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Послание выпускникам-2022
Для учащихся 11-х классов 25 мая в школах Узбекистана прозвучал последний звонок. «Газета.uz» попросила государственных деятелей, представителей международных организаций и лидеров общественного мнения обратиться к выпускникам 2021-2022 учебного года и молодым людям с советами и пожеланиями.

Редакция задала им три вопроса:

1. Чего бы вы себе пожелали, будь вы выпускником школы или университета?

2. Какие три качества необходимы новому поколению?

3. Что вы пожелаете и посоветуете выпускникам 2021-2022 года?
Расул Кушербаев
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлис
[Себе, заканчивающему школу или университет, я бы сказал]: «Постарайся обучиться профессии, которая позволит честным путём заработать на жизнь, по возможности не работая на государственной службе. Посвящай своё время этому. Только если ты в безвыходном положении, выбери профессию госслужащего и учись».

Три важных качества для выпускников:

  • ﻿Не быть равнодушным к себе, не позволять другим помыкать собой;
  • Никогда не забывать, что человек — это сознательное существо, личность;
  • Стремление держаться подальше от лжи.

Дорогие выпускники! Пусть выбранная вами профессия и ваша жизнь станут путём, который не запятнает ваше имя, позволит честным трудом обеспечить вашу семью и принесёт вам душевное спокойствие. Цените здоровье, цените своё время. Можно заполучить всё, но последние два вы не сможете найти или купить.
Бахтиёр Саидов
Министр народного образования
Сегодня в жизни каждого выпускника открывается одна из самых важных дверей — путь ко взрослой жизни.

Пользуясь этой возможностью, я желаю выпускникам помнить свои школьные годы, своих школьных друзей и, конечно же, поминать добрым словом своих учителей, которые готовили их ко взрослой жизни, вложили в них самое ценное и необходимое.

Наши выпускники, постарайтесь выбрать для себя любимую и нужную профессию, обойти все неудачи, препятствия и идите по пути, который поможет вам в ваших нынешних начинаниях!

Стремитесь быть смелыми, двигайтесь только вперёд, никогда не отступайте. Выучите несколько языков и читайте книги. Живите не только мечтами, но и чёткими целями. Уже сегодня имейте представление о том, кем вы видите себя в жизни спустя 10 лет.

Никогда не прекращайте работать над собой. Человек перестанет жить в тот день, когда скажет: «Я добился всего». Поэтому всегда ставьте перед собой высокие цели и стремитесь к ним.

Чувство зависти — это худший недостаток, который поедает человека изнутри, поэтому смотрите на окружающих вас людей только с восхищением.

Дорогие выпускники! Желаю вам только удачи и побед в большой жизни! Желаю вам оправдать ожидания своих учителей благодаря знаниям, полученным в школе. Желаю вам добиться больших успехов, содействовать высокому уровню развития нашей Родины!
Inkuzart
Стрит-арт художник
Поезд прибыл и остановился в так называемом городе «Новая жизнь». Это последняя остановка в демоверсии вашей жизни. Отныне ты платишь за жизнь и ходишь пешком!

Вон там вдалеке я вижу точку. Я знаю, это — твоя мечта. Не отводи от неё глаз и иди, беги, спотыкайся, падай, не смотря на советчиков, умников, запугивающих скептиков, которых повстречаешь на своём пути. Если они ударят по ноге, ползи, но не останавливайся!

Раскрой глаза шире, ничего не бойся. Это твой жизненный путь. Никто не имеет права учить тебя, как жить. Слушайся своего собственного сердца, и ты обязательно достигнешь своей цели и будешь счастлив.
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Мунир Мамедзаде
Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане
Малала Юсуфзай
Пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всём мире. 
Грета Тунберг
Экоактивист из Швеции.
Оглядываясь назад, я бы посоветовал себе и своему поколению начать с раннего возраста заниматься делами, которые были нам дороги. Я бы посоветовал себе иметь активную гражданскую позицию и громче говорить о проблемах своего времени. Я бы сказал себе, что являюсь лидером уже сегодня, а не завтра.

Сегодня я смотрю на таких молодых людей, как Малала и Грета, и поражаюсь тому, как они мобилизовали себя и своих сверстников на решение важных для них проблем. Это такие важные вопросы, как образование и климат.

Я думаю, что каждому молодому человеку необходимы следующие три качества:

Любопытство — быть неугомонным в своём стремлении искать ответы, решения и смысл жизни.

Смелость — демонстрировать способности и силу противостоять реалиям взрослой жизни, в которых вы окажетесь, и самое главное — смело следовать за своими мечтами и желаниями вне зависимости от своего статуса, происхождения, пола и способностей. Каждый из нас является уникальной и особенной личностью. Поэтому примите разнообразие и возможности, которые вас ожидают.

Забота — забота о себе и сопереживание другим, особенно своим сверстникам, обществу и окружающему миру, а также желание не оставлять никого позади. Если у вас есть мотивация изменить жизнь окружающих к лучшему, вы преуспеете во всём.

Я надеюсь, что выпускники легко перейдут на новый уровень, что их путь не будет слишком трудным.

Тем, кто заканчивает школу, я желаю поступить в вуз, где они получат навыки, которые им пригодятся и подготовят к рынку труда.

Тем, кто заканчивает университет, я желаю легко найти работу. Мы знаем, что число выпускников, которые входят на рынок труда, всё еще невелико. Даже если вам придётся ждать, мы надеемся, вы сможете приобрести навыки, которые помогут вам подготовиться к профессиональной деятельности.
Абдукодир Ташкулов
Министр высшего и среднего специального образования
Слово «выпускник» может показаться простым, но его статус обладает важным значением: зрелое и законченное воспитание, просветление.

Вы являетесь представителем своей семьи, частью общества. Вы здесь, стоите перед нами, чтобы реализовать цели и планы, мечты этих семей, выполнить на этом пути личный, общественный долг.

Став выпускником, необходимо подготовить себя ко взрослой жизни духовно и морально. Потому что всё проявится внезапно, вас могут привести в замешательство препятствия на бескрайних дорогах, открывающихся перед вами. Необозримое будущее бросает тень сомнения на пути к высоким целям.. Поэтому этот период полон испытаний.

Нашим выпускникам предстоит выбрать сферу, которая будет соответствовать их интересам, начать работу и переступить порог новой жизни. Я от всей души чувствую страдания этого переходного возраста. Мы тоже проходили эти ступени, нуждались в советчике, который укажет верный путь.

Одно из величайших благ для человека — это жизнь. Вам нужно жить и наслаждаться ей, максимально используя созданные для вас условия.

У Омара Хайяма есть прекрасный стих: «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое».

Самое необходимое для нового поколения — осторожность. Жизненные риски возрастают: информационная атака, лень, апатия, отсутствие чувства патриотизма, нестабильность, праздность, депрессия. Вы должны распознавать эти риски.

Пребывайте в обществе благоразумных, имеющих благие намерения и цели людей. Только тогда вы научитесь принимать жизненно правильные решения, доводить до конца то, что начали.

Абу Наср Аль-Фараби сказал: «Человек достигает своей цели только через самосовершенствование».
Ирина Матвиенко
Основатель проекта Nemolchi.Uz
Еще в школе я интересовалась журналистикой, работой с текстами, ходила в клуб неординарной прессы «Свой», писала статьи. Но по окончании школы, несмотря на свой красный аттестат, я очень боялась, что не смогу сдать вступительные экзамены на факультет журналистики, думала, что туда поступают только по блату.

В итоге внезапно сдала документы и поступила на бюджет в Университет информационных технологий (ТУИТ), куда на самом деле поступить было ещё сложнее. Мне тогда было обидно, так как я понимала, что наверное на журфак я бы тоже прошла.

Я бы тогда себе посоветовала: идти туда, куда лежит сердце. Даже если вы не поступите сразу, у вас будет год на то, чтобы развиваться, сейчас очень много курсов, тренингов. Оно того стоит.

В будущем будут востребованы следующие качества:

Аналитическое, критическое мышление — одно из самых важных качеств, которое востребовано на рынке труда. С развитым аналитическим мышлением вы всегда будете востребованным специалистом в очень разных сферах.

Эмпатия — это очень важное качество для коммуникации, развития карьеры и в жизни вообще. На мой взгляд, наша молодёжь достаточно эмпатичная.

Свобода духа — это готовность к новым идеям, открытость к новому, это когда ты понимаешь, что ты можешь быть любым, гибким.

Не бойтесь рисковать, не бойтесь идти за своей мечтой, не бойтесь отстаивать своё мнение. Даже когда кажется, что весь мир против вас, обязательно найдутся единомышленники, если вы будете транслировать свою позицию, если вы будете уверены, что ваше дело — правое.
Фарход Ибрагимов
Директор IT-Парка

Всё зависит от тебя самого. Все успехи и неудачи только в твоих руках — ты должен самостоятельно пройти свой путь и достичь поставленных перед собой целей, окружить себя правильными людьми, единомышленниками, и не надеяться на помощь других. Только так ты сможешь вырасти как личность и добиться успеха.


Три самых важных качества, которые нужны новому поколению:


  • гибкость;
  • умение саморазвиваться;
  • не бояться мыслить вне шаблонов.

Не важно, какое направление вы для себя выберете, каким специалистом вы станете, постарайтесь в первую очередь стать хорошими людьми и совершать правильные поступки.

Умид Гафуров
Основатель проекта Troll.uz
Я отмечал этот день ровно 15 лет назад. Я просто хочу поделиться с вами своими мыслями за эти 15 лет.

С завтрашнего дня для вас начинается взрослая жизнь. Необходимо постараться поступить в вуз. С большой вероятностью вы мечтаете поступить в «престижный» вуз, получить «престижную» работу и зарабатывать много денег. А затем? Купить черную Malibu, сыграть пышную свадьбу и построить дом? Возможно, вы думаете, что нужно сделать всё это, чтобы стать счастливым, возможно, даже мечтаете об этом.

Но знаете, это не ваши мечты. Это мечты общества, в котором вы живёте. Для меня это «стандарты счастья» в Узбекистане. Сейчас вам по 16-18 лет, и с большой вероятностью на вас валится куча советов: какую специальность выбрать или в каком университете учиться. Возможно, вам уже даже нашли работу.

Прошу вас: всегда делайте то, что вам нравится. Если вы хотите стать художником, не подавайте документы в «Нархоз» (Экономический университет - ред.). Если у вас есть мечта стать режиссёром, не пытайтесь поступить в «юридический».

Сейчас в стране сотни тысяч экономистов, юристов, финансистов и других «престижных» специалистов. Половина – таксисты, оставшаяся половина — в России. Только те, кто любит и знает своё направление, скорее нашли работу.
Сегодня для нашего общества талантливый художник гораздо нужнее, чем хилый экономист! Двигайтесь к профессии, которая вам по душе.

Не расстраивайтесь, если не сможете поступить в вуз. Это вовсе не проблема. Важность диплома в нашей жизни преувеличена. Даже если вы не получите высшее образование, вы не отстанете от мира, поверьте мне. В большинстве наших вузов за четыре года вы не получите ничего, кроме 100 граммов картона. Это печально, но это правда.

Но в любом случае вы обязаны саморазвиваться! Станьте профессионалом в своей любимой области. Тратьте несколько часов в день на любимое вами занятие. Изучайте языки. Английский уже давно не является иностранным языком. Это стандартный язык, которым должен владеть каждый.

Путешествуйте. По крайней мере, в соседний город или деревню. Не жалейте денег на поездки. Говорите с разными людьми из разных стран. Знания, которые не может дать ни один вуз, дают путешествия.

Если у вас нет денег, поищите способы путешествовать бесплатно. Повидайте мир. Отдыхайте от нашего общества. По крайней мере, месяц, а лучше год. Это даст вам больше, чем вы думаете.

Не ставьте задачей заработать деньги на машину/дом/свадьбу. Ваша жизнь пройдёт. Ставьте себя выше всякого железа. Не стремитесь разбогатеть. Деньги не должны управлять вашей жизнью. Никакая должность не заменит денег, заработанных с удовольствием. Вы сами не заметите, как профессия, которая доставляет вам удовольствие, сделает вас богатым.

Удачи тебе, выпускник!
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Отабек Бакиров
Экономист, автор Telegram-канала Bakiroo
Если представить себя выпускником, я бы сказал, что должен продолжать идти по пути науки, больше изучать математику, с которой у меня больше возможностей и способностей.

Три самых важных качества:

  • Не бояться принимать решения самостоятельно;
  • Не бояться совершать ошибки;
  • Не бояться идти против большинства.

﻿Выпускники должны выбрать то направление, в котором они талантливы и считают себя конкурентоспособными. А тем, кто считает, что ещё не нашли себя, необходимо изучать языки.
Даврон Файзиев

Пресс-секретарь Футбольной ассоциации Узбекистана,

футбольный комментатор

Я бы сказал себе: посвящай всё своё время образованию — и свободное, и несвободное, кроме времени для сна и трапезы. Изучи выбранную профессию на глубоком уровне.

Сейчас достаточно сил и энергии, чтобы сутками получать новые знания и развивать интеллект. Обучение именно в подростковом возрасте и есть невосстанавливаемый источник знаний. В этот период если человек отвлечётся на другие вещи (в это время существует множество соблазнов), ему будет гораздо сложнее снова вернуться на путь к цели. Ему придётся долго разворачиваться.

Даже работа может сбивать с толку. Кто-то вынужден работать. Нужно завязывать с работой, если нет нужды. Это время для образования. У кого-то появляются отличные возможности. Однако даже если предлагают работу из самых лучших мировых мегакорпораций, лучше отказаться и посвятить время, усилия, при необходимости средства, на повышение знаний и уровня.

Три важных качества для представителей нового поколения:

  • Честность. Это очень важно. Честный человек никогда не потеряет уверенность в себе. Сможет смело смотреть в глаза любому. Голова не склонится.
  • Достойное поведение. В молодости человек совершает такие ошибки, что жалеет о них всю жизнь. Эти ошибки часто вызваны недостатком в воспитании.
  • Терпение. Именно терпение в образовании и приобретении знаний. Здесь необходимо принять свою цель в качестве мотивации и терпеливо стремиться к ней.

Независимо от того, какую сферу вы выбрали, стремитесь к профессионализму. Стремитесь быть лучшим, востребованным специалистом в выбранной области.

Всегда прислушивайтесь к советам опытных людей, которых уважаете. Никогда не отстраняйтесь от этого. Не прекращайте учиться.

В спорте так: давайте возьмём обычную тренировку в тренажёрном зале. Когда у человека не остаётся сил для выполнения определённого упражнения, а тренер велит выполнить ещё, человек, выполнивший требование, будет развиваться. Но если он остановится в момент усталости, планка не вырастет.

Смысл в том, чтобы в моменты, когда кажется, что уже всё, человек нашел в себе силы и сказал: «Нет, мне нужно ещё немного сдвинуться вперед».
Материал подготовила Муштарий Окбоева
Иллюстратор: Эльдос Фазылбеков

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