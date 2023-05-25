В первую очередь, нужно ценить молодость. Самое благое, что мы можем сделать, — ценить жизнь, которая нам дана. Правда в том, что величайшее богатство, которое может достаться человеку, — его жизнь. У всего есть своя цена. Только не у жизни. Ведь жизнь, подаренная человеку, — это богатство, которое нельзя повторить. Оно дается только один раз.



Самое главное, что вы можете сделать, — не растрачивать свою жизнь на бессмысленные дела, которые не принесут пользу этому миру и на том свете. Вот почему велики люди всегда ценили свое время. Хасан Басри, рахимахуллох (да смилуется над ним Аллах), сказал: «Были люди, более жадные до своего времени, чем вы до своих дирхемов и динаров».



Во-вторых, старайтесь быть вежливым. Знания и добропорядочность — наивысшее человеческое качество для молодёжи. Потому что добропорядочный человек действует во благо себе, своей семье, обществу, окружающей среды. Поэтому нам нужно очищать разум наших детей от плохого поведения и деструктивных идей. В одном из хадисов сказано: «Ни один отец не может дать ребёнку ничего лучше, чем обучить его хорошим манерам» (повествование имама Термизи).



В-третьих, избегайте бесполезных вещей. Неважно, дело ли это или слово. Страсть к бесполезным вещам — это то, что не приносит пользы человеку ни в этом мире, ни после смерти. Всевышний Аллах предупреждает: «Не будь из числа беспечных». Ведь от вас требуется не пренебрегать Аллахом в каждое мгновение вашей жизни.



Четвёртое – станьте полезным для общества человеком. Если человек приносит пользу людям и обществу, это говорит о его доброте. Также в хадисах сказано: «Лучший из людей тот, кто приносит людям наибольшую пользу» (повествование имама Ибн Хиббана).



Ибн Аббас, разияллоҳу анҳу (да будет доволен им Аллах), дал совет молодым людям и сказал: «Кому Всевышний Аллах дал знание, он дал его в юности. Все благое случается в молодости».



На самом деле, молодость – это период полный энергии. Наши предки недаром говорили, что «знания, полученные в молодости, словно узоры, высеченные на камне».



Имам Бухари, Абу Али ибн Сина, Мирзо Улугбек и многие наши прадеды также с юных лет овладевали знаниями. В частности, они глубоко освоили историю, философию, медицину, логику, географию и исламские науки. К 18 годам они овладели всеми науками, которые им понадобились в жизни, и стали известными учёными.



Отсюда следует, что наши дети должны с пользой прожить свою молодость и изучать науки, которые им интересны. Пусть они будут в постоянном движении на этом пути. Только тогда они достигнут своих целей в будущем.



Дай Аллах, чтобы наши дети, которые являются будущим нашей страны, выросли знающими и умелыми, и чтобы они были среди тех, кто приносит пользу народу, Родине и всем мусульманам!