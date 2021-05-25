Послание выпускникам-2021

Пока страны все ещё борются с пандемией и стараются понять, как дальше развиваться, вырастает новое поколение, которое будет реализовывать себя в совершенно новых условиях.

В 2020-2021 учебном году ученики школ и студенты вузов частично вернулись к традиционному обучению, но не все смогли доучиться в стенах образовательного учреждения. Многим опять пришлось заканчивать обучение дистанционно.

«Газета.uz» попросила государственных деятелей, послов и хокимов обратиться к выпускникам 2020-2021 учебного года и молодым людям с пожеланиями и советами.

1. Представьте, что вы выпускник школы или университета. Чего бы вы себе пожелали?

2. Назовите три самых важных качества, которые необходимы новому поколению.

3. Ваши пожелания и советы выпускникам 2020-2021 года.

Представляем вашему вниманию их ответы.