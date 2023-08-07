O‘zbekiston Markaziy banki 7-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 660,02 (+12,23) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK11 660
11 720
ASIA ALLIANCE BANK
11 66011 720
ASAKA BANKI
11 650
11 710
ALOQABANK
11 650
11 720
ANOR BANK11 645
11 720
KAPITALBANK11 635
11 705
NBU11 660
11 720
IPOTEKA BANKI11 635
11 720
INFINBANK
11 640
11 735
IPAK YO‘LI BANKI
11 620
11 700
DAVR BANK
11 620
11 720
MADAD INVEST BANK
11 630
11 710
MIKROKREDITBANK11 600
11 720
TURON BANK
11 650
11 715
TRASTBANK
11 650
11 720
TENGE BANK
11 630
11 700
XALQ BANKI
11 660
11 718
HAMKORBANK
11 640
11 720
RAVNAQ-BANK
11 650
11 720
KDB BANK UZBEKISTAN
11 600
11 720
ORIENT FINANS BANK
11 600
11 720
QISHLOQ QURILISH BANK11 640
11 720
SQB11 660
11 720
UNIVERSAL BANK
11 610
11 710
UZUM BANK
11 655
11 715
POYTAXT BANK
11 640
11 700
SADERAT BANK
11 620
11 705
GARANT BANK
11 660
11 720
ZIRAAT BANK
11 60011 720
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