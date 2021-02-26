Пандемия коронавируса напомнила, как важно человеку вести здоровый образ жизни, особенно если он входит в группу риска. Но читать о необходимости правильного питания и много двигаться не всегда мотивирует. «Газета.uz» поговорила с женщинами за 50 и узнала, как им удаётся вести здоровый образ жизни, как спорт помог перенести ковид и почему здоровье – неотъемлемая часть красоты.
Так же и с бегом: не ушел – значит, тебя втянуло
Сейчас у меня больше 20 медалей
Мне никогда не бывает лень заниматься
Время можно найти всегда
В 45 лет научилась плавать правильно
На карантине села на велосипед
Перенесенный ковид
Спорт должен приносить удовольствие
В еде себя не ограничиваю, ведь живу в Узбекистане
Быть здоровым – красиво
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