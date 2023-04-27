O‘zbekiston Markaziy banki 27-aprel kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 377,11 (-24,90) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga сотиш
AGROBANK11 355
11 435
ASIA ALLIANCE BANK
11 350
11 410
ASAKA BANKI
11 325
11 400
ALOQABANK
11 320
11 390
ANOR BANK11 320
11 390
GARANT BANK11 335
11 435
HALQ BANKI11 340
11 410
IPOTEKA BANKI11 320
11 385
INFINBANK
11 360
11 435
IPAK YO‘LI BANKI
11 330
11 420
NBU
11 360
11 410
MADAD INVEST BANK
11 330
11 390
MIKROKREDITBANK11 340
11 435
TURON BANK
11 330
11 400
TRASTBANK
11 350
11 435
TENGE BANK
11 340
11 400
DAVR BANK
11 330
11 400
HAMKORBANK
11 330
11 430
RAVNAQ-BANK
11 330
11 435
KDB BANK UZBEKISTAN
11 32011 435
ORIENT FINANS BANK
11 320
11 430
SEDERAT BANK
11 350
11 420
O‘ZSANOATQURILISHBANK
11 350
11 400
UNIVERSAL BANK
11 340
11 430
UZUM BANK
11 330
11 400
POYTAXT BANK
11 330
11 410
QISHLOQ QURILISH BANK
11 330
11 400
KAPITALBANK
11 320
11 380
ZIRAAT BANK
11 320
11 430
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