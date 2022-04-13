Кирилл Альтман: Как я стал футбольным фанатом

В Узбекистане любят футбол и с азартом болеют за любимые с детства команды. Журналист Кирилл Альтман в рамках проекта «Как я стал футбольным фанатом» рассказал, почему в Узбекистане не болеют за своих и что в футболе прекраснее простого счёта.
Я начал смотрел футбол в 1994 году. В школе у нас было два варианта: болеть за мадридский «Реал» или за «Манчестер Юнайтед». Даже «Барселона» в те времена не была особо популярной. Я болел за «Реал». Тогда играло поколение Рауля и Морьентеса под руководством дель Боске. После ухода дель Боске в 2003 я перестал следить за ними.
Через какое-то время я начал болеть за лондонский «Арсенал». Какого-то обоснования конкретного нет, но тогда у клуба подрастала перспективная Венгеровская молодежь (Арсен Венгер — тренер): Фабрегас, Уилшер, Расицки, Ван Перси. Эти ребята играли такой безбашенный и симпатичный футбол, что я на 15 лет подсел на этот клуб.
Нас не хотели пускать в бар, потому что болельщики ломали столы. Сейчас я говорю, что это дикость
В 2009 году я вернулся из Америки и попал в тусовку ташкентских болельщиков «Арсенала». Они даже подавали заявку на получение официального статуса фан-клуба. Мы каждую неделю собирались толпой из 25-30 человек, ходили по всяким барам, орали и кричали “We love you Arsenal, we do”.
Времена, когда мы собирались с фан-клубом, были очень крутыми. Я таких эмоций давно уже не испытываю. Собирались, кажется, в Premier Lounge, а нас пускать не хотели, потому что болельщики ломали столы. Сейчас я говорю, что это дикость, конечно. Я не ломал ничего, не такой человек, но вот ребята разносили там всё, особенно после победы доставалось больше, чем после поражений.
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В первый год моих переживаний «Арсенал» взял знаменитый Золотой дубль, не проиграв ни одной игры в чемпионате. Но после этого началась стагнация. И с каждым годом было все больше и больше разочарований. Каждый год случалась какая-то ерунда, было по пять-шесть таких мощнейших разочарований в сезоне. «Арсенал» мог выигрывать 4:0 в первом тайме, а потом проиграть или сыграть вничью. Постоянные вылеты в одной восьмой Лиги чемпионов. Команду просто раскатывали, «Бавария» уничтожала их раза три.
Особого удовольствия мы не получали. В то время даже родился мем про «вечное четвёртое место», хотя на самом деле он не имел никаких оснований. Буквально два или три раза у клуба было четвёртое место. До этого «Арсенал» занимал шестое, третье, вторые места.
«Арсенал» постепенно стагнировал, тренер Венгер говорил одно и то же, но ничего не менялось. Это был очень долгий и сложный период. А потом футбол перестал приносить удовольствие.
Когда на поле выходили игроки «Арсенала», ты каждый раз боялся
В 2018 году, не дождавшись ухода Венгера, я попрощался с «Арсеналом», потому что уже пять-шесть лет никаких чувств не оставалось, перегорел. Я знаю многих людей, которые со временем перестали болеть за «Арсенал». Но есть и те, кто, например, продолжает болеть за «Манчестер Юнайтед», который тоже переживают не лучшие времена. Просто за «Арсенал» страдаешь лет на 10 дольше.
Какое-то время я даже не следил за футболом. Но в сезоне 2019-2020 меня привлекла к себе «Бавария». Тогдашний тренер Нико Ковач в одном из своих интервью сказал: «Вы не можете ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способны лишь на 100». После его увольнения пришёл его помощник Ханси Флик, который этим же составом без новичков катком прошелся по Бундеслиге (чемпионат Германии), «Барселоне», выиграл Лигу чемпионов. И мне начинает нравиться это. С того сезона я новый болельщик «Баварии».
Если бы клубы Узбекистана дарили настоящие эмоции, у нас тоже были бы толпы фанатов
В «Баварии» мне нравится химия между игроками, в каждом звене есть большие профессионалы. После «Арсенала» это была просто гигантская разница. Когда на поле выходили игроки «Арсенала», ты каждый раз боялся.
В 2020 году я планировал поехать в Германию и посмотреть игру «Баварии» вживую, но началась пандемия. Потом сделал специальную прививку, чтобы иметь возможность поехать, у меня есть и шенгенская виза, но в Германию сейчас сложно попасть. Самая заветная мечта – попасть на финал Лиги чемпионов, которую «Бавария» выиграет.
Футбол – это зрелище и прежде всего эмоции. Я уверен, если бы в Узбекистане были клубы, которые на самом деле дарят настоящие эмоции, у нас тоже были бы толпы фанатов.
Да, есть в Намангане «Навбахор». В областях на футбол как бы ходят, на тот же самый «Пахтакор», наверное, тысяч пять-шесть собирается. Просто все понимают, как у нас играется чемпионат. Есть люди, которые в какой-то мере живут фантазиями и думают: что-то произойдёт.
Но на самом деле узбекский чемпионат — ужасное болото. Я с удовольствием болел бы за какой-нибудь клуб, за «Пахтакор» или «Бунёдкор». Но просто неинтересно смотреть. А в европейском футболе ты получаешь какое-то зрелище. Как бы плохо ни играл «Арсенал», ни один локальный клуб тебе это не подарит.
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Как правило, Бундеслига проходит в выходные дни. А в дни Лиги чемпионов я жертвую сном, недавно смотрел матч до 3 часов ночи. Я бы купил абонемент на трансляции, подписался на Bayern TV, но на Узбекистан нет подписок, хотя я коммерчески выгодный болельщик.
Нет клубов, которые я не люблю. Но есть какая-то неприязнь: «Барселону» и «Челси» терпеть не могу. Против них всегда буду болеть, потому что в этих клубах есть определенные игроки, которые мне не нравятся. Когда футболист делает какую-то фигню, не хочется за него болеть.
Есть более прекрасные вещи, нежели простой счёт
Когда я болел за «Арсенал», все думали, что это топ-клуб, хотя он никогда не соседствовал с ними. Это классный стадион, хороший маркетинг, это бизнес. Ты ожидаешь какого-то чуда, а его из раза в раз просто уничтожает какой-то клуб средней руки.
Неудачи «Арсенала» сильно действовали на меня, но я стал спокойно к этому относиться, и теперь стараюсь смотреть на детали игры, а не результат. Есть более прекрасные вещи, нежели простой счёт. Сейчас я кайфую от мелочей: как играет Киммих или Левандовски. Мне кажется, сейчас я стал понимать футбол лучше.
Есть гламурный футбол, тот же самый мадридский «Реал», есть боевой «Ливерпуль». А есть системная работа, как у «Баварии». Я сторонник такого футбола. Мне очень нравится, как «Бавария» ведёт все дела: какой подход к бизнесу, как они работают с болельщиками, как ведут «Инстаграм».
Есть три матча, которые запомнились мне навсегда и которые все ещё могу пересматривать. Первый — это четвертьфинал Лиги чемпионов между «Реал Мадридом» и «Манчестер Юнайтед» 2003 года. Дома «Реал» выиграл 3:1, а в гостях проиграл 4:3. Тогда бразилец Роналдо сделал хет-трик (серия из трёх голов — ред.), и Олд Траффорд аплодировал ему стоя.
Другая игра — победа «Арсенала» над пиковой «Барселоной» в 2011 году со счётом 2:1. Тогда забили Аршавин и Ван Перси. В ответном матче судья уничтожил нас, удалив Ван Перси ни за что, и «Арсенал» проиграл 3:1.
И третья игра — конечно, «Бавария — Барселона», которая закончилась со счётом 8:2. Вот после этих матчей я ходил в прострации несколько дней. Это было прекрасно.
В футболе очень много агрессии со стороны болельщиков. Это можно объяснить тем, что люди приходят на стадион выплеснуть эмоции. Возьмём Турцию, например. Я как-то был на одном матче, это не была топ-игра. Но все орут, жгут, ломают, и такое происходит каждую неделю. Возможно, правоохранительные органы дают в чём-то слабину.
В Англии сейчас, например, уже ничего нельзя сделать, полиция заберёт сразу, в Германии — то же самое. А у нас возле чайханы могут подраться, поорать, поспорить. Три толстых милиционера стоят — что они могут сделать? Ничего. А общее воспитание, общая культура футболистов просто на отвратительно низком уровне. В октябре прошлого года тренер «Пахтакора» Хюистра сказал, что у нас плохие стадионы, на что никому не известный футболист из «Согдианы» ответил ему в духе «сам дурак». Хюистре за это дали дисквалификацию. Кто будет болеть за этот цирк?
Текст: Давлат Умаров Автор фотографий Евгений Сорочин / «Газета.uz» Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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