Кирилл Альтман: Как я стал футбольным фанатом

Когда я болел за «Арсенал», все думали, что это топ-клуб, хотя он никогда не соседствовал с ними. Это классный стадион, хороший маркетинг, это бизнес. Ты ожидаешь какого-то чуда, а его из раза в раз просто уничтожает какой-то клуб средней руки.



Неудачи «Арсенала» сильно действовали на меня, но я стал спокойно к этому относиться, и теперь стараюсь смотреть на детали игры, а не результат. Есть более прекрасные вещи, нежели простой счёт. Сейчас я кайфую от мелочей: как играет Киммих или Левандовски. Мне кажется, сейчас я стал понимать футбол лучше.



Есть гламурный футбол, тот же самый мадридский «Реал», есть боевой «Ливерпуль». А есть системная работа, как у «Баварии». Я сторонник такого футбола. Мне очень нравится, как «Бавария» ведёт все дела: какой подход к бизнесу, как они работают с болельщиками, как ведут «Инстаграм».



Есть три матча, которые запомнились мне навсегда и которые все ещё могу пересматривать. Первый — это четвертьфинал Лиги чемпионов между «Реал Мадридом» и «Манчестер Юнайтед» 2003 года. Дома «Реал» выиграл 3:1, а в гостях проиграл 4:3. Тогда бразилец Роналдо сделал хет-трик (серия из трёх голов — ред.), и Олд Траффорд аплодировал ему стоя.



Другая игра — победа «Арсенала» над пиковой «Барселоной» в 2011 году со счётом 2:1. Тогда забили Аршавин и Ван Перси. В ответном матче судья уничтожил нас, удалив Ван Перси ни за что, и «Арсенал» проиграл 3:1.



И третья игра — конечно, «Бавария — Барселона», которая закончилась со счётом 8:2. Вот после этих матчей я ходил в прострации несколько дней. Это было прекрасно.