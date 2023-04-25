O‘zbekiston Markaziy banki 25-aprel kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 424,87 (+8,70) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga сотиш
NBU11 410
11 450
ASIA ALLIANCE BANK
11 390
11 460
HAMKORBANK
11 380
11 480
AGROBANK11 400
11 480
KAPITALBANK11 370
11 430
O‘ZSANOATQURILISHBANK11 390
11 450
HALQ BANKI11 370
11 430
IPOTEKA BANKI11 37011 425
ASAKA BANKI11 380
11 450
IPAK YO‘LI BANKI
11 380
11 440
ALOQABANK
11 370
11 430
QISHLOQ QURILISH BANK11 370
11 440
MIKROKREDITBANK11 390
11 480
TURON BANK
11 400
11 480
ZIRAAT BANK
11 370
11 480
DAVR BANK
11 370
11 430
TRASTBANK
11 370
11 470
INFINBANK
11 390
11 475
RAVNAQ-BANK
11 39011 480
KDB BANK UZBEKISTAN
11 370
11 480
ORIENT FINANS BANK
11 370
11 480
SEDERAT BANK
11 370
11 440
GARANT BANK
11 375
11 475
UNIVERSAL BANK
11 380
11 470
TENGE BANK
11 380
11 440
POYTAXT BANK
11 380
11 460
MADAD INVEST BANK
11 370
11 430
ANOR BANK11 37011 440
UZUM BANK11 380
11 450
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