Послание выпускникам-2021

Себе, выпускающемуся из школы или университета, я бы пожелал: «Трать время на практику, никогда не останавливайся и не опускай руки. Ищи новые пути, будь оригинальным. Бросай самому себе вызовы — целься к тому, что сегодня кажется для тебя недостижимым. А главное, не бойся рисковать».
Три самых важных качеств:
- Целеустремлённость, умение в нужный момент принять решение и действовать, а не ждать у моря погоды.
- Преданность — своим целям и идеалам, своему окружению, своей стране.
- Сила воли — умение и готовность заставлять себя работать, когда тебе не хочется, но ты знаешь, что это нужно.
Уважаемые выпускники!
Создавайте сами свою жизнь — не ищите лёгких путей, занятых другими ниш, делайте своё, придумывайте свой мир, свою судьбу, свою ситуацию. Не следуйте, но ведите. Постарайтесь стать в чём-то первыми. Готовьте себя к вызовам жизни.
И помните: всё обязательно будет хорошо.
Удачи! Я в вас верю!
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