Послание выпускникам-2022

Я отмечал этот день ровно 15 лет назад. Я просто хочу поделиться с вами своими мыслями за эти 15 лет.



С завтрашнего дня для вас начинается взрослая жизнь. Необходимо постараться поступить в вуз. С большой вероятностью вы мечтаете поступить в «престижный» вуз, получить «престижную» работу и зарабатывать много денег. А затем? Купить черную Malibu, сыграть пышную свадьбу и построить дом? Возможно, вы думаете, что нужно сделать всё это, чтобы стать счастливым, возможно, даже мечтаете об этом.



Но знаете, это не ваши мечты. Это мечты общества, в котором вы живёте. Для меня это «стандарты счастья» в Узбекистане. Сейчас вам по 16-18 лет, и с большой вероятностью на вас валится куча советов: какую специальность выбрать или в каком университете учиться. Возможно, вам уже даже нашли работу.



Прошу вас: всегда делайте то, что вам нравится. Если вы хотите стать художником, не подавайте документы в «Нархоз» (Экономический университет - ред.). Если у вас есть мечта стать режиссёром, не пытайтесь поступить в «юридический».



Сейчас в стране сотни тысяч экономистов, юристов, финансистов и других «престижных» специалистов. Половина – таксисты, оставшаяся половина — в России. Только те, кто любит и знает своё направление, скорее нашли работу.

Сегодня для нашего общества талантливый художник гораздо нужнее, чем хилый экономист! Двигайтесь к профессии, которая вам по душе.



Не расстраивайтесь, если не сможете поступить в вуз. Это вовсе не проблема. Важность диплома в нашей жизни преувеличена. Даже если вы не получите высшее образование, вы не отстанете от мира, поверьте мне. В большинстве наших вузов за четыре года вы не получите ничего, кроме 100 граммов картона. Это печально, но это правда.



Но в любом случае вы обязаны саморазвиваться! Станьте профессионалом в своей любимой области. Тратьте несколько часов в день на любимое вами занятие. Изучайте языки. Английский уже давно не является иностранным языком. Это стандартный язык, которым должен владеть каждый.



Путешествуйте. По крайней мере, в соседний город или деревню. Не жалейте денег на поездки. Говорите с разными людьми из разных стран. Знания, которые не может дать ни один вуз, дают путешествия.



Если у вас нет денег, поищите способы путешествовать бесплатно. Повидайте мир. Отдыхайте от нашего общества. По крайней мере, месяц, а лучше год. Это даст вам больше, чем вы думаете.



Не ставьте задачей заработать деньги на машину/дом/свадьбу. Ваша жизнь пройдёт. Ставьте себя выше всякого железа. Не стремитесь разбогатеть. Деньги не должны управлять вашей жизнью. Никакая должность не заменит денег, заработанных с удовольствием. Вы сами не заметите, как профессия, которая доставляет вам удовольствие, сделает вас богатым.



Удачи тебе, выпускник!