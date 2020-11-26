Существует такой затертый журналистский штамп в некрологах и интервью в связи со смертью выдающих личностей: «с ним ушла эпоха». Уход из жизни великого Диего Марадоны для меня никак не вмещается в этот трюизм. Эпоха — это все-таки ограниченный отрезок времени, пусть даже и довольно продолжительный. Марадона никогда не жил какими-то промежутками, он и был и остается целым миром — противоречивым, «в полоску». Но не только как бело-голубая футболка сборной Аргентины, а со множеством оттенков серого, черного — многих цветов.

«Без сомнений, величайший игрок своего поколения и, возможно, самый великий футболист всех времён. Надеюсь, что после счастливой, но не самой простой своей жизни, он, наконец, обретёт спокойствие в руках Бога», — написал на уход Марадоны в своем Инстаграме Гари Линекер, другой великий игрок. Написать такое англичанину совсем не просто. Противостояние Англии и Аргентины в футболе — это вечная битва всегда и везде за Фолклендские острова, которые на родине Диего называют Мальвинскими.

Историю про «Руку Бога» сегодня знают не только ярые болельщики. О ней осведомлен, наверняка, каждый, кто хоть раз в четыре года приобщается к футбольному «безумию» чемпионатов мира. Но только фанаты помнят, что в том памятном матче на ЧМ-1986 в Мексике Диего забил не только рукой, но и ногой. С разницей в четыре минуты. Словно выкатывая аргумент своим недругам: «Могу так, а могу и вот так». А после уже привел свою сборную к общей победе на том мундиале.

Но мне памятна другая рука Диего. На следующем ЧМ-90 в Италии, где он по-волейбольному выгреб мяч из ворот в игре Аргентины и СССР. Великая советская команда была уже на излете, матч в Неаполе был решающим за выход из группы. Но победить в городе, где Марадона стал иконой, выступая за «Наполи», было просто невозможно. Видимо, в небесной канцелярии оказалось свое расписание турнирной таблицы.

Я смотрел этот матч украдкой в красном уголке воинской части вместе со своими «однополчанами» и дежурным офицером. После того, как судьи не заметили очередное шельмование Марадоны, мы раскрыли себя громом негодования и обсценной лексики. «Оторвите ему руки!» было самым невинным выражением в этом потоке. Настоящий футбольный болельщик всегда юн и горяч. А в молодости не только от любви до ненависти один шаг, но и в обратную сторону.

Называть Марадону последними словами, пожалуй, может только Боби Робсон, тренер все той же английской команды в 86-ом. А еще Даниэль Пасарелла, капитан «альба селесте» на домашнем ЧМ-78. Этот чемпионат мог стать первым в карьере тогда 17-летнего Диего, которому уже возводили звездные врата. Почему тренер Сесар Менотти буквально захлопнул их перед носом будущей легенды, спорят до сих пор. Говорят, без Пасареллы, которому молодой «выскочка» сразу не понравился, не обошлось.

По мне — такая подножка на старте должна была случиться обязательно. Потому что Марадона никогда бы не прошел по пути другой футбольной легенды — Пеле. Бразилец в год своего дебюта на ЧМ в 1958 году в Швеции также 17-летним шагнул в мировую славу, затем уже всегда старался быть правильным, вписываться в установленные рамки и каноны. Диего же разрывал клише и трафареты. Будучи и игроком и тренером. У этих двух легенд совсем разные дорожки. У Марадоны она еще была припорошена веществами, а в бесконечных клиниках его регулярно вытаскивали с того света.

Тренерская мысль Марадоны — это не только пять нападающих на поле в проваленной игре Аргентины с Германией в четвертьфинале на ЧМ-2010 в ЮАР. Подвальная «Химнасия» из Ла-Платы, которой хороводил аргентинец последние два года, в прошедшем сезоне занимала 19-е место и должна была вылететь в лигу пониже. Но из-за дефолта и коронавируса аргентинский чемпионат решили не доигрывать. А может, еще и потому, что опять там, наверху, решили подыграть легенде. Уже в который раз.

Я сейчас задаю себе вопрос: а мог бы Марадона поработать в Узбекистане? После его кульбита с председательским контрактом в брестском «Динамо» подобная мысль имеет право на жизнь. Но все-таки, думаю, с нашими нынешними футбольными функционерами не сложилось бы. Потому что Диего — это шоу, рулетка, риск. Все что угодно, кроме пресной меркантильности, которой сегодня покрыт наш футбол. И самое важное — нашим менеджерам не хватило бы смелости и немного юмора на такой пиар-ход. «Ну что вы. Как же можно. Марадона — сейчас? Несерьезно, люди не поймут».

Понимание никогда не было главным мотиватором для аргентинца. Он играл с судьбой. Судьба отмерила ему в этой жизни столько, сколько могло выдержать его сердце. Вчера сердце Марадоны остановилось. Продолжит жить его история и легенда. Легенда о том, что надо чаще сбегать от рутины и повседневности. Хотелось бы, конечно, чтобы без помощи веселящих стимуляторов и запредельного сумасбродства. Диего с лихвой отыграл все это на себе и теперь, думаю, сверху проследит за всеми нами. Конечно же, под руку с тем, кому он всегда был обязан всей своей сложной и яркой жизнью.

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