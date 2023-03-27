27 мартдан 15 апрелга қадар Тошкентдан ҳаракатланувчи қатор маҳаллий ва хорижий йўловчи поездлар ҳаракати жадвалига ўзгартиришлар киритилди. Бу ҳақда «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ матбуот хизмати хабар берди.
Бунга Ислом Каримов номидаги аэропортни Бобур кўчаси билан боғловчи кўприкда реконструкция ишлари амалга оширилаётгани сабаб бўлган. Жадвали ўзгараётган йўналишлар қуйидагилар:
- 780-сонли Тошкент — Қарши йўналиши (Тошкент 06:57 — Қарши 10:21);
- 779-сонли Қарши — Тошкент йўналиши (Қарши 15:25 — Тошкент 18:56);
- 762-сонли Тошкент — Бухоро йўналиши (Тошкент 07:25 — Бухоро 11:17);
- 760-сонли Тошкент — Қарши йўналиши (Тошкент 07:57 — Қарши 11:21);
- 758-сонли Тошкент — Шаҳрисабз йўналиши (Тошкент 07:57 — Шаҳрисабз 12:26);
- 764-сонли Тошкент — Самарқанд йўналиши (Тошкент 08:20 — Самарқанд 10:43);
- 770-сонли Тошкент — Бухоро йўналиши (Тошкент 08:56 — Бухоро 12:48);
- 768-сонли Тошкент — Самарқанд йўналиши (Тошкент 13:37 — Самарқанд 15:48);
- 766-сонли Тошкент — Бухоро йўналиши (Тошкент 18:42 — Бухоро 22:36);
- 10-сонли Тошкент — Бухоро йўналиши (Тошкент 09:06 — Бухоро 15:07);
- 60-сонли Тошкент — Андижон йўналиши (Тошкент 08:02 — Андижон 13:56);
- 61-сонли Андижон — Тошкент йўналиши (Андижон 05:57 — Тошкент 12:15);
- 12-сонли Тошкент — Бухоро йўналиши (Тошкент 18:57 — Бухоро 01:44);
- 124-сонли Тошкент — Волгоград йўналиши (Тошкент 23:55 — Волгоград 09:56);
- 123-сонли Волгоград — Тошкент йўналиши (Волгоград 19:59 — Тошкент 07:16);
- 302-сонли Тошкент — Душанбе йўналиши (Тошкент 16:18 — Душанбе 10:39);
- 6429-сонли Тошкент — Хожикент йўналиши ҳар шанба ва якшанба (Тошкент 07:14 — Хожикент 08:55);
- 6429-сонли Тошкент — Хожикент йўналиши (Тошкент 07:14 — Хожикент 09:25);
- 6409-сонли Ангрен — Тошкент йўналиши (Ангрен 04:30 — Тошкент 07:13).