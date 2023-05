2023-YIL BITIRUVCHILARIGA MUROJAAT

1. Bismillahir rohmanir rohim. Avvalo, muhtaram yoshlarimizni hayotning muhim bosqichlaridan biriga qadam tashlash arafasida turganlari bilan muborakbod etaman. Savolingizga kelsak, unga javob berish bir tomondan imkoniyat bo‘lsa, boshqa tomondan kishiga mas’uliyat yuklaydi. Ilm dargohlarini bitirayotgan ilm toliblarga tajribali, ulug‘ ustozlarimizdan eshitgan va kitoblarda o‘qigan o‘gitlarimizni aytish juda ham manfaatli bo‘ladi degan umiddaman.



Hozirgi davr bilan bizning yoshligimiz o‘tgan, ta’lim-tarbiya olgan mustabid davrning juda katta farqi bor. Hozirda yurtimizda ilm olish uchun kundan-kunga keng sharoitlar bor. Yoshlarimiz bu imkoniyatlar qadriga yetib, ilm olishga intilsinlar. Bu yo‘lda sabrli bo‘lsinlar. Chunki ilm yo‘li mashaqqat va riyozatni talab etadi. Bunga qat’iyati va bardoshi yetmagan kishi yuksak ilm cho‘qqilarini zabt eta olmaydi. Har doim niyati xolis, maqsadi aniq va astoydil intilgan kishigina muvaffaqiyatga erishadi. Yangi hayot ostonasiga qadam tashlagan bitiruvchilar ham mana shu xislatlarni o‘zlarida mujassamlashtirsalar, kelgusi umr yo‘llarida toyilmaydilar, insha Alloh. Eng asosiysi, o‘z maqsadlaridan chalg‘imay, olg‘a yursinlar va bu yo‘lda doim ulug‘ insonlar va ota-onalar duosini olsinlar.



2. Avvalo, yoshlikni qadrlash zarur. Amallarimizning eng yaxshisi bizga berilgan umrni g‘animat bilish. Haqiqat shuki, inson qo‘lga kiritadigan eng katta boylik, uning umridir. Har bir narsaning evazi bor. Faqatgina umrning evazi yo‘q. Zero, insonga berilgan umr qaytib kelmaydigan va faqat bir marotaba beriladigan boylikdir. Bandaning eng yaxshi amali, umrini bekorchi, dunyo va oxiratiga foyda bermaydigan narsalarga sarflamaslikdir. Shu bois ham ulug‘larimiz vaqtlarining qadriga yetishgan. Hasan Basriy rahimahulloh: “Shunday zotlar bor ediki, ular o‘z vaqtlariga sizlar dirham-dinorlaringizga haris bo‘lganingizdan ham ko‘ra qattiqroq haris edilar”, deganlar.



Ikkinchisi, odob-axloqli bo‘lishga intilish. Yoshlar tarbiyasida ilm bilan husni xulq — insondagi barcha fazilatlarning eng oliysidir. Chunki husni xulq egasidan doimo yaxshilik kutiladi: o‘ziga, oilasiga, jamiyatga, balki butun atrof muhitga undan faqat manfaat yetadi. Shuning uchun farzandlarimizni yomon xulq, buzuq g‘oyalardan fikrini toza, musaffo qilmog‘imiz darkor. Hadisi shariflardan birida: “Ota farzandiga go‘zal odobdan ko‘ra yaxshiroq narsa bera olmaydi”, deyilgan (Imom Termiziy rivoyati).



Uchinchisi, foydasiz narsalardan saqlanish. U xoh amal, xoh kalom bo‘lsin farqi yo‘q. Foydasiz narsadan murod — insonga dunyoda ham, oxiratda ham foyda keltirmaydigan ishdir. Alloh taolo bunday ogohlantiradi: “G‘ofillardan bo‘lmagin”. Zero, sizdan umringizning har bir lahzasida ham Allohdan g‘ofil bo‘lmasligingiz talab qilingan.



To‘rtinchisi, jamiyat uchun foydali shaxs bo‘lib yetishish. Zero, odamlar va jamiyatga foyda berish kishining yaxshiligidan darak beradi. Hadisi shariflarda ham “Insonlarning eng yaxshisi odamlarga ko‘proq foydasi tegadiganidir”, deyilgan (Imom Ibn Hibbon rivoyati).



3. Ibn Abbos raziyallohu anhu yoshlarga nasihat qilib bunday deganlar: “Alloh taolo kimga ilm ato etgan bo‘lsa, uning yoshligida bergan. Yaxshilikning hammasi yoshlikda bo‘ladi”.



Aslida yoshlik ayni kuch-shijoatga to‘lgan davr bo‘ladi. Shu bois ota-bobolarimiz “Yoshlikda olingan ilm toshga naqshdir” deb bejiz aytishmaydi.



Imom Buxoriy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek kabi qanchadan-qancha alloma bobolarimiz ham yoshlik chog‘laridan ilmu ma’rufatni puxta egallashgan. Ayniqsa, tarix, falsafa, tibbiyot, mantiq, jo‘g‘rofiya va islomiy ilmlarni chuqur o‘zlashtirishgan. 18 yoshigacha hayotida kerak bo‘ladigan barcha ilmlarni mukammal o‘rganib, mashhur olim darajasiga ko‘tarilganlar.



Bundan kelib chiqadiki, farzandlarimiz yoshlik davridan unumli foydalanib, o‘zlari qiziqqan ilmlarni o‘qisinlar. Bu yo‘lda tinimsiz harakatda bo‘lsin. Shundagina kelajakda o‘z maqsadlariga yetishadi.



Alloh taolo yurtimiz kelajagi bo‘lgan farzandlarimizni ilmli, hunarli bo‘lib voyaga yetishlarini hamda el-yurga, Vatanga, barcha musulmonlarga foyda keltiradiganlardan bo‘lishlarini nasib etsin!