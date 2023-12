Rejissor Lyuk Besson tomonidan suratga olingan "Leon"ga qiziqish va muhabbatim ilk bor 15−16 yoshlarimda, Stingning "Shape of my heart" qo'shig'ini tinglab, yoqtirib qolganimdan keyin uyg'ongan. Avvaliga uni shunchaki tomosha qildim, keyinchalik sevimli aktyorim Jan Reno uchun ko'radigan bo'ldim, lekin asl mohiyatini ulg'aya borib tushundim. Filmning odamni o'ziga jalb qiluvchi bir jihati uning klassik nostalgiya kayfiyatini berishida bo'lsa, yana biri yomon va yaxshi odam haqidagi azaliy (ayniqsa, o'zbekona) stereotiplarni parchalab tashlagani, nazarimda.



Leon o'ta sovuqqon, cheklangan, tartibli va hissiz yashaydi, chunki uning hayotida haqiqiy insoniy munosabatlar (oila, do'stlik, sevgi) yo'q. Oxir-oqibat, u fidokorona sevishni o'rgandi, sovuq va qorong'i hayotida iliq bir nur — Matilda ismli jajji qizaloq paydo bo'ldi. Filmning bosh g'oyasi — sevgisiz biz o'likmiz. Filmni tomosha qilish davomida hissiz qotil niqobi ostidagi mehribon va muhabbatga, fidoyilikka to'la samimiy otani (qaysidir ma'noda o'g'ilni ham) ko'ra olasiz.



Aslida kimdir tavsiya qilgan filmlarni ko'rish menda biroz qiyinchilik tug'diradi. Did individual masala bo'lgani bois, tavsiyachiga yoqqan film mening kutilmalarimni oqlamasligi ehtimoli borligi qo'rqitadi. Qolaversa, ko'p ham kinosevar bo'lmaganim uchunmikin, ko'rganimni tahlil va muhokama qilolmayman odatda. Shu bois kamdan kam tavsiya qilaman. Bu filmga mehrim tushuntirib bo'lmas darajada kuchli, shunchaki uni yoqtirganim boshqalarga ham tavsiya qilishimga yetarli sabab bo'lsa kerak.