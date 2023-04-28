Соғлиқни сақлаш вазирлиги кўмагида Репродуктив тиббиёт ассоциацияси томонидан Тошкент шаҳрида Репродуктив тиббиёт ва генетика институти очилди, дея хабар қилмоқда вазирлик матбуот хизмати.
2023−2024 ўқув йилидан ушбу институтда клиник ординатура ташкил қилиниб, репродуктолог, акушер-гинеколог каби мутахассислар тайёрлаш бошланади.
Шунингдек, шу йилнинг ўзида хорижий экспертлардан иборат бўлган репродуктология, эмбриология, цитология, генетика йўналишларида илмий татқиқот ишларини олиб борувчи ва ушбу йўналишларда илмий даража берувчи ихтисослашган Илмий Кенгаш фаолияти йўлга қўйилади.
Ушбу замонавий ихтисосликлар бўйича мутахассислар тайёрлаш Ўзбекистонда илк бор йўлга қўйилмоқда.
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вазирлик маълумотига кўра, мамлакат аҳолиси орасида туғилиш коэффициенти 3,2 ни ташкил этиб, ҳар йили қарийб 1 миллион нафарга яқин чақалоқ дунёга келади.