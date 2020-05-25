Послание выпускникам 2020

Прежде всего, как выпускник, я бы поставил перед собой четкую цель на будущее. То есть я бы сам для себя заключил, в какой области у меня есть потенциал, чтобы быть в ней более успешным. Я бы выбрал для себя направление, принимая во внимание то, что меня интересует, каковы мои сильные и слабые стороны, взвесив все это.



Есть такие, кто говорит: «Да, что-нибудь будет. Пойду в легкодоступный институт, и что Бог скажет, то и будет». Я их тоже не виню. Причина в том, что они оценили свои шансы и поняли, что они [недостаточно конкурентоспособные], но все же решили пойти на риск и подать на какое-то направление.



Я бы не обвинял их. Нет понятия, что судьба человека связана только с одной областью или что только люди из одной сферы хорошо живут в обществе, а в другой сфере люди живут плохо. Кто бы ни был лучшим в любой области, он сможет хорошо жить в обществе и будет одним из лучших.



Поэтому я бы усердно учился в университете. Это будет полезно для моего будущего.



Три качества



Во-первых, работа над собой и адаптивность. Это постоянный мониторинг новых изменений, а также накапливание знаний в своей области, которые человек не дополучил в студенческие годы.



Важность адаптивности заключается в том, что в любой профессии может наступить кризис. В этом случае ему при необходимости придется быстро сменить профессию. Могут прийти времена, когда какие-то профессии вообще исчезнут.



Консервативный взгляд о «верности» своей профессии и профессии на всю жизнь не очень хорош. Надо жить в ногу со временем.



Во-вторых, многие проблемы решаются благодаря правильному и корректному общению. Ведение переговоров и культура общения очень необходима для молодых людей. Если [человек] идет в государственное учреждение, он общается с людьми, если он идет в бизнес, он общается с потребителями и покупателями. Именно здесь культуру общения нужно будет освоить.



В-третьих, вы должны быть терпеливыми. Когда сталкиваешься с проблемой, не следует сразу впадать в депрессию и говорить: «Вот и все, я не могу этого сделать, я неудачник, я ничего не могу достичь в этой жизни».



Не надо разочаровываться сразу. Поэтому, когда наступают трудности, приходят испытания, неприятности, [нужно оставаться] терпеливым и продолжать усердно выполнять свою работу. Это один из основных ключей к успеху.



Мое пожелание выпускникам 2020 года — чтобы те, кто хорошо учился, испытали счастье стать студентами в направлениях своей мечты. Те, кто не мог учиться лучше или не может быть студентом по какой-то другой причине, — их будет много, — не отчаивайтесь.



В настоящее время диплом не является таким важным фактором. Даже без него можно легко продолжить свою работу и стать экспертом в своей области.



Для тех, кто не смог поступить на учебу, было бы лучше учиться профессии, или же хорошо подготовиться к следующему году и изучать иностранные языки, Интернет и информационные технологии в процессе подготовки.



Многие в этом году, около 800 000 абитуриентов не смогут поступить в вузы, иными словами, они «останутся на улице». Я бы порекомендовал, чтобы все эти ребята изучали информационные технологии, их можно легко освоить дома.



Если у них есть доступ к интернету и они будут обучаться, это будет для них большой выгодой в будущем. Даже если он не станет студентом в следующем году, он сможет заработать достаточно денег для поддержки своей семьи. Это намного лучше, чем просто зависеть от ваших родителей.

