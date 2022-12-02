Герб как центральный элемент — не самое удачное дизайнерское решение. В этой символике так много мелких деталей, что в небольшом масштабе герб превращается в усеянный крючками круг. Он привлекает к себе внимание, но выглядит, скорее, как чёрная дыра. Несмотря на слипшиеся нули и другие неудачные дизайнерские решения, эти деньги сильно отличались друг от друга по цвету.



В 2019 году появилась банкнота номиналом 100 000 сумов. Она, пожалуй, наиболее интересна. Её легко отличить от остальных, потому что она похожа на золотой билет Вилли Вонки. Этот дизайн начинает безрамочный вид наших денег, поэтому объекты расположены свободнее. Банкнота останется единственной в своём роде, потому что у новых сумов другая концепция.