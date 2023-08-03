O‘zbekiston Markaziy banki 3-avgust kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 655,01 (+21,90) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga sotish
AGROBANK11 650
11 715
ASIA ALLIANCE BANK
11 640
11 700
ASAKA BANKI
11 620
11 710
ALOQABANK
11 650
11 715
ANOR BANK11 640
11 715
KAPITALBANK11 645
11 715
NBU11 650
11 715
IPOTEKA BANKI11 620
11 715
INFINBANK
11 640
11 715
IPAK YO‘LI BANKI
11 610
11 710
DAVR BANK
11 610
11 710
MADAD INVEST BANK
11 630
11 710
MIKROKREDITBANK11 600
11 715
TURON BANK
11 650
11 710
TRASTBANK
11 650
11 715
TENGE BANK
11 640
11 715
XALQ BANKI
11 650
11 710
HAMKORBANK
11 630
11 715
RAVNAQ-BANK
11 630
11 715
KDB BANK UZBEKISTAN
11 595
11 715
ORIENT FINANS BANK
11 600
11 710
QISHLOQ QURILISH BANK11 630
11 715
SQB11 655
11 715
UNIVERSAL BANK
11 610
11 710
UZUM BANK
11 655
11 715
POYTAXT BANK
11 655
11 715
SADERAT BANK
11 580
11 715
GARANT BANK
11 660
11 715
ZIRAAT BANK
11 600
11 710
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