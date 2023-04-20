O‘zbekiston Markaziy banki 20-aprel kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 416,17 (-19,82) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga сотиш
NBU11 380
11 450
ASIA ALLIANCE BANK
11 390
11 450
HAMKORBANK
11 370
11 470
AGROBANK11 390
11 470
KAPITALBANK11 360
11 410
O‘ZSANOATQURILISHBANK11 385
11 435
HALQ BANKI11 360
11 430
IPOTEKA BANKI11 380
11 470
ASAKA BANKI11 390
11 480
IPAK YO‘LI BANKI
11 380
11 440
ALOQABANK
11 360
11 420
QISHLOQ QURILISH BANK11 360
11 440
MIKROKREDITBANK11 380
11 475
TURON BANK
11 380
11 460
ZIRAAT BANK
11 360
11 470
DAVR BANK
11 370
11 420
TRASTBANK
11 390
11 470
INFINBANK
11 390
11 475
RAVNAQ-BANK
11 400
11 495
KDB BANK UZBEKISTAN
11 360
11 475
ORIENT FINANS BANK
11 360
11 470
SEDERAT BANK
11 400
11 460
GARANT BANK
11 395
11 495
UNIVERSAL BANK
11 360
11 420
TENGE BANK
11 370
11 430
POYTAXT BANK
11 370
11 450
MADAD INVEST BANK
11 360
11 420
ANOR BANK11 360
11 430
UZUM BANK11 370
11 430
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