730
ASAKA BANKI
11 650
11 730
ALOQABANK
11 670
11 735
ANOR BANK11 645
11 735
KAPITALBANK11 645
11 715
NBU11 670
11 735
IPOTEKA BANKI11 665
11 735
INFINBANK
11 640
11 735
IPAK YO‘LI BANKI
11 640
11 720
DAVR BANK
11 630
11 735
MADAD INVEST BANK
11 650
11 710
MIKROKREDITBANK11 62011 735
TURON BANK
11 670
11 735
TRASTBANK
11 660
11 735
TENGE BANK
11 660
11 735
XALQ BANKI
11 675
11 735
HAMKORBANK
11 660
11 735
RAVNAQ-BANK
11 650
11 700
KDB BANK UZBEKISTAN
11 615
11 735
ORIENT FINANS BANK
11 620
11 730
QISHLOQ QURILISH BANK11 650
11 735
SQB11 670
11 735
UNIVERSAL BANK
11 650
11 735
UZUM BANK
11 670
11 735
POYTAXT BANK
11 675
11 730
SADERAT BANK
11 630
11 735
GARANT BANK
11 670
11 735
ZIRAAT BANK
11 620
11 730
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