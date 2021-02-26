Я записалась в обычный спортивный бассейн. Тренер по плаванию была требовательной: ходила с палкой и выглядела довольно сурово. Я никогда не любила нырять в воду с головой и сказала ей, что буду плавать, как мне удобно. Тренер предложила просто попробовать. Так, в 45 лет я стала учиться правильной технике плавания.



Позже к бассейну прибавились занятия пилатесом. Он, конечно, полезный, но скучный. Движения слишком однообразные. Я не видела развития и решила попробовать что-то другое.



Знакомые давно советовали йогу и все в один голос хвалили один и тот же клуб. Я занялась классической хатха-йогой. Мне повезло, что я нашла педагога, которому полностью доверяла. Это была любовь с первого взгляда, ведь сразу чувствуешь – твой человек или нет. Помню, она даже говорила мне потом: «Лена, наверное, это я пришла в йогу, чтобы встретить тебя». Учителю тоже очень важно найти своего ученика. Многие приходили и уходили, но я была очень усердной и дисциплинированной.