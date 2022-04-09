Дмитрий Поваров: Как я стал футбольным фанатом

Спорт заточен на фарте и приметах. Например, Денис Казанский комментировал матч сборной России против Хорватии. Все написали, что Казанский нефартовый, потому Россия и проиграла. Эта лотерейность всегда в игре присутствует.



Мне нравились футболисты, у которых в жизни какие-то переломные моменты были. В дилемме между Месси и Роналду, я всё-таки выбираю Роналду. Не потому что он лучше играет. Например, Месси всегда на позитиве, у него такой образ футбольного Христа. А Роналду в этом отношении вляпывается всё время в какие-то истории, говорит какие-то несуразные фразы, но тем не менее он выглядит более живым. Его ответы можно сравнить с ответами Алисы из телефона. Он допускает порой чушь, ну а живой человек допускает ерунду иногда.



Могу выделить Диего Марадону — человек, который ломал стереотипы и шаблоны. Он никогда не давал скучать ни прессе, ни себе — никому. Да, всё это было сдобрено кокаиновыми дорожками и последними событиями связанными с клубом в Беларуси. Но как говорят на армянском радио, мы любим его не за это, а за то, что он шёл на разрыв этих шаблонов, он был выше обыденности. Мне такие игроки с изломами судеб больше импонируют, нежели такие иконообразные, как Месси.