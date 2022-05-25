Послание выпускникам-2022

Всё зависит от тебя самого. Все успехи и неудачи только в твоих руках — ты должен самостоятельно пройти свой путь и достичь поставленных перед собой целей, окружить себя правильными людьми, единомышленниками, и не надеяться на помощь других. Только так ты сможешь вырасти как личность и добиться успеха.
Три самых важных качества, которые нужны новому поколению:
Не важно, какое направление вы для себя выберете, каким специалистом вы станете, постарайтесь в первую очередь стать хорошими людьми и совершать правильные поступки.
Пресс-секретарь Футбольной ассоциации Узбекистана,
футбольный комментатор
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