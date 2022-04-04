DJ Piligrim: Как я стал футбольным фанатом

Были моменты, что я чуть ли не клялся жене, говорил: «Больше не буду болеть, не продлю своё членство, не куплю ни одной футболки или носочков, не буду смотреть их матчи». Кто только не посмеялся надо мной, кому только не лень в меня уже плюнули, показывали на наши неудачи, но я клуб не предал и не предам никогда. Надо быть с любимым клубом и в хорошие дни, и в тяжёлые. Настоящую любовь невозможно превратить в любовь по расчёту. Проблемы клуба были не в нём самом, не в его философии. Проблемой стали люди, которые делали неправильные вещи и предали ДНК клуба.



Болельщики «Барселоны» не любят «Реал Мадрид». Это вечное противостояние, две разные философии. «Реал» — королевский клуб, который за деньги может купить любую звезду. Он состоит из индивидуальностей, где каждый игрок — это личность, суперзвезда, которая за 2-5 минут может в одиночку решить исход матча. А «Барселона» больше чем клуб. Это семья. За пределами поля они подают пример своей социальной активностью, занимаются благотворительностью, помогают людям с инвалидностью. «Барса» — это целая культура.



Четыре поражения подряд от «Реал Мадрида» — это безумно больно. Футболисты «Барселоны» не имеют права играть вничью, не то что проигрывать. Они всегда должны побеждать с разрывом в 3 или 5 мячей и всегда оставлять свои ворота сухими.