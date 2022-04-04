DJ Piligrim: Как я стал футбольным фанатом

В Узбекистане любят футбол и с азартом болеют за любимые с детства команды. Музыкант Ильхом Юлчиев (DJ Piligrim) в рамках проекта «Как я стал футбольным фанатом» рассказал, почему он болеет за «Барселону» и каково это — оказаться в гуще фанатов «Реал Мадрида» в форме «Барсы».
Я болею за «Барселону» с 2009 года. Тогда я работал в лейбле Monolit Records в Москве и вечерами смотрел футбол по телевизору. Помню матч «Арсенал — Барселона», где каталонцы просто разорвали лондонцев. Я увидел футбол, который пришёлся мне по душе, и был поражён, очарован и влюблён настолько, что даже записал ремикс гимна любимого клуба.
Я реально летал за «Барселоной» по всему миру
Эти ребята были очень крутыми. Профессионалы, волшебники, философы, кудесники и гении. Трио Иньеста, Месси и Хави в центре поля творили чудеса. И я сказал: «Всё, “Барселона”, я — твой навеки!».
Игру «Барселоны» времён Пепа Гвардиолы 2008-2011 годов можно охарактеризовать так: созидать, тотально доминировать и контролировать игру, быть на высоте и не позволять сопернику быть активным.
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Все 11 футболистов «Барсы» 2011 года — мои любимые игроки. Это был идеальный коллектив, каждый был лучшим на своей позиции. Позже многие клубы и сборные переняли футбол «Барсы» образца того года.
При Гвардиоле я реально летал за командой по всему миру: в Португалию, Монако, Францию, Мадрид, Германию, потому что я же «куле», (болельщик Барселоны — ред.), член фан-клуба. Мы пели речёвки, размахивали флагами. Не один десяток раз срывал голос, поддерживая любимую команду.
Но последние три года я чуть ли не с закрытыми глазами наблюдаю за их игрой. Я держался за сердце, плохо дышал, плохо себя чувствовал. У руля нашего клуба были не очень добросовестные люди. Бывший президент Бартомеу (я его называю Бармалей) украл много денег, сделал неправильные трансферы и оставил нынешнему президенту только проблемы: финансовый кризис, долги.
«Барселона» не имеет права играть вничью, не то что проигрывать
Были моменты, что я чуть ли не клялся жене, говорил: «Больше не буду болеть, не продлю своё членство, не куплю ни одной футболки или носочков, не буду смотреть их матчи». Кто только не посмеялся надо мной, кому только не лень в меня уже плюнули, показывали на наши неудачи, но я клуб не предал и не предам никогда. Надо быть с любимым клубом и в хорошие дни, и в тяжёлые. Настоящую любовь невозможно превратить в любовь по расчёту. Проблемы клуба были не в нём самом, не в его философии. Проблемой стали люди, которые делали неправильные вещи и предали ДНК клуба.
Болельщики «Барселоны» не любят «Реал Мадрид». Это вечное противостояние, две разные философии. «Реал» — королевский клуб, который за деньги может купить любую звезду. Он состоит из индивидуальностей, где каждый игрок — это личность, суперзвезда, которая за 2-5 минут может в одиночку решить исход матча. А «Барселона» больше чем клуб. Это семья. За пределами поля они подают пример своей социальной активностью, занимаются благотворительностью, помогают людям с инвалидностью. «Барса» — это целая культура.
Четыре поражения подряд от «Реал Мадрида» — это безумно больно. Футболисты «Барселоны» не имеют права играть вничью, не то что проигрывать. Они всегда должны побеждать с разрывом в 3 или 5 мячей и всегда оставлять свои ворота сухими.
Сейчас руководство клуба поменялось и мы выходим из кризиса. Мы пригласили легенд, людей с ДНК «Барселоны». Это ДНК — философия клуба, которая преподаётся в «Ла Масии» (детская футбольная школа «Барселоны»). Она прививает детям быть чемпионами и лидерами. 16-18-летние ребята из этой школы уже играют как 30-летние профессионалы. Наблюдайте друзья, у нас наступает новая эра. Новая эра новой «Барсы»!
Я уверен, что с приходом главного тренера Хави весь мир увидит, что «Барса» — это лучший клуб в мире. Я верю, что в ближайшее время мы вернём все свои регалии. Все будут рады возвращению клуба. Потому что футбол, который демонстрирует «Барса» — зрелищный, он в себя влюбляет. Это не футбол ума, а футбол сердца.
Из-за своей основной работы я не всегда успеваю смотреть матчи целиком, но пытаюсь вникать. По выходным в Каталонии экономят электроэнергию, поэтому «Барселона» играет при дневном свете. В Ташкенте в это время 8 вечера, и я нахожусь на сцене. Я включаю телефон и кладу его куда-нибудь, чтобы постоянно следить за счётом. Благодаря интернету могу смотреть матчи всегда.
В 20 метрах от меня Лионель Месси забивал два гола, а меня обливали пивом, о меня тушили бычки, били флагами «Реала».
Мой младший сын не любит футбол. Родители смирились, супруга — тоже. Она считает, что надо больше времени уделять своей жизни, семье, детям, но я уже «Барса»-зависимый, поэтому прости меня, любимая, но я «куле» до конца своей жизни.
Люди всю жизнь мечтают попасть на Эль-класико (матч между «Реал Мадридом» и «Барселоной»). Я был на шести Эль-класико, в четырёх мы победили, в одном у нас была ничья и в одном мы проиграли.
Один из самых ярких моментов на Эль-класико произошёл 2 апреля 2011 года. Это была игра Лиги чемпионов, где «Барса» выиграла со счётом 2-0 у мадридцев. Я сидел на трибуне фан-клуба «Реал Мадрида» в форме «Барселоны». В 20-метрах от меня Лионель Месси забивал два гола, а меня обливали пивом, о меня тушили бычки, били флагами «Реала». Потом четыре гвардейца в бронежилетах и с автоматами вывели меня, закрывая собой. А я кричал: “I am sorry. Russo turisto, I am sorry” (Извините. Я русский турист). Когда показываю это видео в каком-нибудь ресторане Каталонии, с меня не берут денег, со мной фотографируются.
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Футбол — это активные шахматы, гладиаторские бои современности. Благодаря игре мужчины весь негатив выплёскивают на стадионе и у экранов телевизоров. Когда футбол красивый и зрелищный, как театр, он становится жизнью.
Неважно, откуда игроки, неважно, кто они. Мы все люди, вне зависимости от нашей религиозной или расовой принадлежности, у нас у всех одинаковая душа, в которой что-то отзывается. Это и есть любовь. И эта любовь живёт уже 14 лет. Visca el Barca y visca Catalunya (Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония).
Текст: Давлат Умаров Автор фотографий Мухиддин Али, DJ Piligrim. Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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