Неправильное питание становится причиной смерти 11 миллионов человек ежегодно. Из-за болезней, связанных с употреблением табака, умирают 8 миллионов человек, пишет The Guardian со ссылкой на научное исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet.

Исследование проведено Институтом показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation) в США.

«Самая большая проблема — это не вредная пища, которую мы употребляем, а питательные продукты, которые мы не едим. Сахар и трансжиры вредны, но больше смертей вызвано отсутствием здоровой пищи в нашем рационе», — цитирует издание исследование.

По словам экспертов, сердечные приступы и инсульты, которые случаются из-за неправильного питания, являются основными причинами смерти, за ними следуют рак и диабет второго типа.

Исследование показало, что правильное питание способно предотвратить одну из пяти смертей в мире. Хотя рацион питания варьируется от страны к стране, употребление в пищу слишком малого количества фруктов и овощей и слишком большого количества соли приводит к половине всех смертей, связанных с питанием.

Один из исследователей института Ашкан Афшин отметил, что наилучший показатель здоровья в странах, которые придерживаются средиземноморской диеты, — едят больше фруктов, овощей, орехов и бобовых. Это — Ливан, Израиль и Иран.

В Израиле, по результатам исследования, самый низкий показатель смертности, связанной с питанием, — 89 на 100 тысяч смертей. За ним следуют Франция, Испания и Япония.

Великобритания заняла 23-е место с 127 случаями на 100 тысяч смертей, США — 43-е (171). Узбекистан стал последним — 892 на 100 тысяч смертей.