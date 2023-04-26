O‘zbekiston Markaziy banki 26-aprel kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 402,01 (-22,86) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga сотиш
NBU11 380
11 420
ASIA ALLIANCE BANK
11 370
11 430
HAMKORBANK
11 350
11 450
AGROBANK11 380
11 460
KAPITALBANK11 370
11 420
O‘ZSANOATQURILISHBANK11 37511 430
HALQ BANKI11 345
11 420
IPOTEKA BANKI11 345
11 410
ASAKA BANKI11 360
11 430
IPAK YO‘LI BANKI
11 360
11 430
ALOQABANK
11 350
11 410
QISHLOQ QURILISH BANK11 370
11 440
MIKROKREDITBANK11 370
11 460
TURON BANK
11 360
11 430
ZIRAAT BANK
11 350
11 460
DAVR BANK
11 370
11 420
TRASTBANK
11 360
11 440
INFINBANK
11 370
11 460
RAVNAQ-BANK
11 360
11 460
KDB BANK UZBEKISTAN
11 345
11 460
ORIENT FINANS BANK
11 35011 460
SEDERAT BANK
11 370
11 440
GARANT BANK
11 360
11 460
UNIVERSAL BANK
11 400
11 460
TENGE BANK
11 360
11 420
POYTAXT BANK
11 360
11 440
MADAD INVEST BANK
11 350
11 410
ANOR BANK11 350
11 420
UZUM BANK11 355
11 425
"Gazeta.uz"da reklama