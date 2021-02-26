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Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»
Быть здоровым – красиво

Истории женщин за 50, выбравших здоровый образ жизни﻿

Пандемия коронавируса напомнила, как важно человеку вести здоровый образ жизни, особенно если он входит в группу риска. Но читать о необходимости правильного питания и много двигаться не всегда мотивирует. «Газета.uz» поговорила с женщинами за 50 и узнала, как им удаётся вести здоровый образ жизни, как спорт помог перенести ковид и почему здоровье – неотъемлемая часть красоты.

Пандемия коронавируса стала ещё одним поводом задуматься о своём здоровье, особенно людям, входящим в группу риска. Вероятность тяжелого течения коронавируса выше у людей старше 65 лет, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, ВИЧ-положительным статусом и другими болезнями, негативно сказывающимися на иммунной системе.

Здоровый образ жизни может предотвратить развитие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и некоторых видов рака.

В Узбекистане самый высокий в мире уровень смертности, связанной с питанием. Президент Шавкат Мирзиёев также обращал внимание на систему укрепления здоровья населения. Он подчеркивал, что «25 лет мы занимаемся лечением болезней вместо их профилактики».

«Газета.uz» поговорила с женщинами старше 50 лет о спорте, питании, перенесённом коронавирусе и красоте.
Хоть на стену лезь, только дай побегать!
Галина Лященко
бортпроводник на пенсии
71 год
В моем детстве были дворцы пионеров и дома культуры, на базе которых работали различные кружки и секции. Родители всегда были заняты, поэтому мы с братом и сестрой сами выбирали себе занятия и посещали их.

В школьные годы я попробовала и гимнастику, и акробатику, пять лет серьёзно занималась плаванием, где показывала весьма неплохие результаты. Тогда многие стремились поступить в физкультурный институт, но у меня не было такой цели. Вдобавок получила травму ноги, поэтому ушла из плавания спокойно.

Я мечтала стать хирургом и после школы поступила в медицинский техникум им. Боровского. Пять лет отслужила медсестрой в операционной, а потом пошла в бортпроводники. Это оказался такой тяжелый труд! «Небо, самолёт, девушка» и прочая романтика заканчиваются в первом же полёте. Но говорят, если в первые три месяца не ушёл, значит, остался надолго.

Так же и с бегом: не ушел – значит, тебя втянуло

В 46 лет я вышла на пенсию. Свободного времени стало много, поэтому записалась на пилатес, но для меня он оказался очень скучным. Мне нужно что-то гораздо более активное, где нужно много двигаться. Я выбрала силовую аэробику, гантели и степ.
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Моё знакомство с бегом началось в 68 лет. Я увидела в Facebook объявление Мирхана Сагитова – основателя бегового сообщества Tashkent Runners. Он приглашал всех желающих присоединиться к нему на воскресную пробежку в Экопарке. Ну а я человек авантюрный, мне всегда хочется чего-нибудь новенького. Решила сходить, хотя к бегу раньше была очень равнодушна и всегда думала, что это не мой вид спорта.
В тот день мы все пробежали 2 км. Я устала, для меня это оказалось тяжело. Мирхан объяснил, как нужно правильно дышать во время бега, и показал специальные беговые упражнения. Но я тогда подумала, зачем мне это надо. Ведь к этому времени у меня уже были фитнес и бассейн. Решила, что бег мне, наверное, не нужен.

Но через неделю всё равно пошла и попала на забег «Бегу и обещаю». По правилам мероприятия, на грудных номерах участникам нужно было написать обещание себе. Я пообещала не бросать бег. Это был мой первый забег и первая медаль.

Сейчас у меня больше 20 медалей

В 2019 году на Ташкентском полумарафоне «Навруз» я заняла первое место в своей возрастной категории. Мне даже денежную премию дали. Это очень стимулирует и вдохновляет двигаться дальше. На том забеге чуть не ушла сразу после финиша. Узнала что выиграла, только когда знакомые бегуны начали меня искать, чтобы я пошла за своей наградой.

На Samarkand Half Marathon я тоже заняла первое место в своей возрастной категории. Ещё ездила в Шымкент, но там не было возрастных групп. В Алматы на марафоне пробежала 10 км. Там была очень сложная трасса, но я все равно прибежала и даже неплохо уложилась во времени.

До карантина я ежегодно ездила в Сочи. В 2019 году записалась на участие в Сочинском контрольном забеге, но накануне соревнования был сильный дождь. Я поскользнулась и приземлилась на правую коленку. Ещё неделю не могла нормально ходить. Поэтому принять участие не удалось.
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Сочинский марафон также проходит в ноябре. Хочу попасть на него тоже, но пока такой возможности нет.
Подумываю пробежать 21 км на предстоящем Ташкентском полумарафоне на Навруз. Очень надеюсь, что в этом году получится съездить и на Алматинский марафон, и на Тенгри Ультра – это крупнейший в Центральной Азии марафон в степи. Там я хочу пробежать 15 км.
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Сейчас у меня уже больше 20 медалей. Только как и у большинства бегунов пока нет медальницы. Забываю приобрести, так что пока висят на вешалке. Знаю, что у многих бегунов тоже так.

Получить медаль очень приятно. Для меня важнее, конечно, принять участие, зарядиться энергией людей и духом соревнования. Я получаю столько положительных эмоций за пробежку, что хватает на целый день. Мне нравится постоянно встречать новых интересных людей. У меня появились хорошие знакомые и друзья. И вообще общения стало много.
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
2019 год был насыщенным и ярким: было много забегов, марафонов, тренировок, совместных выездов на старты. В 2020 году всего этого очень не хватало. Бассейн и фитнес-клубы закрыты. Зато в бег я так втянулась, что без него уже не получается жить.

Я установила себе на телефон приложение Runtastic, чтобы отслеживать свои результаты и бегаю с ним. В период карантина открыла для себя хороший беговой маршрут недалеко от моего дома, вдоль тихой махалли. Там ровная асфальтовая дорога, почти не ездят машины, много деревьев, а летом на газоне бьют фонтанчики. Очень уютное место с хорошим микроклиматом. Раньше бегала по Шота Руставели до моста у аэропорта, но сейчас повсюду строительство и везде пыльно.

Ковидом я не болела. У спортивного человека иммунитет гораздо сильнее, чем у тех, кто не занимается. Я регулярно бегаю, а в бассейн хожу 17 лет, потому что после смерти мужа врач посоветовала снять стресс плаванием. Лёгкие пловцов и бегунов работают интенсивнее и становятся сильнее.

Мне никогда не бывает лень заниматься

Всю жизнь я боролась со своим весом. Диет перепробовала множество, но что бы я ни делала, они мне не помогали. Потом я заметила, что летом худею, а зимой поправляюсь, и решила больше себя ими не мучать. Человек должен кушать всё в разумных пределах. Стараюсь меньше есть хлеб. Летом организм сам просит много овощей, фруктов, больше воды. Зимой же больше налегаешь на мясные блюда. А вообще человек я мясной.

У меня есть режим дня. Встаю в 5 утра и ложусь в 10 вечера. Любые активности лучше даются мне по утрам, потому что я жаворонок. В бассейн хожу два раза в неделю. Плаваю в 6 утра в школе олимпийского резерва. После возвращаюсь домой и тогда уже завтракаю. Два раза в неделю у меня фитнес и два раза – бег. Выходной у меня в воскресенье.
У меня не бывает такого, чтобы я не хотела идти на свои тренировки. Из-за проблем с коленом я не бегала целый месяц. Это было тяжело. Хоть на стену лезь, только дай побегать! Даже когда снег на улице и погода совсем не лётная, я все равно выхожу на пробежку.

До недавней проблемы с коленом я бегала каждый день по 6-10 км, пробегала даже 16, но потом решила все-таки снизить нагрузку.
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Мне нравится, что весь оставшийся день после тренировки у меня свободен. После обеда предпочитаю спокойный отдых – читаю книги или разгадываю кроссворды. Ещё два-три раза в месяц мы с подругой любим ходить в театры и на выставки.
Я до сих пор являюсь членом профсоюза бортпроводников. Каждое лето, а иногда и несколько раз за сезон, пенсионеры с нынешним составом пилотов и бортпроводников ездят на выходные в горы в сторону реки Кызылсай. Там проходят корпоративные слет-соревнования по туризму, с походами, конкурсами, призами и дипломами. Я их тоже получала.

В первый день ранним утром мы идём в довольно длинный горный поход. Во второй день проводятся конкурсы. Командами из трёх человек, мы собираем палатки и переходим реку на время. Или будто у кого-то случилась травма, и двое из команды должны перенести третьего через речку. Команды у нас разных возрастов – всего до 20 групп.

Время можно найти всегда

Мне кажется, раньше в Узбекистане спорт не был так популярен, как сейчас. Я рада, что сегодня этому уделяется так много внимания на всех уровнях. Появляется много спортивных любительских сообществ и активностей, спонсоры поддерживают мероприятия. Поэтому и люди идут заниматься.
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Думаю, если вести здоровый образ жизни, полноценно и разнообразно питаться, беречь себя от стресса, не пить и не курить, этого будет вполне достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо.
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Но все же советую всем постараться оторваться от дивана, глупых сериалов и идти бегать, плавать – найти себя в каком-то виде спорта. Многие говорят, что нет времени, но это всё отговорки. Его всегда можно найти.
Фото: Зума Мирзалиева
Красота – синоним здоровья
Елена Григорьян
косметолог-эстетист
53 года
Помню, ребенком я была худеньким и часто болела. Бабушки и дедушки всегда оберегали меня от любой активности и довольно долго я не чувствовала, что мне нужен спорт.

Так продолжалось до рождения сына. Только тогда я почувствовала, что мышцы потеряли прежний тонус, и поняла, что нужно заниматься спортом. Так, в 37 лет я пошла в тренажёрный зал. Поначалу заставляла себя буквально пинками – даже покупка абонемента не мотивировала. Но со временем спорт вошёл в привычку.

Я занималась в зале восемь лет, но потом у меня обнаружили позвоночную грыжу. Врач сказал, что с тренажёрами надо завязать, и рекомендовал плавать.

В 45 лет научилась плавать правильно

Я записалась в обычный спортивный бассейн. Тренер по плаванию была требовательной: ходила с палкой и выглядела довольно сурово. Я никогда не любила нырять в воду с головой и сказала ей, что буду плавать, как мне удобно. Тренер предложила просто попробовать. Так, в 45 лет я стала учиться правильной технике плавания.

Позже к бассейну прибавились занятия пилатесом. Он, конечно, полезный, но скучный. Движения слишком однообразные. Я не видела развития и решила попробовать что-то другое.

Знакомые давно советовали йогу и все в один голос хвалили один и тот же клуб. Я занялась классической хатха-йогой. Мне повезло, что я нашла педагога, которому полностью доверяла. Это была любовь с первого взгляда, ведь сразу чувствуешь – твой человек или нет. Помню, она даже говорила мне потом: «Лена, наверное, это я пришла в йогу, чтобы встретить тебя». Учителю тоже очень важно найти своего ученика. Многие приходили и уходили, но я была очень усердной и дисциплинированной.
Благодаря йоге грыжа в спине перестала беспокоить, хотя в периоды обострения мне приходилось прекращать практику. Плавать я никогда не переставала. В 2015 году из-за сильных болей в спине я уехала во Вьетнам на полтора месяца. Плавала по четыре часа в день. А когда вернулась в Ташкент, снимок МРТ показал, что у меня прошёл сколиоз.

Я практикую по сей день, но уже без учителя. У меня хорошая база знаний, которая позволяет заниматься, не нанося вред себе. Некоторые ученики йога-клуба, который я посещала, иногда выезжают на йога-ретриты (своего рода повышение квалификации – ред.) в Юго-Восточную Азию. Многие уже выучились на инструкторов.

На карантине села на велосипед

В конце марта прошлого года, когда ещё работали магазины, я очень удачно купила велосипед. Я уже почти забыла, что это такое, потому что в последний раз ездила перед рождением сына.
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Уже в мае я свободно ездила по городу. Но жизнь возвращалась в прежнее русло, машин становилось больше, и в седле мне стало некомфортно.
С активными поездками по городу поняла, что ошиблась с размером велосипеда. Отдала его сыну, а себе купила другой. Летом я вступила в группу велолюбителей и несколько раз выезжала с ними в однодневные загородные поездки. В большинстве своём велосипедисты очень дружественные и доброжелательные – оберегают новичков и помогают им.

В первую поездку мы ездили в Янгибазар. «Покатушка» выдалась очень весёлая, мы даже успели потеряться, поэтому проехали аж 90 км. Второй раз ездили в сторону «Ташморя». У нас был пикник, а еще мы плавали. Во вторую поездку мы накатали больше 100 км в обе стороны. Дорога была ровная, без резких подъемов и спусков, поэтому я не сильно устала. Третья поездка была по «Паркентскому кольцу».

Я ещё отношу себя к новичкам и иногда падаю. Но главное – ездить в шлеме и перчатках, чтобы не соскальзывали руки. Сейчас на велосипед сажусь по выходным, а на работу езжу на такси или метро.

Перенесенный ковид

В октябре прошлого года я перенесла ковид. Мои лёгкие были поражены на 30 процентов. Когда поняла, что у меня пневмония, очень испугалась и скорее пошла сдавать анализы.

На второй день я расстелила коврик и начала делать упражнения, которые способствуют выводу мокроты. Было немного болезненно, но я занималась осторожно. Думаю, благодаря этому я перенесла болезнь более-менее легко.
Фото: Елена Григорьян
Йога и дыхательные упражнения научили меня хорошо чувствовать своё тело. При высокой температуре тела мне хотелось лежать на животе. В таком положении дышать было значительно легче. Уже потом я прочитала, что при ковиде нежелательно лежать на спине, потому что затрудняется выход жидкой части крови из сосудов и отёчная жидкость мешает полноценно дышать.

Спорт должен приносить удовольствие

Четкого режима у меня никогда не было. Я работаю косметологом-эстетистом 34 года. У меня много свободного времени и мой график работы позволяет быть активной. Как и большинство людей, в летнее время года, когда световой день длиннее, я встаю рано. Зимой – наоборот.

﻿Йогой занимаюсь натощак, как полагается. Но иногда просыпаюсь очень голодной, поэтому сначала завтракаю.

Недавно я всё-таки вернулась в тренажерный зал, потому что начались проблемы с суставами. Нагрузку даю на верхнюю часть тела. Суставам и позвоночнику нужны сильные мышцы. С йогой это тоже возможно, но не все асаны (упражнения – ред.) мне доступны.
Фото: Зума Мирзалиева
Когда очень лень расстилать коврик или идти на тренировку, позволяю себе отдохнуть. В этом плане я не сильно строга к себе, ведь спорт должен приносить удовольствие. Я знаю, что свою должную нагрузку наверстаю и отработаю. В выходные дни или после работы компенсирую пропущенные занятия ходьбой. Обычно хожу не меньше 5 км, иногда 10, а бывает и под 20.

В семье спорт заразителен. Моему сыну 18 лет. В детстве он много катался на роликах, занимался фехтованием, плаванием и большим теннисом. Сейчас все основное его время занимает учёба, но он периодически тоже посещает тренажерный зал.

В еде себя не ограничиваю, ведь живу в Узбекистане

Я никогда не сидела на диетах и не зацикливалась на худобе ради красоты. Благодаря спорту и правильному питанию легко и долго можно оставаться здоровым, молодым и красивым.
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Мои пищевые привычки изменились очень давно. В 30 лет, воспитанная в советское время на дрожжевых булках, я просто перестала их покупать. Но мне повезло, я люблю пить много воды и мне нравятся полезные продукты – овощи, фрукты, ржаной хлеб. Мне это вкусно! Правда, сахар я тоже люблю, но знаю меру. А вот фастфуд и газировки совсем не интересны. Мне кажется, в рационе их не должно быть по умолчанию.
В нашей семье мы совсем не едим жареную картошку, не покупаем белый воздушный хлеб. Конечно, правильное питание требует больше времени. Чтобы дома всегда были сухофрукты, нужно не просто купить их, а помыть и правильно высушить, чтобы они не сгнили. Или искать альтернативу продуктам, которые хочется съесть ночью.

﻿Я ни в чем себя не ограничиваю, ведь живу в Узбекистане. Если поела такую вкусную тяжелую пищу, как плов или шашлык, то на следующий день просто съем что-то лёгкое. Многие часто ругают нашу национальную кухню за обилие жиров. Но узбекская кухня достаточно сбалансированная – в ней есть салаты и супы. Вот в Юго-Восточной Азии жарят даже салаты. Поэтому всё относительно.

Быть здоровым – красиво

Мне приятно осознавать, что большинство клиентов вдохновляются мной. Кто-то уже много лет занимается йогой, другие планируют купить велосипед. Многих я вытаскиваю летом в горы, так как сама люблю ходить в походы, иногда даже в двухдневные. Радует, что сейчас люди более осознанно подходят к своему образу жизни.
Если до 20 лет у тебя есть то, что тебе дала природа или генетика, то после 30 лет будет то, что ты сделал сам. Как человек, причастный к созданию красоты, могу сказать, что эстетика стала необходимой в жизни человека. Это сродни здоровью, потому что быть здоровым – красиво. Я думаю, что нельзя быть красивым и физически нездоровым. Это повод задуматься и начать воспитывать в себе полезные привычки.
Текст подготовила Валерия Галиханова
Фотографии: Зума Мирзалиева / «Газета.uz», Галина Лященко, Елена Григорьян
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