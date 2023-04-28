O‘zbekiston Markaziy banki 28-aprel kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 390,24 (+13,13) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.
Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.
Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.
Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga сотиш
|AGROBANK
|11 370
|11 445
|ASIA ALLIANCE BANK
|11 350
|11 410
|ASAKA BANKI
|11 340
|11 410
|ALOQABANK
|11 350
|11 430
|ANOR BANK
|11 335
|11 420
|GARANT BANK
|11 335
|11 445
|HALQ BANKI
|11 350
|11 430
|IPOTEKA BANKI
|11 350
|11 430
|INFINBANK
|11 370
|11 445
|IPAK YO‘LI BANKI
|11 350
|11 430
|NBU
|11 370
|11 420
|MADAD INVEST BANK
|11 340
|11 400
|MIKROKREDITBANK
|11 350
|11 445
|TURON BANK
|11 380
|11 440
|TRASTBANK
|11 360
|11 440
|TENGE BANK
|11 350
|11 410
|KAPITALBANK
|11 335
|11 395
|KDB BANK UZBEKISTAN
|11 335
|11 445
|DAVR BANK
|11 340
|11 400
|HAMKORBANK
|11 340
|11 440
|ORIENT FINANS BANK
|11 340
|11 440
|SEDERAT BANK
|11 340
|11 410
|O‘ZSANOATQURILISHBANK
|11 370
|11 420
|UNIVERSAL BANK
|11 360
|11 440
|UZUM BANK
|11 345
|11 415
|POYTAXT BANK
|11 340
|11 420
|QISHLOQ QURILISH BANK
|11 350
|11 420
|RAVNAQ-BANK
|11 350
|11 445
|ZIRAAT BANK
|11 340
|11 430