Послание выпускникам 2020

И себе, и другим пожелала бы никогда не останавливаться на достигнутом, стремиться получать больше знаний в различных сферах, смело идти вперед к поставленным перед собой жизненным целям.
Новому поколению важно:
- умение анализировать и делать правильные выводы;
- способность определять приоритеты в жизни;
- инициативность и смелость.
Дорогие выпускники!
В первую очередь, хочу от всей души поздравить вас с успешным завершением учебы! С сегодняшнего дня вы вступаете в самостоятельную жизнь. Теперь вы будете сами принимать решения, идти к намеченной цели, используя знания и навыки, которые получили от педагогов и родителей.
Верю, у вас достаточно сил, знаний, энергии, чтобы успешно реализовать себя во взрослой жизни. Знайте, что за спиной у вас поддержка любящих родителей, педагогов и, безусловно, нашего государства. Каждый из вас особенно значим и нужен стране! Ведь в скором времени именно от вас будет зависеть благополучие и процветание нашей страны!
Пробуйте, дерзайте, принимайте обдуманные решения, стремитесь к достижению поставленных целей! Работайте над собой, государство открывает перед вами множество возможностей. Главное, сделать правильный выбор профессии, чтобы в дальнейшем работа была в радость и приносила удовольствие.
Дорожите родными и близкими! Не забывайте тех, кто поделился с вами своими знаниями и опытом, энергией и заботой!
Помните, любые трудности преодолимы. Успехов вам, в добрый путь!