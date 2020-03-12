Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта провел совещание по вопросам эффективности системы охраны общественного здоровья в стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В отечественной системе здравоохранения, отметил он, превалирует подход, при котором больше внимания уделяется не профилактике, а лечению заболеваний. При этом до 55% факторов, влияющих на здоровье человека, связаны с образом жизни (физическая активность, питание, вредные привычки), 20% — состоянием окружающей среды, сказал президент, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

«25 лет мы занимаемся лечением болезней вместо их профилактики. Этой системой недовольны и наши люди. Сельские врачебные пункты только выписывают лекарства и делают уколы, а системы по предупреждению заболеваний нет», — сказал Шавкат Мирзиёев (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»). Он добавил, что у половины населения имеется избыточный вес, но многие об этом не догадываются.

Министерству здравоохранения, Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия и Государственной инспекции санэпиднадзора поручено внедрить «совершенно новую систему укрепления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни».

Профилактика заболеваний должна начинаться прежде всего c сельской местности и осуществляться в рамках целостной системы, отметил президент. Потребление загрязненной воды приводит к заболеваниям почек, желудочно-кишечного тракта, продуктов питания с некачественным химическим составом — онкологических заболеваний, нездоровый образ жизни — болезней сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем, перечислил он.

Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения предложено закрепить за Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия, открыв центры агентства в областях, районах и городах. В сельских поликлиниках будет выделено до трех специалистов, которые будут заниматься пропагандой правильного питания, повышением культуры общественной и личной гигиены, выявлением тех, кто находится в группе риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сельским врачебным пунктам предписано организовать целевые медицинские осмотры и обследования на инфекционные и неинфекционные заболевания.

Шавкат Мирзиёев также дал поручения по развитию науки о здоровой жизни и поддержке научно-исследовательских институтов. Эти учреждения должны проводить анализ факторов и причин заболеваний, а также разрабатывать рекомендации для каждого региона, сказал он, признав текущую неготовность этих учреждений к такой работе. Неэффективной президент назвал и систему профилактики и лечения паразитарных заболеваний, рахита и дистрофии среди детей.

По его предложению клиника самаркандского НИИ медицинской паразитологии будет объединена с НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Республиканский научно-практический медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний.

Отдельно был затронут вопрос распространение в мире коронавирусной инфекции Covid-19 и предотвращения ее проникновения в страну.

«Наш народ должен знать о коронавирусе. По всему миру он выявлен более чем в 100 странах… Например, в Европе очень много случаев. Поэтому если мы в два раза не усилим внимание вопросу коронавируса, если не будем бдительными, эта опасность повлияет и на нашу экономику, и на нашу политику», — отметил Шавкат Мирзиёев.