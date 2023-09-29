28 сентябрь куни Вазирлар Маҳкамаси Қорақалпоғистон Республикаси ва Наманган вилоятидаги 2 олийгоҳга янги ректор тайинлаш бўйича қарор [510-сон] қабул қилди. Бу ҳақда Бош вазир матбуот котиби хабар бермоқда.
Унга кўра, Баходир Эргашевич Хусанов Наманган давлат педагогика институтининг ректори этиб тайинланди. Шу вақтгача мазкур лавозимда ректор вазифасини Мурожхон Қодирхоновнинг бажариб келаётганди.
Бердияр Бахтиярович Жоллибеков эса Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг ректори лавозимига киришди. Шу вақтгача у мазкур олийгоҳнинг проректори эди.