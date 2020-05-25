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Послание выпускникам 2020
Советы и пожелания выпускникам 2019-2020 учебного года в послании Танзилы Нарбаевой, Шерзода Шерматова, Тимура Ишметова, Севары Назархан, Оксаны Чусовитиной и других известных политиков, деятелей культуры и предпринимателей Узбекистана — в эксклюзивном материале «Газеты.uz».
2020 год оказался непредсказуемым для всех не только в нашей стране, но и во всем мире. Пандемия коронавируса и возникшая кризисная ситуация меняют наше окружение, повседневные привычки и образ жизни.

Локдаун по-особенному отразился и на выпускниках школ и вузов этого учебного года. Им пришлось доучиваться в совершенно новых реалиях, с которыми не сталкивались их предшественники.

«Газета.uz» попросила государственных деятелей, представителей культуры и спорта, послов и предпринимателей обратиться к выпускникам 2019-2020 учебного года и молодым людям с пожеланиями и советами.

Мы задали три вопроса:

1. Что бы вы посоветовали себе-выпускнику школы или университета?
2. Назовите три самых важных качеств, которые необходимы новому поколению.
3. Ваши пожелания и советы выпускникам 2019-2020 года.

Представляем вашему вниманию их ответы.
Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлис
И себе, и другим пожелала бы никогда не останавливаться на достигнутом, стремиться получать больше знаний в различных сферах, смело идти вперед к поставленным перед собой жизненным целям.

Новому поколению важно:

  • умение анализировать и делать правильные выводы;
  • способность определять приоритеты в жизни;
  • инициативность и смелость.

Дорогие выпускники!

В первую очередь, хочу от всей души поздравить вас с успешным завершением учебы! С сегодняшнего дня вы вступаете в самостоятельную жизнь. Теперь вы будете сами принимать решения, идти к намеченной цели, используя знания и навыки, которые получили от педагогов и родителей.

Верю, у вас достаточно сил, знаний, энергии, чтобы успешно реализовать себя во взрослой жизни. Знайте, что за спиной у вас поддержка любящих родителей, педагогов и, безусловно, нашего государства. Каждый из вас особенно значим и нужен стране! Ведь в скором времени именно от вас будет зависеть благополучие и процветание нашей страны!

Пробуйте, дерзайте, принимайте обдуманные решения, стремитесь к достижению поставленных целей! Работайте над собой, государство открывает перед вами множество возможностей. Главное, сделать правильный выбор профессии, чтобы в дальнейшем работа была в радость и приносила удовольствие.

Дорожите родными и близкими! Не забывайте тех, кто поделился с вами своими знаниями и опытом, энергией и заботой!

Помните, любые трудности преодолимы. Успехов вам, в добрый путь!
Шерзод Шерматов
Министр народного образования
Молодежь всегда должна верить в себя. Вместе с этим, молодые люди должны продолжать работать над собой и получать знания. Не надо тратить время зря. Если тратить время впустую, в будущем можно столкнуться с неудачей. Такие люди не смогут быть конкурентоспособными и найти своё место в жизни. Всегда надо стремиться к высшей цели. Не надо ждать удачу.

Критическое мышление и умение анализировать сейчас очень важные качества. С помощью критического мышления и анализа можно найти возможность эффективно решать различные проблемы.

Наши выпускники вступают в новый этап жизни. Часть из них поступит в высшие учебные заведения. Другая часть начнет трудовую деятельность. Девятиклассники продолжат обучаться в средних специализированных учебных заведениях. Я им всем желаю здоровья и больших успехов в дальнейшей жизни.
Тимур Ишметов
Министр финансов
Уважаемые выпускники!

За последние три года в нашей стране под руководством Президента осуществлены беспрецедентные реформы, затронувшие жизнь каждого из нас. Политическая воля, динамичность и решительность нашего лидера вселили в нас веру в самое светлое будущее, которое мы можем построить. Вам предоставлена возможность стать движущей силой этих преобразований, ведь путь реформ еще очень долгий и совсем не легкий. Ваши идеи и устремления обязательно найдут свое воплощение в развитии Узбекистана.

Опираясь на свой 20-летний опыт, позволю себе поделиться некоторыми пожеланиями.

Во-первых, несмотря на то, что вы закончили учебу, никогда не останавливайтесь на пути поиска новых знаний. Знания – уникальный актив, однажды приобретенный, он никогда не исчезает и не уменьшается, его можно увеличивать безгранично, его никто и никогда не отнимет. Потому не забывайте продолжать получать знания постоянно – всю жизнь. Но помните, что от них нет толка, если человек не может их применить. Здесь нужны усердие и целеустремленность.

Во-вторых, помните о честности и верности. Нужно поставить цель быть честным, прежде всего перед самим собой, особенно сейчас, когда вы начинаете строить карьеру. Это качество должно стать неотъемлемой чертой характера на всю оставшуюся жизнь.

Некоторые из вас, вероятно, предпочитали индивидуальную работу во время учебы, другим давалось легче заниматься в команде, но какой бы вариант вы не предпочли, лояльность к организации, в которой вы будете трудиться, является еще одной важной вашей характеристикой. Она будет постоянно помогать вам в достижении целей и приобретении друзей не только в лице ровесников, но и старших опытных коллег, и даже, как ни странно, в других организациях. А чтобы это было искренне, надо выбрать работу, где вы будете получать удовольствие, ведь на работе вы будете проводить основное время в своей жизни.

И третье – подотчетность. Как государственный служащий в сфере финансов, я понимаю, насколько важно продвигать прозрачность и открытость статистики, бюджет и в целом экономической политики, чтобы объективно судить о результатах работы и их влиянии на жизнь людей. Подотчетность является серьезным толчком к быстрому развитию общества, к процветанию в социальной и экономической сферах. Поэтому введите себе привычку быть готовым отчитываться за свои действия – перед коллегами, начальством, обществом – это поможет вам совершать меньше ошибок.

Жизнь коротка, и ее надо прожить ярко. Потому будьте смелыми и ставьте перед собой высокие цели, даже если сегодня они кажутся немыслимыми. Имейте смелость использовать непривычные, нестандартные решения для их достижения. Только так, обозначив высокую планку, вы будете постоянно совершенствовать себя, анализировать методы выполнения задач со всех сторон и находить разнообразные новые варианты. Все эти качества помогут вам воспитать в себе человека, нацеленного на успех и уверенно движущегося к цели.

Пусть вами движет простая благородная цель – быть достойными детьми своих родителей и достойными родителями своих детей, ведь все семьи в совокупности и есть вся наша страна!
Хелена Фрейзер
Постоянный координатор ООН в Узбекистане
Здравствуйте уважаемые выпускники!

Поздравляю вас с выпуском!

Вы вступаете в новый этап жизни в период неопределенности. Но мы близки к более здоровому, справедливому, равному и экологически устойчивому миру, когда мы работаем вместе! Как новые выпускники вы можете стать частью этой трансформации.

Вам понадобятся любознательность, способность сострадать, креативность.
Итак, мой совет: всегда задавайте вопросы, стремитесь к позитивным изменениям и ищите все возможности помочь своей семье, обществу и своей стране, чтобы сделать их лучше!

Дорогие, поздравляю вас всех со священным праздником Рамазан Хайит — Ийд аль-Фитр!

Уважаемые выпускники, в добрый путь, удачи!
Шерзод Кудбиев
Председатель Государственного налогового комитета
[Себе, выпускающемуся из школы или университета, я бы пожелал] уделять больше времени чтению художественной литературы и занятию спортом, а также общению с близкими.

Новому поколению важно:
  • упорство и усидчивость, не бояться возникающих проблем и вызовов, а также способность учиться и осваивать новые навыки на протяжении всей жизни;
  • цифровая грамотность, владение современными технологиями и иностранными языками;
  • усердие и трудолюбие.

Желаю всем молодым людям, которые выпускаются в этом году из учебных заведений, найти свое признание в жизни, не сдаваться перед трудностями, постоянно совершенствоваться и принимать активное участие в развитии нашей Родины — Республики Узбекистан!
Зафар Хашимов
Основатель korzinka.uz
Сейчас, когда вы заканчиваете школу, жизнь кажется бесконечной и бескрайней. Вообще в юности время работает немного по другим законам: годы кажутся долгими. Но поверьте, это не так. Когда вы обнаружите это, будет очень обидно.

Поэтому мой вам первый совет: берегите время, не растрачивайте его попусту. Конвертируйте время в знания, навыки и опыт. Это единственный достойный обмен.

В жизни понадобится много качеств. Трудно выделить только три.

Из личных качеств самые важные — доброта, терпение и честность. Жизнь всегда будет соблазнять вас быстрыми «ништяками», если вы поступите вопреки этим трем качествам. Но это всегда будут ловушки.

Из интеллектуальных качеств — умение мыслить творчески, критическое мышление и любопытство.

Из деловых — трудолюбие, знание своего дела, любовь к своей профессии.

Многие люди живут в тихом отчаянии и умирают, так и не спев свою главную песню. Я верю, что у каждого человека есть свое единственно правильное и достойное его место в жизни, как у каждого пазла есть место в общей картине. Это касается как профессии человека, так и его личного окружения. Это место человека в жизни. Если вам удастся его найти, вы — счастливый человек.

Так вот, я желаю всем выпускникам 2020 найти свое такое единственное место, где их жизнь будет полна. И желаю им сил и огня, чтобы не уставать искать свое место в жизни.
Севара Назархан
Певица, заслуженная артистка в Узбекистане
[Себе выпускнику я бы пожелала] верить в себя сильно. И терпеливости больше.

Сейчас такое бешеное время. Мне кажется самое важное — успевать. Идти вместе, ритм ловить. Я чувствую, как мир меняется каждый день. Стараюсь меняться сама. Мне кажется, это хороший навык.

Ещё кругозор обязательно надо иметь широкий. Путешествовать. Стремиться к новому. Без моих бешеных туров по миру, я, наверное, совсем другой была бы.

Очень хочу, чтобы [выпускники] были лучше, чем мы. К сожалению, мы оставим детям так себе планету, так себе мир. Я желаю им сил, терпения, навыков и мечты. Уверена, их ждёт что-то потрясающе интересное. Открывайтесь и не бойтесь вообще ничего.

Я была сумасшедшим подростком, рано умчалась навстречу приключениям. Было непросто, но то, что происходило — невероятно интересный путь. Не переставайте мечтать!
Алишер Саъдуллаев
Председатель Союза Молодежи, сенатор
[Себе выпускнику я бы сказал]: «Найди наставника. Не бойся совершать ошибок. Продолжай терпеть неудачу, продолжай работать».

Три самых важных качества:

  • критическое мышление;
  • постоянное размышление над пройденным путем;
  • навыки коммуникации.

Выпускникам: [Это] еще один этап, к которому вы только что подошли. Но чтобы найти свой собственный путь, вы можете терять свое направление еще много раз. Будьте готовы к неудачам. Вам придется постоянно учиться на них. Только так вы можете прогрессировать.
Оксана Чусовитина
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по гимнастике
Всем выпускникам 2020 я бы хотела посоветовать и пожелать, чтобы они всегда стремились идти вперед, делали все на совесть, от чистого сердца. Если они выберут какую-то профессию или [захотят получить высшее образование], чтобы это лежало у них в душе, чтобы они полностью отдавались этой профессии или занятию. Я вообще люблю, когда человек занимается тем, что ему нравится.

[Я бы хотела] пожелать им трудолюбия и просто [пожелать] заботиться о себе, о своем городе, о своем народе и о своем государстве. Если они [позаботятся о них], то обязательно все будет хорошо, и Узбекистан будет самой-самой лучшей [страной].

Пожелать я им хочу, конечно же, здоровья. Несмотря на нынешнее положение во всем мире и в нашей стране, [нужно] немного потерпеть. Я думаю все наладится.

Больше улыбок, быть добрее друг к другу, совершать хорошие поступки, и вообще просто жить и радоваться жизни, улыбаться и наслаждаться.

Три самых важных качества для меня — это честность, трудолюбие и желание.
Хикмат Абдурахманов
Сооснователь HM Partners и TEAM University
Вообще мне повезло, я с поддержкой родителей выбрал один из лучших вузов в те годы (УМЭД), учился тому, что мне нравилось, и сейчас делаю то, что люблю.

Возвращаясь мысленно в последние годы обучения школы, сейчас я бы посоветовал себе начать готовиться к этому делу значительно раньше. Выбор вуза — это настолько важно, что нельзя оставлять на последний год. В развитых странах к этому начинают готовиться за 3−4 года. Тем более сейчас у выпускников гораздо больше выбора среди местных и зарубежных вузов.

Три самых важных качества:

  • Адаптивность. Интенсивность кризисов увеличилась. Кто не адаптируется, не преуспеет как бизнес, как профессионал;
  • Фокус. Раньше можно было быть «и швецом, и жнецом и на дуде игрецом». Чтобы что-то предлагать, достаточно было иметь это. Сейчас конкуренция выросла, нужно не только иметь товар/услугу. Надо любить клиента, надо любить дело и быть готовым себя посвятить только этому делу;
  • Чемпионская командная игра. Чтобы стать сильным, надо учиться и работать. Но этого недостаточно. Один в поле не воин. Для реализации крутых проектов нужна профессиональная команда, да ещё и высоко мотивированная, чемпионская. А вы должны быть достойным командным игроком, не эгоистом.
Дерзайте, работайте над собой, учите языки, наслаждайтесь жизнью, проживайте ее в настоящем времени, не откладывайте на будущее, мечтайте и двигайтесь к ее реализации каждый день.
Светлана Артыкова
Заместитель генерального прокурора
[Себе выпускнику я бы сказала:] «Светлана, пусть никогда не угасает твоя верность Родине. Всегда борись за верховенства закона, интересов нашего государства и никогда никого не бойся!».

Три качества, которые необходимы новому поколению: будьте эрудированными, честными и простыми.

Здоровья и удачи. У вас все получится!
Женисбек Пиязов
Заслуженный артист Узбекистана
Когда мы учились, СССР распался, мы получили независимость. У нас не было определенности. Например, была кириллица, потом перешли на латиницу. Мы не знали, что учить. Не было достаточно книг, английским можно было заниматься всего лишь один раз в неделю. Сейчас все хорошо, все на месте. Хочу сказать, чтобы [молодое поколение] училось. Надо учиться.

Три самых важных качества:

  • знание языков;
  • знать, что в данный момент нужно миру и чего не хватает;
  • инновационные знания. Сейчас все решается из дома с помощью технологий.

[Выпускникам-2020] не стоит расстраиваться, что началась пандемия коронавируса. Все наши планы разрушились. Надо немного подождать, все будет хорошо. Если кто-то хотел поехать учиться за границу, пусть подождут немного. А если в Ташкент, то все будет хорошо, государство все сделает.

Сейчас всем трудно во всем мире. Наши братья и сестренки заканчивают школу, но как поступать не знают. Им нужно подождать и потерпеть. Все наладится.

Желаю, чтобы те, кто учились хорошо, поступили в вузы своей мечты.
Хушнуд Худойбердиев
Директор Общественного фонда поддержки и развития
национальных масс-медиа
Прежде всего, как выпускник, я бы поставил перед собой четкую цель на будущее. То есть я бы сам для себя заключил, в какой области у меня есть потенциал, чтобы быть в ней более успешным. Я бы выбрал для себя направление, принимая во внимание то, что меня интересует, каковы мои сильные и слабые стороны, взвесив все это.

Есть такие, кто говорит: «Да, что-нибудь будет. Пойду в легкодоступный институт, и что Бог скажет, то и будет». Я их тоже не виню. Причина в том, что они оценили свои шансы и поняли, что они [недостаточно конкурентоспособные], но все же решили пойти на риск и подать на какое-то направление.

Я бы не обвинял их. Нет понятия, что судьба человека связана только с одной областью или что только люди из одной сферы хорошо живут в обществе, а в другой сфере люди живут плохо. Кто бы ни был лучшим в любой области, он сможет хорошо жить в обществе и будет одним из лучших.

Поэтому я бы усердно учился в университете. Это будет полезно для моего будущего.

Три качества

Во-первых, работа над собой и адаптивность. Это постоянный мониторинг новых изменений, а также накапливание знаний в своей области, которые человек не дополучил в студенческие годы.

Важность адаптивности заключается в том, что в любой профессии может наступить кризис. В этом случае ему при необходимости придется быстро сменить профессию. Могут прийти времена, когда какие-то профессии вообще исчезнут.

Консервативный взгляд о «верности» своей профессии и профессии на всю жизнь не очень хорош. Надо жить в ногу со временем.

Во-вторых, многие проблемы решаются благодаря правильному и корректному общению. Ведение переговоров и культура общения очень необходима для молодых людей. Если [человек] идет в государственное учреждение, он общается с людьми, если он идет в бизнес, он общается с потребителями и покупателями. Именно здесь культуру общения нужно будет освоить.

В-третьих, вы должны быть терпеливыми. Когда сталкиваешься с проблемой, не следует сразу впадать в депрессию и говорить: «Вот и все, я не могу этого сделать, я неудачник, я ничего не могу достичь в этой жизни».

Не надо разочаровываться сразу. Поэтому, когда наступают трудности, приходят испытания, неприятности, [нужно оставаться] терпеливым и продолжать усердно выполнять свою работу. Это один из основных ключей к успеху.

Мое пожелание выпускникам 2020 года — чтобы те, кто хорошо учился, испытали счастье стать студентами в направлениях своей мечты. Те, кто не мог учиться лучше или не может быть студентом по какой-то другой причине, — их будет много, — не отчаивайтесь.

В настоящее время диплом не является таким важным фактором. Даже без него можно легко продолжить свою работу и стать экспертом в своей области.

Для тех, кто не смог поступить на учебу, было бы лучше учиться профессии, или же хорошо подготовиться к следующему году и изучать иностранные языки, Интернет и информационные технологии в процессе подготовки.

Многие в этом году, около 800 000 абитуриентов не смогут поступить в вузы, иными словами, они «останутся на улице». Я бы порекомендовал, чтобы все эти ребята изучали информационные технологии, их можно легко освоить дома.

Если у них есть доступ к интернету и они будут обучаться, это будет для них большой выгодой в будущем. Даже если он не станет студентом в следующем году, он сможет заработать достаточно денег для поддержки своей семьи. Это намного лучше, чем просто зависеть от ваших родителей.
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Азамат Атаджанов
Главный редактор «Газеты.uz»
Себе, выпускающемуся из школы или университета, я бы пожелал не ограничиваться одной-двумя специальностями, использовать любые возможности, чтобы освоить новые знания и навыки, больше путешествовать.

В наше стремительное время важно уметь видеть происходящие в мире изменения и быстро перестраиваться под новые условия. Ситуация с коронавирусом показала, как привычный нам уклад жизни может измениться за считаные недели и даже дни. Люди, постоянно находящиеся в поиске, умеющие гибко и творчески мыслить, всегда найдут свое место в жизни.

Выпускникам. Сегодня перед вами в буквальном смысле открыт весь мир. Учитесь видеть возможности во всем. Не бойтесь совершать ошибки. Не сдавайтесь при неудачах. Помните, что выход есть почти из любой ситуации. Не останавливайтесь в работе над собой, и вы обязательно добьетесь того, к чему стремитесь!
Материал готовили
Давлат Умаров
Сабина Бакаева
Шухрат Латипов