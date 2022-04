DJ Piligrim: Как я стал футбольным фанатом

Мой младший сын не любит футбол. Родители смирились, супруга — тоже. Она считает, что надо больше времени уделять своей жизни, семье, детям, но я уже «Барса»-зависимый, поэтому прости меня, любимая, но я «куле» до конца своей жизни.



Люди всю жизнь мечтают попасть на Эль-класико (матч между «Реал Мадридом» и «Барселоной»). Я был на шести Эль-класико, в четырёх мы победили, в одном у нас была ничья и в одном мы проиграли.



Один из самых ярких моментов на Эль-класико произошёл 2 апреля 2011 года. Это была игра Лиги чемпионов, где «Барса» выиграла со счётом 2-0 у мадридцев. Я сидел на трибуне фан-клуба «Реал Мадрида» в форме «Барселоны». В 20-метрах от меня Лионель Месси забивал два гола, а меня обливали пивом, о меня тушили бычки, били флагами «Реала». Потом четыре гвардейца в бронежилетах и с автоматами вывели меня, закрывая собой. А я кричал: “I am sorry. Russo turisto, I am sorry” (Извините. Я русский турист). Когда показываю это видео в каком-нибудь ресторане Каталонии, с меня не берут денег, со мной фотографируются.