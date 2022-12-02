Новые банкноты узбекского сума породили новое денежное бремя для потребителей. Пользователи социальных сетей жалуются, что визуально сумы различного номинала очень похожи друг на друга. Не отбитые пробелом нули и похожие цвета банкнот номиналом 200 и 20 тысяч сумов стали
причиной не одной десятикратной переплаты. Проблемы возникают и с другими
банкнотами.
Чтобы понять, какие ошибки совершили дизайнеры новых сумов, посмотрим, как выглядели бумажные деньги разных стран раньше и как они выглядят сегодня.
Комментарии
Олег Черных
Как только вышли наши новые банкноты, сразу удивился, почему именно посуда?
Нет, ну правда, Узбекистан сильная в плане истории страна, её прелесть очень хорошо понимают иностранцы, но не мы. Нам больше нечего показать, кроме глиняных горшков?
Беларусь в этом плане молодцы: не стали вспоминать Великое Прошлое и нарисовали на деньгах зайчиков, белочек в лесу и птичек в небе. Это самые милые и приятные деньги, из всех, что я видел.
Почему не нарисовать на узбекских деньгах горы, архитектурные памятники, шикарную природу, да тех же животных в конце-концов? Это послужит хорошим поводом считать животных не источником пищи, а как олицетворение живой экосистемы рядом. Новости о том, как у нас относятся к животным говорят сами за себя.
Узбекистан — это гастрономический рай, даже плов и самса были бы уместнее на деньгах, чем битая (а многие люди суеверны) посуда. Вот что ни к селу, ни к городу, так это она.
Самое по себе создание идентичных банкнот разной концепции — очень странное решение (у нас уже были и 10 и 50 и 100 тысяч), так они ещё и максимально неудачные в технологическом плане, как хорошо описано в статье.
Народ уже давно просит деноминацию сума, немного странно слышать, что некоторые авто и дома в Узбекистане стоят больше миллиарда сумов.
Подобные номиналы остались только в беднейших странах Африки, мне не хочется соотносить Узбекистан к ним.
Заррух Джамалов2
Спасибо автору статьи, все очень хорошо подмечено и становиться грустно, что мы даже деньги свои красиво нарисовать не можем