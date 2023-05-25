Поменьше слушайте стариков
Послание выпускникам-2023
Поменьше слушайте стариков
Послание выпускникам-2023
Для учащихся 11-х классов 25 мая прозвучал последний звонок. «Газета.uz» попросила министров, послов зарубежных стран и представителей международных организаций, деятелей культуры и хокима Ташкента обратиться к выпускникам и молодым людям с советами и пожеланиями.
Для учащихся 11-х классов 25 мая прозвучал последний звонок. «Газета.uz» попросила министров, послов зарубежных стран и представителей международных организаций, деятелей культуры и хокима Ташкента обратиться к выпускникам и молодым людям с советами и пожеланиями.
По традиции мы задали им три вопроса:

1. Чего бы вы себе пожелали, будь вы выпускником школы или университета?

2. Какие три качества необходимы новому поколению?

3. Что вы пожелаете и посоветуете выпускникам 2022-2023 года?
Иброхим Абдурахмонов
Министр высшего образования, науки и инноваций
Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и дать совет себе-выпускнику, я бы сказал: «Не бойся и ставь масштабную цель». Страх перед завтрашним днём, который испытывают выпускники, естественный. Однако это не только вступление в «большую» жизнь, но и большие возможности, и большие испытания.

Я бы посоветовал себе учить языки и стремиться узнавать что-то новое, получать знания. Сказал бы: «Прислушивайся к своим желаниям и не останавливайся, будь открыт людям и миру, отстаивай своё мнение и ценности, а главное — верь в себя и свои силы». У выпускников столько возможностей. Я бы посоветовал себе не упускать их.

Молодёжь — будущее страны, в их руках судьба человечества. В молодых столько естественного задора, энтузиазма, творческой энергии. В первую очередь им нужно уметь наблюдать. Это поможет проявить себя. Во-вторых, нужно стремиться к великим целям и не бояться трудностей. В-третьих, нужно спросить себя: «Что я могу сделать, чего не делали другие» и заняться реализацией этих вещей. Старайтесь внести свой вклад в развитие науки, культуры, общества и государства.
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Мой совет: постарайтесь найти свой пусть. Не застревайте на одном месте, не зацикливайтесь на мелких жизненных проблемах. Их нужно решать, но не отказывайтесь от своих идей и целей.

Ваши мечты — это маяк. Он придаёт смысл вашей жизни и направляет вас к верным решениям и действиям. Он помогает преодолевать трудности, вдохновляет. Благодаря достижению своих целей вы испытаете чувство счастья.

Направьте всю свою энергию на реализацию большой идеи. Не все вас поймут, не всем понравится ваша идея, но не прекращайте идти навстречу своим мечтам. Сами собой они не сбудутся.

Не бойтесь мечтать, даже если над вами смеются, обесценивают ваши мечты. Не верьте, если вам скажут, что ваши мечты недостижимы. Не сравнивайте свои мечты с мечтами других, не завидуйте тем, чьи мечты сбылись. Не забывайте о своих желаниях, не будьте к ним безразличны. Ваши желания и мечты — это ваша жизнь. Только вы можете сделать их реальными.
Камола Махмудова
Глава представительства ЕБРР в Азербайджане
В этом году исполняется ровно 30 лет с тех пор, как я окончила школу. Надеюсь, что мои советы и рекомендации будут полезны нашим выпускникам, которые сегодня делают свой первый шаг во взрослую жизнь.

Ничего не бойтесь. Смелых и отважных всегда ждёт вознаграждение. Жизнь — это ваша личная история.

Пройдёт время, и вы сильно пожалеете о том, что когда-то не попробовали. Поэтому пробуйте себя везде и всё время.

Не забывайте о своих мечтах. В жизни часто происходит так, что наши планы идут не по плану. Прогресс — не всегда правильный путь. Если дорога, которую вы ищете и которой следуете, заводит в тупик, то продолжайте свой путь в другом направлении. Человек не должен прекращать поиски и развиваться.
Во время учёбы и в моменты, когда вы устали или хочется сдаться, не расслабляйтесь и не позволяйте лени захватить вас.

Занимайтесь спортом. Внимательно наблюдайте за жизнью вокруг и в особенности собственной, будьте осторожны во всём и берегите природу.

В заключении хочу поздравить всех выпускников школ Узбекистана с началом новой главы в их книге жизни. Мы все гордимся вами. Вы — надежда и сокровище страны и общества!
Тим Торлоу
Посол Великобритании в Узбекистане
Если бы я мог поговорить с собой, заканчивающим школу, я бы прежде всего посоветовал следовать своим мечтам. Как бы банально это ни звучало, это действительно важно. Не у всех есть возможность воплотить свои мечты в реальность. Поэтому когда заканчиваешь школу и стоишь на пороге нового этапа в жизни, нужно хотя бы постараться выбрать сферу, о которой мечтаешь. Найти что-то, что действительно любишь делать. Вам очень повезёт, если получится заниматься этим любимым делом.

Мир настолько стремительно развивается, что многие качества, которыми должны были обладать люди прежде, могут и не понадобиться современной молодежи. Однако, я думаю, что следующие три черты характера обязательно нужно в себе развивать, чтобы добиться успеха:
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•‎ Любознательность. Не переставайте стремиться к знаниям и развиваться;
•‎ Гибкость. Нужно уметь адаптироваться к изменениям и подстраиваться под разные условия в жизни
•‎ Целеустремленность. Не сдавайтесь на пути к цели. Иногда упорство и решительность решают многое.

Выпускникам этого года я посоветую поменьше прислушиваться к советам таких пожилых людей, как я.

Желаю вам успехов, достижения целей и исполнения мечты. Надеюсь, что каждый из вас, сможет найти себе дело по душе и будет иметь возможность развиваться в этом направлении.
Матильда Димовска
Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане
Обычно, я не даю советы, в особенности молодым людям. Но если бы я давала советы себе молодой, я бы рекомендовала себе больше работать над своей осведомлённость и познанием себя. Лучше понимать среду и мир, в котором мы живем

Никто не в силах сказать, какое будущее нас ждёт. Но мы должны искать своё место, роль и миссию в этой жизни. Мир больше, чем мы можем себе представить себе. Мы должны изучать его, подходить к этому процессу с любознательностью.
Обычно, я не даю советы, в особенности молодым людям. Но если бы я давала советы себе молодой, я бы рекомендовала себе больше работать над своей осведомлённость и познанием себя. Лучше понимать среду и мир, в котором мы живем

Никто не в силах сказать, какое будущее нас ждёт. Но мы должны искать своё место, роль и миссию в этой жизни. Мир больше, чем мы можем себе представить себе. Мы должны изучать его, подходить к этому процессу с любознательностью.
Конста (Шариф Абдуллаев)
Рэпер
Когда я представляю себя выпускником, первое, что мне хочется сказать себе — не следует торопиться с поступлением в колледж или университет, выбирать первый попавшийся вуз и поступать ради поступления. Стоит хорошенько подумать и только потом принимать осознанное решение.

Три наиболее важных навыка:
1. Знание иностранных языков.
2. Умение свободно пользоваться Интернетом.
3. Человечность.
Ещё со школы нам твердят о значимости высшего образования. Это правда. Обучение в университетах и институтах действительно важный этап. Но он не подразумевает поступление здесь и сейчас. Существует множество способов, мест и возможностей получить образование. Поэтому я советую вам не торопиться и изучать ту специальность, которая вам нравится.

Перестаньте думать, что если вы не поступите, то вы не сможете найти себе жену или мужа. Поговорите с близкими о своих мечтах, целях и планах на жизнь, расставьте чётко приоритеты и дайте понять им, чего вы действительно хотите. Не спешите поступать на направление, которое вам неинтересно или не требует высоких проходных баллов на вступительных экзаменах.

Всё будет хорошо!
Эльдор Шомуродов
Капитан национальной сборной Узбекистана по футболу. Нападающий итальянского клуба «Специя»
Выпускнику школы Эльдору Шомуродову я бы дал такие советы, которые помогли бы избежать некоторые ошибки. Многое в моей жизни идёт так, как я хотел и планировал, за это я благодарен — многое я бы не стал менять. Но всё равно я ошибался, 17-18 летнему Эльдору сказал бы не совершать их.

Мне кажется, что парни и девушки, которые начинают свой жизненный путь, в первую очередь должны быть уверенными в себе. Нужно быть терпеливыми — сложно добиваться каких-то результатов без этого качества. Также важно смотреть на себя критически.

Эти три качества сыграют важную роль в достижении результатов и целей, которые вы поставите перед собой. Кроме этого, я бы посоветовал выпускникам быть внимательными к своему окружению — брать пример с хороших людей и учиться на ошибках других. Всегда стремитесь к доброте!

Желаю успехов в новой жизни парням и девушкам, которые заканчивают сегодня школу. Всё в ваших руках, нужно только стремиться вперёд!
Хилола Умарова
Министр дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан
Читая эти вопросы, мне вспоминаются школьные годы, когда я была погружена в свои мысли и мечты о будущем.

Несомненно, каждый юноша и девушка по мере достижения зрелости ставят перед собой грандиозные цели, в стремлении к которым строят планы и формируют жизненные принципы.

Мой совет выпускникам — иметь чёткий план, которому вы будете следовать на своём жизненном пути. Не позволяйте никому и ничему помешать вам демонстрировать свой талант миру. Чтобы осуществить желаемое, вам будут нужны союзники, партнёры и команда. Эти люди должны полностью вам доверять, поэтому позаботьтесь о своей репутации. Именно сейчас, на старте вашего пути, вам необходимо начать над этим работать.

Честность и порядочность, правдивость и добросовестность — качества, способствующие созданию положительного имиджа. Помните об этом!

Я бы хотела, чтобы сегодняшнее поколение обладало этими качествами.
Прежде всего, вы должны представлять, как ваши действия и поступки повлияют на общество, ваших родителей и собственное будущее.

Старайтесь как можно больше изучать иностранные языки и получать актуальные знания. Ответственность, преданность своему делу, творческий подход к решению задач приблизят вас к цели.
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Уважаемые выпускники!

Героизм проявляется не только в фильмах или книжках. Сегодня каждая цель, которую вы ставите перед собой, и все усилия, которые вы прилагаете для её достижения, требуют большого мужества.

Создавайте свой собственный путь в жизни — не следуйте пути, пройденному другими. Никогда не теряйте уверенности в себе, пока преодолеваете препятствия, возникающие у вас пути! Вы сможете всего добиться, ведь с вами Родина, наш народ, а также ваша семья и близкие. Поверьте, вы обязательно принесёте пользу этому обществу!

Помните, что образование и знания, которые вы получаете сегодня, несомненно, станут большой опорой в развитии нашей страны завтра. Никогда не переставайте мечтать. Будьте смелее в достижении своих целей.
Нуриддин домла Холикназаров
Председатель управления мусульман, муфтий
В первую очередь, нужно ценить молодость. Самое благое, что мы можем сделать, — ценить жизнь, которая нам дана. Правда в том, что величайшее богатство, которое может достаться человеку, — его жизнь. У всего есть своя цена. Только не у жизни. Ведь жизнь, подаренная человеку, — это богатство, которое нельзя повторить. Оно дается только один раз.

Самое главное, что вы можете сделать, — не растрачивать свою жизнь на бессмысленные дела, которые не принесут пользу этому миру и на том свете. Вот почему велики люди всегда ценили свое время. Хасан Басри, рахимахуллох (да смилуется над ним Аллах), сказал: «Были люди, более жадные до своего времени, чем вы до своих дирхемов и динаров».

Во-вторых, старайтесь быть вежливым. Знания и добропорядочность — наивысшее человеческое качество для молодёжи. Потому что добропорядочный человек действует во благо себе, своей семье, обществу, окружающей среды. Поэтому нам нужно очищать разум наших детей от плохого поведения и деструктивных идей. В одном из хадисов сказано: «Ни один отец не может дать ребёнку ничего лучше, чем обучить его хорошим манерам» (повествование имама Термизи).

В-третьих, избегайте бесполезных вещей. Неважно, дело ли это или слово. Страсть к бесполезным вещам — это то, что не приносит пользы человеку ни в этом мире, ни после смерти. Всевышний Аллах предупреждает: «Не будь из числа беспечных». Ведь от вас требуется не пренебрегать Аллахом в каждое мгновение вашей жизни.

Четвёртое – станьте полезным для общества человеком. Если человек приносит пользу людям и обществу, это говорит о его доброте. Также в хадисах сказано: «Лучший из людей тот, кто приносит людям наибольшую пользу» (повествование имама Ибн Хиббана).

Ибн Аббас, разияллоҳу анҳу (да будет доволен им Аллах), дал совет молодым людям и сказал: «Кому Всевышний Аллах дал знание, он дал его в юности. Все благое случается в молодости».

На самом деле, молодость – это период полный энергии. Наши предки недаром говорили, что «знания, полученные в молодости, словно узоры, высеченные на камне».

Имам Бухари, Абу Али ибн Сина, Мирзо Улугбек и многие наши прадеды также с юных лет овладевали знаниями. В частности, они глубоко освоили историю, философию, медицину, логику, географию и исламские науки. К 18 годам они овладели всеми науками, которые им понадобились в жизни, и стали известными учёными.

Отсюда следует, что наши дети должны с пользой прожить свою молодость и изучать науки, которые им интересны. Пусть они будут в постоянном движении на этом пути. Только тогда они достигнут своих целей в будущем.

Дай Аллах, чтобы наши дети, которые являются будущим нашей страны, выросли знающими и умелыми, и чтобы они были среди тех, кто приносит пользу народу, Родине и всем мусульманам!
Акбар Тошкулов
Министр юстиции
Я бы пожелал себе саморазвития. Окончание школы — важный этап жизни, когда нужно принять, возможно, первое важное решение, которое отразится на будущем. Прежде всего, я бы посоветовал я бы посоветовал себе ставить перед собой чёткую цель, задать направление и расти на этом пути. Рост и успех человека в первую очередь необходимы ему самому. Результат достигается благодаря непрерывному труду, работе над собой.

Я считаю, молодому поколению в первую очередь необходимо умение общаться. Открытость и умение слушать многое решают в жизни. Поскольку человек — существо социальное, результат нашей работы зависит от общения с людьми. Поэтому наряду с получением знаний необходимо развивать коммуникативные навыки.
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Во-вторых, молодым нужно двигаться вперед, нужен энтузиазм. Развитие невозможно представить без смелости, целеустремлённости. Важно преодолевать препятствия и создавать что-то новое.

В-третьих, важны знания и профессионализм. Незнание и некомпетентность могут нанести вред не только вам, но и обществу.

Помните, что успев зависит не только от наличия высшего образования и диплома. Навыки дают не только университеты. Вуз создаёт среду, малую экосистему, которая помогает в становлении специалиста. У сегодняшнего дня другие требования. Хороший специалист может быть выпускником не только вузов, но курсов.

Важно выбрать «свою» профессию. При этом учитывайте развитие технологий, ведь есть профессии, которые в ближайшее время могут исчезнуть. Спросите себя: чем я ещё смогу заниматься, если через 10 лет спрос на мою профессию упадёт.
Шавкат Умурзаков
Исполняющий обязанности хокима Ташкента
Выпускники встают на порог длинного жизненного пусти. Здесь важно ставить перед собой чёткие цели на горизонт 3, 5 и 10 лет, достигать их, используя все силы и возможности.

Я считаю, что молодые люди должны уметь думать, интеллектуально работать в выбранной ими области. Важно, чтобы в этой области они руководствовались справедливостью и честностью. Тогда они обязательно достигнут своих целей и будут развиваться как личность.

Считаю, что молодым важно ставить перед собой труднодостижимые амбициозные цели, которые не каждому под силу. Важно не бояться трудностей, не уклоняться от работы, трудиться усердно и проявлять инициативу.

Я желаю, чтобы у Узбекистан была молодежь, которая будет заботиться о семье, родине и в целом человечестве, так же, как это делали великие предки Абу Райхан Беруни, Аль-Хорезми и Абу Али Ибн Сина.
Послание выпускникам 2020
Послание выпускникам 2021
Послание выпускникам 2022

Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»
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