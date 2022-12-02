Деньги со вкусом
Чем плох дизайн новых сумов и как выглядят стильные деньги
Пользователи соцсетей жалуются на неудачный дизайн новых банкнот узбекского сума. Из-за схожих цветов и слипшихся нулей люди путают деньги различного номинала. Дизайнер Азамат Шамузафаров рассказывает, почему важен дизайн денег, как исторически он формировался и что не так с новыми сумами.
Пользователи соцсетей жалуются на неудачный дизайн новых банкнот узбекского сума. Из-за схожих цветов и слипшихся нулей люди путают деньги различного номинала. Дизайнер Азамат Шамузафаров рассказывает, почему важен дизайн денег, как исторически он формировался и что не так с новыми сумами.

Новые банкноты узбекского сума породили новое денежное бремя для потребителей. Пользователи социальных сетей жалуются, что визуально сумы различного номинала очень похожи друг на друга. Не отбитые пробелом нули и похожие цвета банкнот номиналом 200 и 20 тысяч сумов стали причиной не одной десятикратной переплаты. Проблемы возникают и с другими банкнотами.

Чтобы понять, какие ошибки совершили дизайнеры новых сумов, посмотрим, как выглядели бумажные деньги разных стран раньше и как они выглядят сегодня.

Очень короткая история бумажных денег

Бумажные деньги пришли на смену металлическим в VII веке в Китае. Они выполняли роль расписки. Житель страны мог сдать килограмм монет в одном городе, получить об этом расписку, безопасно и налегке отправиться в другой город и получить свои монеты по расписке в новом месте. В Европе бумажные деньги с функцией расписок появились только через тысячу лет.
Китайская банкнота XI века. Источник.
Шведская банкнота 1666 года. Источник.
На первых европейских купюрах подписи, печати и символические узоры были элементами защиты от подделывания. Когда количество подделок сильно возросло, банки стали заказывать деньги каллиграфам, чтобы те рисовали на деньгах вензеля.

С развитием технологий печати к середине XIX века на купюрах появился гильош — сложный узор из переплетающихся линий, который трудно повторить без оригинального оттиска.
Гильоши на долларе 1862 года. Источник.
Долгое время такой орнамент позволял надёжно защищать купюры. Именно поэтому по миру распространились бумажные деньги с изощрённо сложным орнаментом.
Гильоши на российском рубле 1892 года. Источник.

Обзор современных бумажных денег

Вычурность гильоша напоминала оформление очень дорогой туйхоны, поэтому с годами такой дизайн морально устарел, а стремительно развивающиеся технологии позволяли подделать и гильоши.

Способы защиты денег от подделок стали меняться. Сегодня особенно надёжной считается печать полимерных денег. Такие выпускают 55 стран. Большинство обходится лишь парой банкнот, но Австралия, Вьетнам, Румыния и некоторые другие страны печатают из полимеров все номиналы.
Такие деньги похожи на пластиковую ткань. Их сложно порвать, они медленно изнашиваются, их проще производить, но изготовление стоит столько, что такие деньги выгодно печатать для валют с низкой инфляцией.
реклама
реклама
Отказ от гильоша освободил на бумаге много места. Его решили заполнить изображениями, которые отражают ценности государства. Сюжеты можно разделить на несколько категорий: люди и животные, достижения и события, архитектура и нематериальные ценности.

Дизайн сумов

Сум-купоны
Первые узбекистанские деньги появились в 1993 году в виде сум-купонов. Они были временным решением, пока не напечатают «нормальные» деньги, поэтому заострять на них внимание мы не будем.

Отметим лишь, что по цветовой гамме сум-купоны сильно отличались друг от друга. Интересным решением было сгруппировать последние три нуля на банкноте 10 000.
Источник
Сумы
В 1994 году в обращение пустили настоящие деньги, и хотя дизайнеры могли бы лучше постараться, во многом первые сумы имели больше преимуществ, чем наши современные деньги. Банкноты мелкого, среднего и крупного номиналов отличались друг от друга по размеру. Это хорошее решение позволяло не путать их между собой и различать некоторые на ощупь.
Дизайн имел понятную концепцию: трехстворчатый формат на лицевой стороне и открыточный вид на оборотной. До 1997 года все банкноты на обороте имели архитектурные композиции, но в 1997 году концепцию нарушили, и сначала мы увидели тигра на 200-сумовой банкноте, а потом памятник Амиру Темуру на 500 сумах в 1999 году.
реклама
реклама
Центральным элементом банкнот номиналом 1000, 5000, 10 000 и 50 000 сумов является государственный герб. А на оборотной стороне изображены однотипные здания с колоннами, которые, видимо, должны демонстрировать наше величие.
Герб как центральный элемент — не самое удачное дизайнерское решение. В этой символике так много мелких деталей, что в небольшом масштабе герб превращается в усеянный крючками круг. Он привлекает к себе внимание, но выглядит, скорее, как чёрная дыра. Несмотря на слипшиеся нули и другие неудачные дизайнерские решения, эти деньги сильно отличались друг от друга по цвету.

В 2019 году появилась банкнота номиналом 100 000 сумов. Она, пожалуй, наиболее интересна. Её легко отличить от остальных, потому что она похожа на золотой билет Вилли Вонки. Этот дизайн начинает безрамочный вид наших денег, поэтому объекты расположены свободнее. Банкнота останется единственной в своём роде, потому что у новых сумов другая концепция.
Новые сумы
В 2021 году в оборот поступили злосчастные новые банкноты номиналом 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 сумов, а в 2022-м — 200 000. В их дизайне всего пара удачных решений — оттого приятнее их заметить.
Удачные решения
Икат как декоративный и защитный элемент
У иката оригинальный внешний вид, достаточно сложная текстура, рисунок многим знаком и понятен и используется лишь в нескольких странах. Идею можно было бы развить — она оригинальна даже на мировом уровне.

На всех купюрах икат отличается только оттенками, но на 20 000 сумах он внезапно меняется на каракалпакскую графику (правда, на оборотной стороне банкноты икат всё-таки сохранили).
«Спарк лайв»
Этот защитный элемент используется на банкнотах номиналом 50 000 сумов и выше. На него сразу обращаешь внимание, потому что он контрастный и имеет характерный перелив. Всего таких элемента три: птица, некий национальный орнамент, известный в соцсетях как «логотип Бэтмена», и гранат, который многим пришелся по душе.
Неудачные решения
Размер банкнот
Разница в размере банкнот новых денег существенна для банкоматов, но не очевидна для людских глаз и рук. Ширина не меняется, а длина меняется с шагом в 5 мм для банкнот трёх размеров.
Концепция дизайна
Новые деньги объединяет тема Шёлкового пути. Но визуально они рассказывают нам про старые здания и битую посуду.
Похожие цвета
Это главная проблема новых денег, на которую жалуются в соцсетях. Банкноты в 10, 20 и 50 тысяч выполнены в сине-фиолетовой гамме и по тональности примерно одинаковые. Это приводит к путанице.
Одинаковые картинки
На деньгах Узбекистана никогда не было портретов. Эта частая, но все же необязательная практика в мире, свойственна странам, которые могут подробно рассказать, какими чертами лица обладали их Навои и Беруни, и не перепутать, кто есть кто.

В странах со слабой экономикой, но красивой природой часто изображают животных на купюрах. Нам нечего изобразить, поэтому на оборотной стороне денег мы показали одинаковые на вид и ничем не примечательные битые горшки.
реклама
реклама
Посуду изобразили на фоне каких-то курганов, которые расположены так далеко от центров, что их едва ли посещали полтора человека. Отличить их друг от друга нельзя.

На лицевую сторону мы поместили одинаковые здания с минаретами, колоннами и арками. Многие ли смогут вспомнить, как выглядит медресе Кукельдаш и Шердор и чем они отличаются друг от друга?
Отсутствие пробела в номинале
Пробел между тысячными — элементарная вещь, которая не стоит ничего при производстве, но позволяет лучше считывать количество нулей в номинале и не путать достоинство банкнот. С пробелом 100 000 выглядели бы более определённо, чем без — 100000.

В мировой практике не на всех банкнотах, где напрашивается пробел, он используется. Но это говорит только о непрофессионализме дизайнеров. Заплатить за такую работу можно деньгами без одного нуля и без пробела.
Бесплатный шрифт
При разработке дизайна сумов поскупились даже на шрифте. Их не стали придумывать или хотя бы покупать. Дизайнеры оригинально использовали два бесплатных шрифта — «Ариал» и «Мириад Про».

Первым я написал эту статью в «ворде», второй широко используется, потому что доступен в самых популярных продуктах компании Adobe. Наверное, эти шрифты использовали, потому что у них нейтральный характер, поэтому он нравится всем, в том числе там ☝️. Плюс он бесплатный.

Новому Узбекистану — ещё один новый сум

У нас была возможность выпустить новые интересные деньги, которые выглядели бы современно. Но имеем что имеем, хотя что-то подсказывает, что Центральный банк ещё захочет обновить дизайн сумов. Посмотрим же, какой дизайн денег можно считать современным.
Нетрадиционный
Прежде всего стоит отойти от традиционного «денежного вида»: убрать множество детализированных элементов и розеток, а портреты и архитектуру как ключевой элемент дизайна облегчить более минималистичными решениями.
Контрастный
В дизайне сумов для каждой банкноты используется только один цвет и его оттенки, отчего они напоминают деньги из «Монополии». Деньги выиграют в оформлении, если использовать более насыщенные цвета и контраст.
Футуристичный
Возможно, самый радикальный дизайн купюр имеют норвежские кроны 2017 года. На оборотной стороне используется рисунок из цветных прямоугольников, усложненный мелким орнаментом. Пиксели символизируют размытую границу между сушей и морем.
С понятными картинками в интересной технике
На новых сумах все центральные элементы исполнены в стиле, напоминающем гравюру по металлу. Этот стиль усугубляет похожесть банкнот. В живописи и графике есть много различных стилей, которые прекрасно смотрятся на деньгах. Например, на французских тихоокеанских франках представлены прекрасные рисунки в традиционном стиле, без использования сложного защитного орнамента.
Картинки на новых сумах нужно разнообразить и изобразить так, чтобы деньги можно было отличать и «по одёжке». Один известный минарет не затеряется среди плова с самсой и Ташкентской телебашней. Особенно если стиль гравюры по металлу разнообразить узбекской миниатюрой.
С оригинальными шрифтами
Дизайн шрифта номинала — одна из важнейших вещей в дизайне всей банкноты, потому что это основной элемент, который сообщает ее ценность. Поэтому важно, чтобы цифры номинала хорошо были заметны и правильно считывались. Есть много дизайнерских приёмов, чтобы решить эту задачу. Но кроме функциональной нагрузки, в дизайне есть ещё и эстетические требования.

Банкноты Австралии, по моему субъективному мнению, — одни из лучших в мире. Посмотрите какой у них дизайн шрифта.
А теперь пройдите тест на знание сумов
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Автор текста: Азамат Шамузафаров.
Все права на материалы принадлежат автору и изданию «Газеты.uz».
Запрещается любое использование фото-, графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.
Другие материалы автора
Место для вашей рекламы 
Обилие наружной рекламы сделало Ташкент похожим на сайт с пиратскими фильмами — баннеры и видеоролики, куда ни глянь. Дизайнер Азамат Шамузафаров рассказывает об истории наружной рекламы, негативном влиянии визуального мусора и светового шума на здоровье человека и о целях, во имя которых нужно от них отказаться, сколько бы это ни стоило.
Читать материал
Ташкент – город заборов
Мы любим городить заборы везде, где это возможно. Огороженные вузы рассказывают нам о доступности высшего образования в стране, медучреждения — о доступности своих услуг, госорганы — о близости к народу. Заборы разделяют «своих» от «чужих». Почему их так много, есть ли им альтернатива и где их допустимо оставить — в колонке дизайнера Азамата Шамузафарова.
Читать материал
Паблик-арт – зеркало нашего общества
Скульптуры, граффити и другие виды искусства в общественных местах повышают престиж города, развивают районы и туризм. Дизайнер Азамат Шамузафаров рассказывать, что такое паблик-арт и как ему найти место на улицах Узбекистана.
Читать материал
Шрифты, которые вас окружают
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как часто в своей жизни вы видите шрифты? Замечаете ли их разнообразие и понимаете ли, что одни шрифты читать просто и быстро, другие – утомляют глаза? Приготовьте себе капучино, наденьте теплые носки и усаживайтесь удобнее — нас ждут увлекательные истории из жизни занудных шрифтовиков.
Читать материал
Уважаемые жильцы, очеловечьте свой подъезд
Жители многоквартирных домов ежедневно пользуются подъездами. Зачастую это темные и унылые помещения, откуда хочется сбежать. Дизайнер Азамат Шамузафаров рассказывает, как сделать город лучше, начав с собственного подъезда.
Читать материал

Комментарии

  1. 0 0

    Олег Черных

    2 декабря, 12:18

    Как только вышли наши новые банкноты, сразу удивился, почему именно посуда?

    Нет, ну правда, Узбекистан сильная в плане истории страна, её прелесть очень хорошо понимают иностранцы, но не мы. Нам больше нечего показать, кроме глиняных горшков?

    Беларусь в этом плане молодцы: не стали вспоминать Великое Прошлое и нарисовали на деньгах зайчиков, белочек в лесу и птичек в небе. Это самые милые и приятные деньги, из всех, что я видел.

    Почему не нарисовать на узбекских деньгах горы, архитектурные памятники, шикарную природу, да тех же животных в конце-концов? Это послужит хорошим поводом считать животных не источником пищи, а как олицетворение живой экосистемы рядом. Новости о том, как у нас относятся к животным говорят сами за себя.

    Узбекистан — это гастрономический рай, даже плов и самса были бы уместнее на деньгах, чем битая (а многие люди суеверны) посуда. Вот что ни к селу, ни к городу, так это она.

    Самое по себе создание идентичных банкнот разной концепции — очень странное решение (у нас уже были и 10 и 50 и 100 тысяч), так они ещё и максимально неудачные в технологическом плане, как хорошо описано в статье.

    Народ уже давно просит деноминацию сума, немного странно слышать, что некоторые авто и дома в Узбекистане стоят больше миллиарда сумов.

    Подобные номиналы остались только в беднейших странах Африки, мне не хочется соотносить Узбекистан к ним.

  2. 0 2

    Заррух Джамалов2

    2 декабря, 12:23

    Спасибо автору статьи, все очень хорошо подмечено и становиться грустно, что мы даже деньги свои красиво нарисовать не можем

Отправить Выйти Отменить От: Осталось 6000 символов.

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.