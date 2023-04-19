O‘zbekiston Markaziy banki 19-aprel kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 435,99 (+19,01) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.

Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.

Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.

Bank nomi
Fuqarolardan sotib olish
Fuqarolarga сотиш
NBU11 400
11 470
ASIA ALLIANCE BANK
11 410
11 460
HAMKORBANK
11 390
11 490
AGROBANK11 410
11 490
KAPITALBANK11 380
11 430
O‘ZSANOATQURILISHBANK11 400
11 455
HALQ BANKI11 380
11 440
IPOTEKA BANKI11 400
11 490
ASAKA BANKI11 390
11 480
IPAK YO‘LI BANKI
11 390
11 470
ALOQABANK
11 380
11 440
QISHLOQ QURILISH BANK11 380
11 460
MIKROKREDITBANK11 400
11 495
TURON BANK
11 390
11 480
ZIRAAT BANK
11 380
11 490
DAVR BANK
11 390
11 440
TRASTBANK
11 390
11 460
INFINBANK
11 395
11 485
RAVNAQ-BANK
11 390
11 490
KDB BANK UZBEKISTAN
11 380
11 495
ORIENT FINANS BANK
11 38011 490
SEDERAT BANK
11 400
11 460
GARANT BANK
11 395
11 495
UNIVERSAL BANK
11 400
11 460
TENGE BANK
11 390
11 450
POYTAXT BANK
11 390
11 470
MADAD INVEST BANK
11 380
11 450
ANOR BANK11 380
11 450
UZUM BANK11 390
11 450
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