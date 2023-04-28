O‘zbekiston Markaziy banki 28-aprel kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 390,24 (+13,13) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga сотиш
AGROBANK11 370
11 445
ASIA ALLIANCE BANK
11 350
11 410
ASAKA BANKI
11 340
11 410
ALOQABANK
11 350
11 430
ANOR BANK11 335
11 420
GARANT BANK11 335
11 445
HALQ BANKI11 350
11 430
IPOTEKA BANKI11 350
11 430
INFINBANK
11 370
11 445
IPAK YO‘LI BANKI
11 350
11 430
NBU
11 370
11 420
MADAD INVEST BANK
11 340
11 400
MIKROKREDITBANK11 350
11 445
TURON BANK
11 380
11 440
TRASTBANK
11 360
11 440
TENGE BANK
11 350
11 410
KAPITALBANK
11 335
11 395
KDB BANK UZBEKISTAN
11 335
11 445
DAVR BANK
11 340
11 400
HAMKORBANK
11 340
11 440
ORIENT FINANS BANK
11 340
11 440
SEDERAT BANK
11 340
11 410
O‘ZSANOATQURILISHBANK
11 370
11 420
UNIVERSAL BANK
11 360
11 440
UZUM BANK
11 345
11 415
POYTAXT BANK
11 340
11 420
QISHLOQ QURILISH BANK
11 350
11 420
RAVNAQ-BANK
11 350
11 445
ZIRAAT BANK
11 340
11 430
"Gazeta.uz"da reklama