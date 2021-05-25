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Послание выпускникам-2021
Вице-премьер, посол ЕС, глава Uzbekistan Airports, директор Антикоррупционного агентства и хоким Ташкента поделились своими советами и пожеланиями выпускникам 2020-2021 учебного года.
Пока страны все ещё борются с пандемией и стараются понять, как дальше развиваться, вырастает новое поколение, которое будет реализовывать себя в совершенно новых условиях.

В 2020-2021 учебном году ученики школ и студенты вузов частично вернулись к традиционному обучению, но не все смогли доучиться в стенах образовательного учреждения. Многим опять пришлось заканчивать обучение дистанционно.

«Газета.uz» попросила государственных деятелей, послов и хокимов обратиться к выпускникам 2020-2021 учебного года и молодым людям с пожеланиями и советами.

Мы задали им три вопроса:

1. Представьте, что вы выпускник школы или университета. Чего бы вы себе пожелали?
2. Назовите три самых важных качества, которые необходимы новому поколению.
3. Ваши пожелания и советы выпускникам 2020-2021 года.

Представляем вашему вниманию их ответы.
Азиз Абдухакимов
Заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта
В первую очередь важен выбор наставника для получения не только образования, но и получения практических навыков, определения вектора дальнейшего развития, что в будущем послужит рубиконом для профессионального роста.

Также необходимо уметь фокусироваться — углубленно изучать интересующие направления. Чтение книг и литературы эффективно развивает мышление и даёт возможность освоения необходимых навыков, а наличие интернета открывает широкие возможности для получения разносторонней информации каждому.

Новому поколению важно:
  • Умение анализировать;
  • Лидерские качества;
  • Развитие soft-skills — это на сегодня основополагающие качества. Они включают в себя: коммуникативные навыки, критическое мышление, навыки решения проблем, креативность, умение работать в команде, искусство ведения переговоров, самоорганизацию, тайм-менеджмент, навыки разрешения конфликтов, ответственность и этикет.
Дорогие выпускники!

Никогда не нужно бояться достигать поставленных целей. Каждое преодолённое препятствие — это редкий полученный жизненный опыт.

Помните, что обучение — это ваша самая важная инвестиция в себя. Имея огромное количество доступной информации, каждый сегодня имеет возможность стать Министром. Не переставайте вкладывать в себя.
Рано Джураева
Председатель правления компании Uzbekistan Airports
[Себе, выпускающемуся из школы или университета, я бы сказала]: «Учиться придётся всю жизнь!»

Три самых важных качества:
  • Не лениться;
  • Знание английского языка;
  • Заниматься спортом.

В XXI век и 2021 год желаю всем выпускникам найти себя в достойных времени проектах.
Акмал Бурханов
Директор Антикоррупционного агентства
Я бы посоветовал себе быть более активным, не лениться, овладевать любыми знаниями и умениями. Побольше заниматься спортом, изучать максимально много языков. И самое главное — выбрать себе цель и идти.

Ну и конечно терпения, терпения, и ещё раз терпения. Потому что учёба или работа — это определённый физический или умственный труд даже для спортсмена и отличника.

Три самых важных качеств:

Гибкость. Новая эпоха — это постоянные перемены. Сейчас никто не может гарантировать, с чем он столкнётся в жизни и что ему больше понадобится. Тот, кто сможет быть гибким и готовым к переменам, сможет быстрее ориентироваться и двигаться с потоком жизни.

Стремление к инновациям. Наверное, это одно из самых важных и нужных качеств человека для саморазвития. В современном мире новаторы являются наиболее востребованными и успешными людьми.

Быть информированным. Очень многие из нас слышали фразу «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Сейчас это как никак актуально в нашем быстро меняющемся мире. Чтобы покорять новые вершины, принимать решения и справляться с проблемами, нужно быть всегда информированным, иметь достоверные данные, оценивать их и выбирать наиболее подходящий вариант для конкретной ситуации.

От всего сердца поздравляю всех выпускников с окончанием учебы. Желаю удачного старта, везения, новых достижений, поддержки родных, счастья и успехов в дальнейшей жизни!

Не бойтесь перемен и смело отправляйтесь навстречу своим большим мечтам. Всё, что вас ждет в будущем, в первую очередь зависит только от вас самих. Стремитесь, дерзайте, идите только вперёд и никогда не отступайте!
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Шарлотт Адриан
Посол Европейского Союза в Узбекистане
Если бы я была выпускницей сейчас, я хотела бы получить ещё больше знаний, попытаться приобрести навыки и компетенции, которые помогут найти решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня и с которыми можем столкнуться в будущем. Я бы не ограничилась одной специальностью, но оставила свой разум открытым для нескольких областей компетенций.

Я хотела бы развить свой потенциал, чтобы участвовать в изменениях в направлении более устойчивой, зелёной, справедливой, инклюзивной и мирной планеты.

Три важнейших качества:

  • Любопытство, будьте и оставайтесь любопытными, всегда продолжайте приобретать знания.
  • Развивайте критическое мышление, задавайте вопросы, всегда проверяйте факты.
  • Уважайте людей и природу, вам они понадобятся.

Уважаемые выпускники, от всей души желаю счастливого, вдумчивого, активного и безопасного будущего!
Джахонгир Артыкходжаев
Хоким Ташкента
Себе, выпускающемуся из школы или университета, я бы пожелал: «Трать время на практику, никогда не останавливайся и не опускай руки. Ищи новые пути, будь оригинальным. Бросай самому себе вызовы — целься к тому, что сегодня кажется для тебя недостижимым. А главное, не бойся рисковать».

Три самых важных качеств:

  • Целеустремлённость, умение в нужный момент принять решение и действовать, а не ждать у моря погоды.
  • Преданность — своим целям и идеалам, своему окружению, своей стране.
  • Сила воли — умение и готовность заставлять себя работать, когда тебе не хочется, но ты знаешь, что это нужно.

Уважаемые выпускники!

Создавайте сами свою жизнь — не ищите лёгких путей, занятых другими ниш, делайте своё, придумывайте свой мир, свою судьбу, свою ситуацию. Не следуйте, но ведите. Постарайтесь стать в чём-то первыми. Готовьте себя к вызовам жизни.

И помните: всё обязательно будет хорошо.

Удачи! Я в вас верю!
Материал подготовил: Давлат Умаров
Иллюстратор: Эльдос Фазылбеков

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